Landeborn tror på nya börsrekord i höst

Höjda räntor inget problem

Högre räntor behöver inte vara något problem för börserna så länge uppgången beror på att ekonomin är stark resonerar sparekonomen.

Och en stark ekonomi verkar det av rapportsäsongens siffror verkligen att vara.

”Nästan 90 procent av de amerikanska storbolagen har släppt sina resultat och vinsttillväxten ligger på 32 procent i årstakt. Den samlade bilden är att det går bra för de amerikanska bolagen generellt”, skriver hon och konstaterar vidare;

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”För svensk del har rapportsäsongen också varit solid. Storbankerna vittnade om att aktiviteten på företagsmarknaden ökar – ett tecken på att konjunkturen på hemmaplan äntligen är på väg uppåt”.

AI-haussen driver även svenska index

Men trots att vårt svenska börsindex stigit mer än 17 procent sedan årsskiftet justerad för den svenska kronan så tror Maria Landeborn på nya börsrekord i höst.

”Vi bedömer att aktiemarknaden har mer att ge innan året är slut. Den globala konjunkturen är god och en lågkonjunktur de närmaste 6–12 månaderna är osannolik”, skriver hon.

Och det ser ljust ut i flera sektorer.

”Även de konjunkturkänsliga verkstadsbolagen har släppt fina rapporter. Välfyllda orderböcker var en positiv överraskning som bådar gott inför andra halvåret, och många bolag vittnade om en stabil eller förbättrad marknad framöver”, menar Landeborn och avslutar;

”Även de svenska bolagen gynnas av den pågående AI-boomen, och efterfrågan kopplad till datacenter, elektrifiering och infrastruktur är hög”.

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