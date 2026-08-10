Han ger städaren aktier för tiotals miljoner kronor

Ackman: Alla får aktier för flera miljoner dollar

”Det finns ingen person på Pershing Square som inte äger aktier i företaget värda flera miljoner dollar – oavsett om du städar, arbetar i receptionen eller har en annan roll i företaget”, säger miljardären i en intervju med Fortunes chefredaktör i det amerikanska affärsmagasinets podd.

”Vi tror på att ta hand om våra anställda”, understryker Bill Ackman vars hedgefond förvaltar tillgångar värda omkring 35 miljarder dollar.

På företaget finns, förutom massiva aktieinnehav i bolaget för alla anställda, en rad generösa arbetsplatsförmåner.

Det enda kravet är att personalen jobbar från kontoret tio månader om året. I juli och augusti kan de arbeta på distans medan hedgefondens investeringsteam flyttar till Hamptons för att jobba från antingen hyrda eller egna ägda bostäder.