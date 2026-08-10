Novo Nordisk stämde den 21 juli Eli Lilly and Company och Lilly USA för vilseledande marknadsföring och illojal konkurrens. Det finns dock tre andra förändringar i bolagets affär som är större problem än reklamstriden just nu.
Reklamstriden med Lilly Eli är det minsta av Novos fyra problem
Den 17 augusti ska domstolen i New Jersey pröva reklamstoppet. Novo Nordisk riktar in sig på två kampanjer.
Den ena ställer Zepbound på 10 och 15 milligram mot Wegovy på 1,7 och 2,4 milligram. Den andra ställer Mounjaro på 15 milligram mot Ozempic på 1 milligram, enligt Novos pressmeddelande.
Bolaget hänvisar till att Wegovy nu finns även i 7,2 milligram, godkänt av FDA i mars, som i STEP UP-studien gav cirka 19 procents viktminskning. Lilly lade in en upplysning i liten text men drog inte kampanjerna, enligt Afv.
Dagens PS har tidigare skrivit om vad Novo-raset har kostat svenska fondsparare.
Ensamrätten upphör den 1 oktober 2026
CVS Caremark meddelade den 28 maj att Zepbound återinförs som likvärdigt alternativ i standardformuläret den 1 oktober.
Wegovy har varit ensamt förstahandsval där sedan 1 juli 2025, och mallen omfattar 25 till 30 miljoner personer, enligt CVS Health. Lillys tablett Foundayo lades till den 1 juni.
Listpriset sänks den 1 januari 2027
Novo meddelade den 24 februari att listpriset i USA för Wegovy, Ozempic och Rybelsus sänks till 675 dollar, motsvarande 6 398 kronor, i månaden från den 1 januari 2027. Det är en minskning på cirka 50 respektive 35 procent.
Samma dag träder Medicares maxpris i kraft. Realtid rapporterade om stämningen när den lämnades in. Parallellt prövas Novos semaglutidpatent i 1-milligramsdosen i enhetliga patentdomstolen efter Sandoz talan den 30 juni.
Novo omsatte 78,5 miljarder danska kronor, motsvarande cirka 115 miljarder svenska kronor, i andra kvartalet och guidar mot mellan 0 och minus 6 procent för helåret.
Citi sänkte den 7 augusti riktkursen till 310 danska kronor. Aktien handlas den 10 augusti till 301,85 danska kronor. Reklamdomen påverkar bilden av produkten, men de andra tre datumen påverkar intäkterna.
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