Iran anklagar USA för svek mot vapenvilan – oljepriset rusar

Men glädjen blev kortvarig. I dag, torsdag, vänder oljepriset kraftigt upp igen efter att Iran anklagat USA för brott mot vaopenvilan. Mohammad Bagher Ghalibaf, talman i det iranska parlamentet, hävdar att Washington redan brutit mot överenskommelsen på flera punkter. Enligt Ghalibaf handlar det om fortsatta israeliska attacker i Libanon, kränkningar av iranskt luftrum med drönare samt USA:s fortsatta nej till Irans rätt att anrika uran.

Iran: Djup misstro mot USA

”Den djupa historiska misstro vi hyser mot USA härrör från dess upprepade brott mot alla former av åtaganden – ett mönster som beklagligt nog har upprepats återigen”, sade Ghalibaf i ett uttalande

som publicerades på sociala medier, rapporterar bland andra CNBC och uppger att det spända läget riskerar att få krutdurken att explodera på nytt och orsaka nya störningar i energiförsörjningen.

Irans verbala attack på USA får internationella terminskontrakt för Brent-råolja, det internationella riktmärket på oljemarknaden, med leverans i juni att stiga med 2,08 procent till 96,83 dollar, medan terminskontrakten för den amerikanska WTI-råoljan för maj lyfter 2,86 procent till 97,27 dollar.