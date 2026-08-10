Google-ägaren Alphabet har för första gången tagit plats bland Warren Buffetts Berkshire Hathaways fem största börsinnehav.
Historiskt skifte: Google tar plats bland Buffetts fem jättar
Därmed gör techjätten klassiska Berkshire-favoriter som Apple, American Express, Bank of America och Coca-Cola sällskap i toppen av portföljen rapporterar CNBC enligt Stockmktnews.
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Från nykomling till toppinnehav
Berkshire började köpa Alphabet under tredje kvartalet 2025. Då köpte investmentjätten 17,8 miljoner Alphabet-aktier, vilket framgick av Berkshire Hathaways rapportering till amerikanska SEC.
Under första kvartalet 2026 växlade Berkshire upp rejält och mer än tredubblade innehavet. Bolaget köpte drygt 36 miljoner ytterligare A-aktier och omkring 3,6 miljoner C-aktier.
I juni ökade Buffetts Berkshire insatsen ytterligare. Konglomeratet investerade 10 miljarder dollar i Alphabet i samband med Google-ägarens stora kapitalanskaffning, rapporterade Reuters.
Ett historiskt teknikskifte
Att Alphabet fått en så framträdande position är anmärkningsvärt med tanke på Berkshires historiskt försiktiga inställning till teknikbolag.
Apple blev det stora undantaget och utvecklades till ett av Berkshires allra viktigaste aktieinnehav.
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Aktien har gett utdelning 60 år på raken och har ett varumärke med rejäl vallgrav. Ett värdepapper helt i börs-gurun Warren Buffetts smak med andra ord.
Nu har Alphabet alltså gjort Apple, American Express, Bank of America och Coca-Cola sällskap bland portföljens fem tungviktare.
Förändringen sker dessutom efter ett historiskt generationsskifte. Greg Abel tog över vd-posten från Warren Buffett den 1 januari 2026, efter att Berkshire Hathaway meddelat vd-bytet. Buffett är kvar som styrelseordförande.
Buffett ångrade Google-missen
Det finns också en särskild historia bakom Alphabet-investeringen. Buffett har själv medgett att Berkshire borde ha förstått Googles potential betydligt tidigare.
Redan 2017 berättade Buffett att Berkshire-ägda försäkringsbolaget Geico betalade Google för annonser och att han därför hade haft goda möjligheter att förstå styrkan i Googles affärsmodell.
”Jag hade tillräckligt med kunskap för att ställa frågorna”, sade Buffett om missen i en intervju med CNBC.
Nästan ett decennium senare har Berkshire till slut gjort Google-ägaren till ett av sina allra största börsinnehav.
AI-satsningen kräver miljarder
Berkshires ökade exponering kommer samtidigt som Alphabet genomför en enorm satsning på artificiell intelligens.
Alphabet planerade i juni att ta in omkring 80 miljarder dollar i nytt eget kapital för att bland annat finansiera utbyggnaden av AI-infrastruktur, enligt Reuters. Berkshire stod för 10 miljarder dollar av kapitalet.
Alphabet har därmed gått från att vara ett av Warren Buffetts mest omtalade missade investeringstillfällen till att bli ett kärninnehav i Berkshire Hathaways börsportfölj.
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