Provkörd: Porsche Taycan GTS – underbar vardagsracer

Porsches senaste skapelse, Taycan GTS, är mer än bara en ny modell. Det är en bil med en körupplevelse som verkligen sticker ut. Utrustad med dubbla elmotorer och en tvåväxlad växellåda, levererar den omedelbart en kraftfull fyrhjulsdrift närhelst det behövs.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)

En speciell knapp på ratten kan dessutom ge en extra energikick, som tillfälligt ökar effekten med nästan 100 hästkrafter. Detta gör att accelerationen är otroligt snabb.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)

Det känns som att köra en bil med en traditionell motor och växellåda, vilket gör körupplevelsen ännu bättre.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)

Trots sin storlek och vikt är bilen förvånansvärt smidig och följsam på kurviga vägar. Det är en fröjd att ta en rondell, motorväg, påfart och ja, även 30-sträckor.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)

Skärmen i mittkonsolen har en funktion som ger en direkt och fysisk respons, vilket gör att du känner en stark koppling till bilens funktioner.

ANNONS

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)

Lastutrymmet är också imponerande, med 405 liter i den bakre delen och ytterligare 84 liter i bilens front. Det finns alltså plats för två golfbagar utan problem.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)

Insidan och dess utformning

Interiören i Taycan GTS är en lyckad kombination av lyx och sportighet. Skärmarna på instrumentpanelen är tydliga och enkla att använda, och materialvalen känns exklusiva och av hög kvalitet.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)

Den bilen vi körde hade en inredning med mycket mockaimitation. Speciellt ratten var oerhört skön att hålla i till skillnad mot dem som har läderimitation.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)

Utvändigt har bilen fått några mindre förändringar, som nya strålkastare och stötfångare. Den grundläggande formen är dock densamma, vilket gör att den behåller sin eleganta design. De svarta detaljerna, som emblem och speglar, ger bilen en både sportig och elegant look.

ANNONS