Som Europas högst belägna skidort rådet det ingen snöbrist. Inte heller någon brist på backar – det är nämligen världens största sammanhängande skidområde.
Världens bästa skidort – för tionde gången
Mest läst i kategorin
Så föryngrar du hjärnan – utan botox eller biohacking
Dans, musik och måleri kan göra hjärnan upp till sju år yngre. Det låter som en reklam för ett wellness-retreat i Toscana, men kommer faktiskt från Nature Communications – och forskarna menar allvar. Hjärnklockan tickar bakåt En ny studie med över 1 400 deltagare visar att personer som sysslar med kreativa hobbyer har yngre hjärnor …
Nästa Asienresan – hit åker du helst inte
Asien ser en boom i turism på många håll efter pandemin. Överturism medför en rad problem och besökare har framför allt vissa platser på radarn för tillfället. Tipset är att undvika sådana platser om du inte vill trängas med andra turister. Vi närmar oss julen och många planerar sina resor. Asien är hett Asien har …
Snickare från Småland bakom Stockholms nya lyxspa
När andra drömmer om att renovera badrummet bygger Torbjörn Blomqvist ett lyxspa för 50 miljoner kronor. På Lidingö reser sig just nu Stockholms mest exklusiva wellnessanläggning – där sekelskiftets svenska romantik möter romerska bad och italiensk marmor. Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har träffat Sveriges mest egensinniga snickare vi menar förstås slottsherre. Från snickare i …
Kylan och vintern kommer – och tar festen med sig
Tidiga prognoser antyder att vintern 2025/2026 kan bli kallare än normalt. Fenomen som La Niña, Quasi-Biennial Oscillation (QBO) och utvecklingen av polarvirveln ser ut att samverka och öka risken för en klassisk vinter i norra Europa. Men vad händer när snön faller över Stureplan och Avenyn – och temperaturerna kryper ned mot tuffa minusgrader? Perfect …
Fem hemliga pärlor i Spanien – helt utan massturism
Glöm överfulla stränder, dyra sangriakanor och griniga lokalbor med vattenpistoler. Perfect Weekend guidar dig till ett Spanien med okända pärlor där du faktiskt är en välkommen gäst – året runt. Ett nytt Spanien bortom solkusten Spanien är världens näst mest besökta land och turismen står för över tolv procent av landets BNP. Men medan Barcelona, …
Franska Val Thorens kammar åter igen hem priset för världens bästa skidort, ett pris skidorten har blivit utsett till sammanlagt tio gånger.
Enbart Val Thorens från Frankrike
Det var enbart Val Thorens som var med från Frankrike i årets tävling “Världens bästa skidort” vid World Ski Awards.
Tävlingen som har funnits sedan 2013 har en jury som består av branschfolk, reseexperter och skidåkare från hela världen.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Europas högsta skidort
Den populära skidorten ligger på 2 300 meter och är därmed Europas högsta, vilket innebär att de mestadels utländska besökarna (upp till 70 procent under högsäsong) kan njuta av snörika skidbackar.
Val Thorens är vidare världens största sammanhängande skidområde – Les Trois Vallées – med 600 kilometer pister, berättar franska Le Figaro.
I årets upplaga av “Världens bästa skidort” tävlade 25 skidorter om att kamma hem priset.
Förutom Frankrike var de från Österrike, Schweiz, USA, Kanada och Andorra men det var åter igen Val Thorens som lyckade övertyga juryn om att de franska Alperna är bäst.
Skidorten har satsat mycket på sin infrastruktur de senaste åren, och försöker bli mer miljövänlig genom att ta bort biltrafik från vissa områden, för att nämna ett exempel.
Lyxigt bland backarna
Det finns också en stor dos lyx för den som vill öppna plånboken lite extra på skidsemestern i Val Thorens, där hotellet Pashmina behålla sin topplacering i kategorin “Världens bästa boutiquehotell”.
“Denna utmärkelse erkänner hela ortens kollektiva engagemang, från personalen till partnerna”, säger Vincent Lalanne, turistchef för Les Trois Vallées, om skidortens senaste vinst.
Val Thorens är med priset i backfickan Alpernas skidkung nummer ett, som inte behöver bevisa något längre.
“Val Thorens visar vägen för framtidens skidturism”, säger den franske reseanalytikern Marc Delacourt.
“Kombinationen av höjd, innovation och passion gör att orten gång på gång lyckas överträffa sig själv.”
Se upp i backen – nu blir skidorterna ännu dyrare. Dagens PS
Årets billigaste skidåkning? Här är listorna. Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Världens bästa skidort – för tionde gången
Som Europas högst belägna skidort rådet det ingen snöbrist. Inte heller någon brist på backar – det är nämligen världens största sammanhängande skidområde. Franska Val Thorens kammar åter igen hem priset för världens bästa skidort, ett pris skidorten har blivit utsett till sammanlagt tio gånger. Enbart Val Thorens från Frankrike Det var enbart Val Thorens …
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Tekniken som vinner stort när hela världen bygger datacenter
I takt med att AI-racet fortsätter behövs effektiv batterilagring. Det ser ut som att det blir datacenter som leder vägen med nya batterier. Det kan bli datacenter som tar på sig ledartröjan i takt med att AI fortsätter att expandera. Datacenter satsar på batterier Det kan bli standard för datacenter att bygga effektiva batterilagringssystem, där …
Datacenter slår oljan – världens nya guldrush
För första gången satsas mer pengar på datacenter än på att hitta ny olja. Världen har fått en ny energihungrig motor – och den går på data. Enligt en färsk rapport från Internationella energiorganet (IEA) kommer världen i år att lägga cirka 580 miljarder dollar, ungefär 6 400 miljarder kronor, på att bygga och driva …
Kampanjen som räddade sin tids TikTok – och förändrade världen
Det som blev sin tids TikTok började som ett sista desperat försök att rädda en tv-kanal ingen ville ha. Men när Mick Jagger och David Bowie började skrika I want my MTV! förvandlades allt. På några månader gick MTV från konkursfärdigt till kult – och rockstjärnor blev sin tids nya gudar. Det är 1982. Reagan …