Reklamstriden med Lilly Eli är det minsta av Novos fyra problem

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Bolaget hänvisar till att Wegovy nu finns även i 7,2 milligram, godkänt av FDA i mars, som i STEP UP-studien gav cirka 19 procents viktminskning. Lilly lade in en upplysning i liten text men drog inte kampanjerna, enligt Afv.

Dagens PS har tidigare skrivit om vad Novo-raset har kostat svenska fondsparare.

Ensamrätten upphör den 1 oktober 2026

CVS Caremark meddelade den 28 maj att Zepbound återinförs som likvärdigt alternativ i standardformuläret den 1 oktober.

Wegovy har varit ensamt förstahandsval där sedan 1 juli 2025, och mallen omfattar 25 till 30 miljoner personer, enligt CVS Health. Lillys tablett Foundayo lades till den 1 juni.

Listpriset sänks den 1 januari 2027

Novo meddelade den 24 februari att listpriset i USA för Wegovy, Ozempic och Rybelsus sänks till 675 dollar, motsvarande 6 398 kronor, i månaden från den 1 januari 2027. Det är en minskning på cirka 50 respektive 35 procent.

Samma dag träder Medicares maxpris i kraft. Realtid rapporterade om stämningen när den lämnades in. Parallellt prövas Novos semaglutidpatent i 1-milligramsdosen i enhetliga patentdomstolen efter Sandoz talan den 30 juni.

Novo omsatte 78,5 miljarder danska kronor, motsvarande cirka 115 miljarder svenska kronor, i andra kvartalet och guidar mot mellan 0 och minus 6 procent för helåret.

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Citi sänkte den 7 augusti riktkursen till 310 danska kronor. Aktien handlas den 10 augusti till 301,85 danska kronor. Reklamdomen påverkar bilden av produkten, men de andra tre datumen påverkar intäkterna.

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