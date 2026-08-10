Uppgifter: Jeff Bezos nära köpa in sig i Liverpool

Facebook-grundare och stålmiljardärs svärson

Fenway Sports Group, som har kontrollerat Liverpool sedan 2010, förbereder ett besked om affären. Det kan komma redan denna vecka, enligt Sky News.

Bezos går in tillsammans med bland andra Eduardo Saverin, medgrundare av Facebook. Konsortiet leds av Amit Bhatia, svärson till stålmiljardären Lakshmi Mittal och tidigare delägare i Queens Park Rangers.

Bezos själv har enligt Forbes en förmögenhet på över 280 miljarder dollar. Saverin uppskattas vara god för mer än 32 miljarder dollar.

Egen tillgångsklass

Bezos har inte tidigare varit förknippad med någon större fotbollsinvestering. Hans eventuella intåg i Liverpool visar hur de största idrottsklubbarna allt mer betraktas som en egen tillgångsklass för världens rikaste investerare, poängterar Sky News.

Saverin har däremot försökt köpa fotbollsklubb tidigare. Han ingick i konsortiet som 2022 lade ett misslyckat bud på Chelsea efter att klubben tvingats säljas till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

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