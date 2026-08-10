Fem år efter att kinesiska China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), rullade ut sitt världsberömda magnetsvävartåg ”Maglev”, finns det fortfarande ingen bana att köra det på och inga betalande kunder.
Svävande tåg skulle göra 600 km/h – fem år senare finns inga spår
Det magnifika svävande tåget presenterades den 20 juli 2021, enligt CRRC. Maglev står för ”magnetic levitation”. Maglev-tåget svävar ovanför en styrbana med hjälp av kraftfulla magneter.
I juni år 2026 sa Wang Zhao från CRRC Qingdao Sifang på en trafikkonferens i Guangzhou att tekniken har nått nivån för industriell tillämpning och att demonstrationslinjer planeras på flera håll, bland annat mellan Guangzhou och Shenzhen.
Kinas enda maglevbana med passagerartrafik är fortfarande de tre milen mellan Pudongs flygplats och Longyang Road, byggd på tyska Transrapid-tekniken, enligt franska Science Post. Sträckan finns med på Dagens PS lista över världens snabbaste tågresor.
Banan kostade omkring 1,2 miljarder dollar, motsvarande cirka 11,3 miljarder kronor, och öppnade för trafik i januari 2004.
Här tjänas pengarna i stället
Trots att tågprojektet stannade vid tåget, utan hänsyn till infrastruktur, så blöder dock inte bolaget pengar på något sätt.
Omsättningen för bolaget år 2025 blev 273,1 miljarder yuan, motsvarande cirka 383,7 miljarder kronor, upp 10,8 procent. Vinsten landade på 13,2 miljarder yuan, cirka 18,5 miljarder kronor.
Orderingången vid CRRC:s senaste bokslut var 346,1 miljarder yuan, cirka 486,3, miljarder kronor. Av dessa var cirka 65 miljarder yuanm eller 91,3 miljarder kronor, från export.
Nya industrier, i huvudsak vindkraft och energiutrustning, omsatte 103,1 miljarder yuan, cirka 144,8 miljarder kronor, och växte 19,4 procent. Tågutrustningen omsatte 123,6 miljarder yuan, eller 173,6 miljarder kronor, och växte 11,9 procent, enligt CRRC. Avståndet krymper varje år.
Så påverkas svenska sparare
Kinesiska tillverkare tog de sex första platserna i vindkraftsrankingen för första gången 2025, medan Vestas föll till sjunde plats med 10,6 GW. CRRC nådde åttonde plats med 8,9 GW, enligt Bloomberg.
Det är den konkurrensen svenska fondsparare faktiskt äger, samtidigt som europeisk industri fortsätter investera i Kina och kapitalet söker sig tillbaka till kinesiska aktier.
Aktien handlas till 5,97 yuan måndagen den 10 augusti, upp från fredagens stängningskurs på 5,03 yuan.
P/E-talet är 12,69 och utdelningen ligger på 3,85 procent och delas ut 13 augusti.
Nästa rapport kommer den 19 augusti och avgörs av exportordrar och vindkraftsmarginaler, inte av det svävande tåget.
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