Världens bästa skidort – för tionde gången

Val Thorens är världens bästa skidort – igen.
Val Thorens är världens bästa skidort – igen. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Som Europas högst belägna skidort rådet det ingen snöbrist. Inte heller någon brist på backar – det är nämligen världens största sammanhängande skidområde.

Franska Val Thorens kammar åter igen hem priset för världens bästa skidort, ett pris skidorten har blivit utsett till sammanlagt tio gånger.

Enbart Val Thorens från Frankrike

Det var enbart Val Thorens som var med från Frankrike i årets tävling “Världens bästa skidort” vid World Ski Awards.

Tävlingen som har funnits sedan 2013 har en jury som består av branschfolk, reseexperter och skidåkare från hela världen.

Europas högsta skidort

Den populära skidorten ligger på 2 300 meter och är därmed Europas högsta, vilket innebär att de mestadels utländska besökarna (upp till 70 procent under högsäsong) kan njuta av snörika skidbackar.

Val Thorens är vidare världens största sammanhängande skidområde – Les Trois Vallées – med 600 kilometer pister, berättar franska Le Figaro.

I årets upplaga av “Världens bästa skidort” tävlade 25 skidorter om att kamma hem priset.

Förutom Frankrike var de från Österrike, Schweiz, USA, Kanada och Andorra men det var åter igen Val Thorens som lyckade övertyga juryn om att de franska Alperna är bäst.

De franska Alperna erbjuder snörika backar på hög höjd.
De franska Alperna erbjuder snörika backar på hög höjd. (Foto: Pexels)

Skidorten har satsat mycket på sin infrastruktur de senaste åren, och försöker bli mer miljövänlig genom att ta bort biltrafik från vissa områden, för att nämna ett exempel.

Lyxigt bland backarna

Det finns också en stor dos lyx för den som vill öppna plånboken lite extra på skidsemestern i Val Thorens, där hotellet Pashmina behålla sin topplacering i kategorin “Världens bästa boutiquehotell”.

“Denna utmärkelse erkänner hela ortens kollektiva engagemang, från personalen till partnerna”, säger Vincent Lalanne, turistchef för Les Trois Vallées, om skidortens senaste vinst.

Val Thorens ingår i världens största sammanhängande skidområde.
Val Thorens ingår i världens största sammanhängande skidområde. (Foto: Pixabay)

Val Thorens är med priset i backfickan Alpernas skidkung nummer ett, som inte behöver bevisa något längre.

“Val Thorens visar vägen för framtidens skidturism”, säger den franske reseanalytikern Marc Delacourt.

“Kombinationen av höjd, innovation och passion gör att orten gång på gång lyckas överträffa sig själv.”

Frankrike
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

