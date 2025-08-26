Porsche har presenterat en elbil som väcker uppmärksamhet var man än kör med sin unika blandning av snabbhet och läckra yttre.
Provkörd: Porsche Taycan GTS – underbar vardagsracer
Porsches senaste skapelse, Taycan GTS, är mer än bara en ny modell. Det är en bil med en körupplevelse som verkligen sticker ut. Utrustad med dubbla elmotorer och en tvåväxlad växellåda, levererar den omedelbart en kraftfull fyrhjulsdrift närhelst det behövs.
En speciell knapp på ratten kan dessutom ge en extra energikick, som tillfälligt ökar effekten med nästan 100 hästkrafter. Detta gör att accelerationen är otroligt snabb.
Det känns som att köra en bil med en traditionell motor och växellåda, vilket gör körupplevelsen ännu bättre.
Trots sin storlek och vikt är bilen förvånansvärt smidig och följsam på kurviga vägar. Det är en fröjd att ta en rondell, motorväg, påfart och ja, även 30-sträckor.
Skärmen i mittkonsolen har en funktion som ger en direkt och fysisk respons, vilket gör att du känner en stark koppling till bilens funktioner.
Lastutrymmet är också imponerande, med 405 liter i den bakre delen och ytterligare 84 liter i bilens front. Det finns alltså plats för två golfbagar utan problem.
Insidan och dess utformning
Interiören i Taycan GTS är en lyckad kombination av lyx och sportighet. Skärmarna på instrumentpanelen är tydliga och enkla att använda, och materialvalen känns exklusiva och av hög kvalitet.
Den bilen vi körde hade en inredning med mycket mockaimitation. Speciellt ratten var oerhört skön att hålla i till skillnad mot dem som har läderimitation.
Utvändigt har bilen fått några mindre förändringar, som nya strålkastare och stötfångare. Den grundläggande formen är dock densamma, vilket gör att den behåller sin eleganta design. De svarta detaljerna, som emblem och speglar, ger bilen en både sportig och elegant look.
Nya funktioner och teknik
En stor förbättring är det uppdaterade batteriet. Med en kapacitet på 97 kWh ger det en betydligt längre räckvidd. Den officiella räckvidden är runt 600 kilometer, men i verkligheten kan du räkna med att köra över 450 kilometer på landsväg utan att behöva ladda. Det är en stor fördel jämfört med tidigare modeller.
Laddningshastigheten är också en stor nyhet. Bilen kan laddas från tio till åttio procent på bara arton minuter med en snabbladdare. Detta gör långa resor mycket enklare. Bilen kan även återvinna energi vid inbromsning, vilket bidrar till dess effektivitet.
Taycan GTS kan återvinna upp till 400 kW, vilket är en stor förbättring. Bilens adaptiva luftfjädring och ställbara stötdämpare gör att den håller sig stabil, även i höga hastigheter.
Slutliga domen
Porsche Taycan GTS är ett bevis på att sportiga bilar kan vara både praktiska och effektiva. Den kombinerar en spännande körupplevelse med en exklusiv interiör och smarta tekniska lösningar. Även om det inte är en bil för alla, är det tydligt att den är en perfekt blandning av fart, stil och funktion.
Pris: från 1 740 000 kronor
Kalkyl anställd
Tjänstebil Porsche Taycan
|Antal prisbasbelopp
|20,9 st
|Förmånsvärde
|12 723 kr
|Ordinarie månadslön
|81 639 kr
|Månadslön efter avtal
|61 000 kr
|Skatt
|21 977 kr
|Lön efter skatt
|39 023 kr
|Skillnad lön efter skatt
|16 690 kr
Fakta
Räckvidd
Laddning
Förbrukning och utsläpp
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
