Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

I juni år 2026 sa Wang Zhao från CRRC Qingdao Sifang på en trafikkonferens i Guangzhou att tekniken har nått nivån för industriell tillämpning och att demonstrationslinjer planeras på flera håll, bland annat mellan Guangzhou och Shenzhen.

Kinas enda maglevbana med passagerartrafik är fortfarande de tre milen mellan Pudongs flygplats och Longyang Road, byggd på tyska Transrapid-tekniken, enligt franska Science Post. Sträckan finns med på Dagens PS lista över världens snabbaste tågresor.

Banan kostade omkring 1,2 miljarder dollar, motsvarande cirka 11,3 miljarder kronor, och öppnade för trafik i januari 2004.

Här tjänas pengarna i stället

Trots att tågprojektet stannade vid tåget, utan hänsyn till infrastruktur, så blöder dock inte bolaget pengar på något sätt.

Omsättningen för bolaget år 2025 blev 273,1 miljarder yuan, motsvarande cirka 383,7 miljarder kronor, upp 10,8 procent. Vinsten landade på 13,2 miljarder yuan, cirka 18,5 miljarder kronor.

Orderingången vid CRRC:s senaste bokslut var 346,1 miljarder yuan, cirka 486,3, miljarder kronor. Av dessa var cirka 65 miljarder yuanm eller 91,3 miljarder kronor, från export.

Nya industrier, i huvudsak vindkraft och energiutrustning, omsatte 103,1 miljarder yuan, cirka 144,8 miljarder kronor, och växte 19,4 procent. Tågutrustningen omsatte 123,6 miljarder yuan, eller 173,6 miljarder kronor, och växte 11,9 procent, enligt CRRC. Avståndet krymper varje år.