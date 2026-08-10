Amazon-grundaren Jeff Bezos är nära att köpa in sig i Liverpool FC. Affären kan värdera storklubben till omkring 6 miljarder dollar.
Uppgifter: Jeff Bezos nära köpa in sig i Liverpool
Den svenske landslagsstjärnan Alexander Isak är på väg att få nya chefer med djupa fickor.
Enligt Sky News är ett konsortium med Amazon-grundaren Jeff Bezos nära en affär om omkring en tredjedel av den engelska storklubben.
Facebook-grundare och stålmiljardärs svärson
Fenway Sports Group, som har kontrollerat Liverpool sedan 2010, förbereder ett besked om affären. Det kan komma redan denna vecka, enligt Sky News.
Bezos går in tillsammans med bland andra Eduardo Saverin, medgrundare av Facebook. Konsortiet leds av Amit Bhatia, svärson till stålmiljardären Lakshmi Mittal och tidigare delägare i Queens Park Rangers.
Bezos själv har enligt Forbes en förmögenhet på över 280 miljarder dollar. Saverin uppskattas vara god för mer än 32 miljarder dollar.
Egen tillgångsklass
Bezos har inte tidigare varit förknippad med någon större fotbollsinvestering. Hans eventuella intåg i Liverpool visar hur de största idrottsklubbarna allt mer betraktas som en egen tillgångsklass för världens rikaste investerare, poängterar Sky News.
Saverin har däremot försökt köpa fotbollsklubb tidigare. Han ingick i konsortiet som 2022 lade ett misslyckat bud på Chelsea efter att klubben tvingats säljas till följd av Rysslands invasion av Ukraina.
Läs mer: Jeff Bezos kan bli delägare i fotbollsklubben Liverpool
Läs mer: USA lockar igen – tack vare Isak och Gyökeres
Läs mer: Bezos cashar in på Amazons rusning – säljer för 40 miljarder