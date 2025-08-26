Dagens PS
Provkörd: Porsche Taycan GTS – underbar vardagsracer

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Porsche har presenterat en elbil som väcker uppmärksamhet var man än kör med sin unika blandning av snabbhet och läckra yttre.

Porsches senaste skapelse, Taycan GTS, är mer än bara en ny modell. Det är en bil med en körupplevelse som verkligen sticker ut. Utrustad med dubbla elmotorer och en tvåväxlad växellåda, levererar den omedelbart en kraftfull fyrhjulsdrift närhelst det behövs.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
En speciell knapp på ratten kan dessutom ge en extra energikick, som tillfälligt ökar effekten med nästan 100 hästkrafter. Detta gör att accelerationen är otroligt snabb.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Det känns som att köra en bil med en traditionell motor och växellåda, vilket gör körupplevelsen ännu bättre.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Trots sin storlek och vikt är bilen förvånansvärt smidig och följsam på kurviga vägar. Det är en fröjd att ta en rondell, motorväg, påfart och ja, även 30-sträckor.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Skärmen i mittkonsolen har en funktion som ger en direkt och fysisk respons, vilket gör att du känner en stark koppling till bilens funktioner.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Lastutrymmet är också imponerande, med 405 liter i den bakre delen och ytterligare 84 liter i bilens front. Det finns alltså plats för två golfbagar utan problem.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Insidan och dess utformning

Interiören i Taycan GTS är en lyckad kombination av lyx och sportighet. Skärmarna på instrumentpanelen är tydliga och enkla att använda, och materialvalen känns exklusiva och av hög kvalitet.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Den bilen vi körde hade en inredning med mycket mockaimitation. Speciellt ratten var oerhört skön att hålla i till skillnad mot dem som har läderimitation.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Utvändigt har bilen fått några mindre förändringar, som nya strålkastare och stötfångare. Den grundläggande formen är dock densamma, vilket gör att den behåller sin eleganta design. De svarta detaljerna, som emblem och speglar, ger bilen en både sportig och elegant look.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Nya funktioner och teknik

En stor förbättring är det uppdaterade batteriet. Med en kapacitet på 97 kWh ger det en betydligt längre räckvidd. Den officiella räckvidden är runt 600 kilometer, men i verkligheten kan du räkna med att köra över 450 kilometer på landsväg utan att behöva ladda. Det är en stor fördel jämfört med tidigare modeller.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Laddningshastigheten är också en stor nyhet. Bilen kan laddas från tio till åttio procent på bara arton minuter med en snabbladdare. Detta gör långa resor mycket enklare. Bilen kan även återvinna energi vid inbromsning, vilket bidrar till dess effektivitet.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Taycan GTS kan återvinna upp till 400 kW, vilket är en stor förbättring. Bilens adaptiva luftfjädring och ställbara stötdämpare gör att den håller sig stabil, även i höga hastigheter.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Slutliga domen

Porsche Taycan GTS är ett bevis på att sportiga bilar kan vara både praktiska och effektiva. Den kombinerar en spännande körupplevelse med en exklusiv interiör och smarta tekniska lösningar. Även om det inte är en bil för alla, är det tydligt att den är en perfekt blandning av fart, stil och funktion.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Pris: från 1 740 000 kronor

Kalkyl anställd

Tjänstebil Porsche Taycan

Antal prisbasbelopp20,9 st
Förmånsvärde12 723 kr
Ordinarie månadslön81 639 kr
Månadslön efter avtal61 000 kr
Skatt21 977 kr
Lön efter skatt39 023 kr
Skillnad lön efter skatt16 690 kr
Förmånsvärde.se
Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Fakta

Räckvidd

Räckvidd kombinerad (WLTP)
568 – 638 km
Räckvidd stad (WLTP)
627 – 696 km

Laddning

Bruttokapacitet batteri 105,0 kWh
Nettokapacitet batteri 97,0 kWh
Maximal laddningsstyrka vid direktström (DC) 320 kW
Laddningstid vid växelström (AC) med 9,6kW (0% till 100%) 13,0 h
Laddningstid vid växelström (AC) med 11kW (0% till 100%) 11,0 h
Laddningstid vid likström (DC) 120kW (10% upp till 80%) 46 min
Laddningstid vid likström (DC) 150kW (10% upp till 80%) 33 min
Laddningstid vid likström (DC) med maximal laddningseffekt (10% upp till 80%) 18 min

Förbrukning och utsläpp

Elektrisk förbrukning blandad (modellserie) 20,1 – 17,7 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning stad 18,1 – 16,2 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning låg (modellserie) 18,4 – 16,5 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning medium (modellserie) 17,9 – 15,9 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning hög (modellserie) 18,6 – 16,4 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning extra hög (modellserie) 23,6 – 20,6 kWh/100 km
CO2-utsläpp blandad (modellserie) 0 g/km
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

