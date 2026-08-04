Uppgifter: USA har använt "nästan alla" missiler 

Försenade leveranser

Vad betyder det för Ukraina och Nato? Enligt amerikanska tjänstemän har allierade redan varnats för att leveranser av vapen till Ukraina, särskilt Patriot-interceptorer, riskerar att försenas eftersom Pentagon prioriterar Mellanöstern.

Det så kallade PURL-programmet, där allierade köper amerikanska vapen åt Ukraina, har hittills inte påverkats formellt, men framtida leveranser är osäkra. Något utrikesminister Marco Rubio diskuterat med allierade under ett G7-möte.

Stora problem för Ukraina

Riskerna är konkreta. Rysslands attacker mot Kiev har fortsatt vara intensiva, och Ukraina saknar fortfarande ett fullgott alternativ till Patriot-systemet för att skjuta ner ballistiska robotar.

ANNONS

”Det finns i praktiken ingen annan motåtgärd mot missiler än Patriot”, säger Roger Djupsjö, major i svenska armén och instruktör vid Försvarshögskolan, som arbetat mycket med den ukrainska militären.

Missiler slinker igenom

Han konstaterar även att ”Det är därför det uppenbarligen blir väldigt känsligt när man inte har tillräckligt med Patriot-interceptorer eller system överlag. För då kan man helt enkelt inte bemöta alla inkommande missiler.”

De frekventa anfallen mot civila mål i Ukrainska städer blir svåra att bekämpa, och orsakar stort lidande bland befolkningen.

Lång återuppbyggnad

Återuppbyggnaden väntas ta lång tid. Det kan ta mellan tre och åtta år att återställa THAAD-lagren till nivåer före kriget i nuvarande produktionstakt.

Detta trots att Pentagon slutit nya avtal med bland andra Lockheed Martin för att fyrdubbla produktionen av PrSM.

Svårt dilemma

Vad som händer härnäst beror till stor del på om kriget mot Iran faktiskt är över eller bara pausat. Om striderna blossar upp igen tvingas Pentagon välja mellan att fortsätta tömma redan ansträngda lager eller acceptera en försvagad beredskap mot andra tänkbara hot, som Kina och Ryssland.

ANNONS

Ett dilemma som riskerar att sätta ännu hårdare press på leveranserna till Ukraina under hösten och vintern, en period då Ryssland historiskt trappat upp sina attacker mot ukrainsk energiinfrastruktur.

Kan Nato lita på USA?

För Nato väcker situationen en mer grundläggande fråga: om USA:s egna lager blivit så uttömda efter en enda, utdragen konflikt med en regional makt som Iran, blir det svårare att lita på att amerikanskt materiel finns tillgängligt i den omfattning som skulle krävas vid en storskalig konfrontation med Ryssland.

Det är sannolikt en av anledningarna till att flera europeiska länder, däribland Sverige, redan innan Iran-kriget bröt ut hade börjat bygga upp sin egen produktion av luftvärn och ammunition. Ett arbete som den här krisen knappast gör mindre brådskande.