Världens bästa skidort – för tionde gången

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Europas högsta skidort

Den populära skidorten ligger på 2 300 meter och är därmed Europas högsta, vilket innebär att de mestadels utländska besökarna (upp till 70 procent under högsäsong) kan njuta av snörika skidbackar.

Val Thorens är vidare världens största sammanhängande skidområde – Les Trois Vallées – med 600 kilometer pister, berättar franska Le Figaro.

I årets upplaga av “Världens bästa skidort” tävlade 25 skidorter om att kamma hem priset.

Förutom Frankrike var de från Österrike, Schweiz, USA, Kanada och Andorra men det var åter igen Val Thorens som lyckade övertyga juryn om att de franska Alperna är bäst.

ANNONS

De franska Alperna erbjuder snörika backar på hög höjd. (Foto: Pexels)

Skidorten har satsat mycket på sin infrastruktur de senaste åren, och försöker bli mer miljövänlig genom att ta bort biltrafik från vissa områden, för att nämna ett exempel.

Lyxigt bland backarna

Det finns också en stor dos lyx för den som vill öppna plånboken lite extra på skidsemestern i Val Thorens, där hotellet Pashmina behålla sin topplacering i kategorin “Världens bästa boutiquehotell”.

“Denna utmärkelse erkänner hela ortens kollektiva engagemang, från personalen till partnerna”, säger Vincent Lalanne, turistchef för Les Trois Vallées, om skidortens senaste vinst.

Val Thorens ingår i världens största sammanhängande skidområde. (Foto: Pixabay)

Val Thorens är med priset i backfickan Alpernas skidkung nummer ett, som inte behöver bevisa något längre.

“Val Thorens visar vägen för framtidens skidturism”, säger den franske reseanalytikern Marc Delacourt.

“Kombinationen av höjd, innovation och passion gör att orten gång på gång lyckas överträffa sig själv.”

ANNONS

Se upp i backen – nu blir skidorterna ännu dyrare. Dagens PS

Årets billigaste skidåkning? Här är listorna. Dagens PS