Provkörd: Bilen som fick hela Stockholm att stanna upp

Börs & Finans

Sanktioner och Saudis: Därför stiger oljepriset

Oljepriset steg under måndagen efter nyheter om att både EU och USA förbereder sanktioner mot Ryssland. Priset hejdas dock samtidigt av att Saudiarabien lovat att öka produktionen. Redan under fredagen höjdes priset på Brent-olja med 2,51 procent. Under måndagen fortsatte höjningen något med 0,64 procent till 70,80 dollar fatet i skrivande stund, skriver Reuters. Prishöjningen …