Oljepriset stiger brant efter iranska anklagelser om att USA redan brutit den ingångna vapenvilan.
Iran anklagar USA för svek mot vapenvilan – oljepriset rusar
Efter att USA:s president Donald Trump sent på tisdagen meddelat en två veckor lång vapenvila sjönk oljepriset till den lägsta nivån på nästan sex år.
Men glädjen blev kortvarig. I dag, torsdag, vänder oljepriset kraftigt upp igen efter att Iran anklagat USA för brott mot vaopenvilan. Mohammad Bagher Ghalibaf, talman i det iranska parlamentet, hävdar att Washington redan brutit mot överenskommelsen på flera punkter. Enligt Ghalibaf handlar det om fortsatta israeliska attacker i Libanon, kränkningar av iranskt luftrum med drönare samt USA:s fortsatta nej till Irans rätt att anrika uran.
Iran: Djup misstro mot USA
”Den djupa historiska misstro vi hyser mot USA härrör från dess upprepade brott mot alla former av åtaganden – ett mönster som beklagligt nog har upprepats återigen”, sade Ghalibaf i ett uttalande
som publicerades på sociala medier, rapporterar bland andra CNBC och uppger att det spända läget riskerar att få krutdurken att explodera på nytt och orsaka nya störningar i energiförsörjningen.
Irans verbala attack på USA får internationella terminskontrakt för Brent-råolja, det internationella riktmärket på oljemarknaden, med leverans i juni att stiga med 2,08 procent till 96,83 dollar, medan terminskontrakten för den amerikanska WTI-råoljan för maj lyfter 2,86 procent till 97,27 dollar.
Oljepriset nosar på 100 dollar
Därmed närmar sig priserna för det ”svarta guldet” 100 dollar per fat igen. Marknaden, som nyss prisat in en öppning av Hormuzsundet, oroar sig för att det viktiga sundet för världens frakttrafik med betoning på transporter med oljetankfartyg ska fortsätta vara blockerat.
Iran har varit tydliga med att deras samarbete hänger på att de tio punkter som diskuterats faktiskt respekteras. När nu iranska företrädare kallar fortsatta förhandlingar för orimliga i skuggan av påstådda avtalsbrott växer oron för att den globala energikrisen ska fördjupas.
JD Vance: Vapenvilor är röriga
Från amerikanskt håll försöker man tona ner dramatiken. USA:s vicepresident JD Vance säger att ”vapenvilor är alltid röriga”. Enligt Vance vidhåller Washington sin position att Iran inte ska tillåtas anrika uran, och han poängterar att Libanon aldrig var en formell del av det avtal som kommunicerats.
Medan Teheran ser Israels agerande som en förlängning av USA:s ansvar drar Washington snävare gränser för vad överenskommelsen faktiskt omfattar.
När oljepriset fortfarande ligger under 100 dollar per fat bör raffinaderierna “använda detta fönster för att återuppta mer opportunistiska köp”, säger Rystad Energys vice vd för råvarumarknader, Janiv Shah, till CNBC.
″Övergångsperioden i sig kan dock innebära nästa utmaning. Om raffinaderierna skjuter upp inköp i väntan på ytterligare prisnedgångar medan de fysiska flödena förblir begränsade, kan produkttätheten förvärras även under en nedtrappning”.
