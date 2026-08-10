Historiskt skifte: Google tar plats bland Buffetts fem jättar

Ett historiskt teknikskifte

Att Alphabet fått en så framträdande position är anmärkningsvärt med tanke på Berkshires historiskt försiktiga inställning till teknikbolag.

Apple blev det stora undantaget och utvecklades till ett av Berkshires allra viktigaste aktieinnehav.

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Nu har Alphabet alltså gjort Apple, American Express, Bank of America och Coca-Cola sällskap bland portföljens fem tungviktare.

Förändringen sker dessutom efter ett historiskt generationsskifte. Greg Abel tog över vd-posten från Warren Buffett den 1 januari 2026, efter att Berkshire Hathaway meddelat vd-bytet. Buffett är kvar som styrelseordförande.

Buffett ångrade Google-missen

Det finns också en särskild historia bakom Alphabet-investeringen. Buffett har själv medgett att Berkshire borde ha förstått Googles potential betydligt tidigare.

Redan 2017 berättade Buffett att Berkshire-ägda försäkringsbolaget Geico betalade Google för annonser och att han därför hade haft goda möjligheter att förstå styrkan i Googles affärsmodell.

”Jag hade tillräckligt med kunskap för att ställa frågorna”, sade Buffett om missen i en intervju med CNBC.

Nästan ett decennium senare har Berkshire till slut gjort Google-ägaren till ett av sina allra största börsinnehav.

AI-satsningen kräver miljarder

Berkshires ökade exponering kommer samtidigt som Alphabet genomför en enorm satsning på artificiell intelligens.

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Alphabet planerade i juni att ta in omkring 80 miljarder dollar i nytt eget kapital för att bland annat finansiera utbyggnaden av AI-infrastruktur, enligt Reuters. Berkshire stod för 10 miljarder dollar av kapitalet.

Alphabet har därmed gått från att vara ett av Warren Buffetts mest omtalade missade investeringstillfällen till att bli ett kärninnehav i Berkshire Hathaways börsportfölj.

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