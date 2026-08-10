Alla anställda, inklusive städare, vaktmästare och receptionister, sitter på aktier värda tiotals miljoner kronor i miljardären Bill Ackmans stjärnfond.
Han ger städaren aktier för tiotals miljoner kronor
Den amerikanska superinvesteraren Bill Ackman driver hedgefonden Pershing Square och hans övertygelse är att lojalitetsförmåner lönar sig.
Därför prutar han inte med att belöna sina 48 anställda. Oavsett titel har Ackman sett till så att alla medarbetare nu är förmögna.
Ackman: Alla får aktier för flera miljoner dollar
”Det finns ingen person på Pershing Square som inte äger aktier i företaget värda flera miljoner dollar – oavsett om du städar, arbetar i receptionen eller har en annan roll i företaget”, säger miljardären i en intervju med Fortunes chefredaktör i det amerikanska affärsmagasinets podd.
”Vi tror på att ta hand om våra anställda”, understryker Bill Ackman vars hedgefond förvaltar tillgångar värda omkring 35 miljarder dollar.
På företaget finns, förutom massiva aktieinnehav i bolaget för alla anställda, en rad generösa arbetsplatsförmåner.
Det enda kravet är att personalen jobbar från kontoret tio månader om året. I juli och augusti kan de arbeta på distans medan hedgefondens investeringsteam flyttar till Hamptons för att jobba från antingen hyrda eller egna ägda bostäder.
Miljardären: Här är det ingen som säger upp sig
I tider när många byter jobb säger Bill Ackman att företagets lojalitetsprogram får hans anställda att stanna kvar.
Hedgefonden investerar också kraftigt i de anställdas hälsa. Man erbjuder hälsosamma måltider i företagets kafé och tillgång till gym och omfattande sjukvårdsförmåner.
Pershing Square har, skriver Fortune, inte haft en enda oönskad uppsägning och Bill Ackman tror att de anställda känner att de bidrar till hedgefonden framgång.
Han förklarar att det är en arbetskultur där alla känner att de kan ”åstadkomma enormt mycket”.
Så har företaget byggt upp ”en fantastisk kultur”
När Ackman rekryterar sin personal utgår han från deras karaktärsdrag och att det är personer som han vill umgås och spendera tid med.
”Det finns många superbegåvade människor, men när man kombinerar en superbegåvad person med fantastiska mänskliga egenskaper, är det en bra grund för att bygga en fantastisk kultur”, säger miljardären.
Läs även: Magplask i börsdebuten för Bill Ackmans fond DagensPS
Läs också: Bill Ackmans plan: Skapa ett nytt Berkshire Hathaway Realtid