Håller USA på att få slut på avancerade vapen?

Trump: Ingen brist på vapen

President Donald Trump avfärdar dock uppgifterna om ett växande problem.

”Vi har långt fler vapensystem än någon annan i världen, och betydligt fler än vi behöver”, säger han nyligen till Wall Street Journal.

Försvarsminister Pete Hegseth har samtidigt bett kongressen om ytterligare 87 miljarder dollar för att täcka vad han beskriver som ”kritiska brister”, där bland annat ammunition och materiel ingår.

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Kriget mot Iran uppskattas hittills ha kostat USA omkring 37,5 miljarder dollar, där huvuddelen av utgifterna gått till ammunition.

Kan påverka Ukraina och Taiwan

De minskande lagren får konsekvenser långt utanför Mellanöstern.

USA är den viktigaste leverantören av avancerade luftvärnssystem till Ukraina i kriget mot Ryssland. Pentagon har också uttalat mål om att bygga upp försvarsförmågan i Stilla havet som avskräckning mot Kina.

Särskilt oro väcker lagren av THAAD, ett av USA:s mest avancerade luftvärnssystem mot ballistiska robotar. Enligt CSIS avfyrades mellan 190 och 290 robotar under Iran-konflikten, från ett lager som före kriget uppskattades till omkring 360.

”USA kommer under en period inte att ha den mängd avancerad ammunition man helst vill ha om en konflikt skulle bryta ut i Stilla havet”, säger Mark Cancian till BBC.

Stärker också avskräckningsförmågan?

Andra experter anser dock att vapenanvändningen också stärker USA:s avskräckningsförmåga.

”Vapen skapar inte bara avskräckning genom att finnas. De skapar avskräckning genom att visa att man är beredd att använda dem”, säger Jacob Olidort vid America First Policy Institute till BBC.

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En tröst kanske är att läget är än värre för Iran. De amerikanska och israeliska anfallen mot försvarsindustrin begränsar kraftigt landets möjlighet att snabbt ersätta förlorade robotar och drönare.

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