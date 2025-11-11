”Har du någonsin gått på dejt bara för att äta en gratis måltid?” frågar en TikTok-användare med perfekt eyeliner och tomt kylskåp. Det låter som ett skämt – men är det inte. En ny trend sveper över dejtingapparna, och den är lika mycket ekonomi som romantik.
Kärlek på notan – De dejtar för att äta gratis
Generation Z, alltså de som föddes mellan 1997 och 2012, har uppfunnit en ny budgetkategori: gratis dejt. Det handlar inte om känslor, utan om överlevnad. Enligt forskning publicerad i Social Psychological and Personality Science och återgiven av Newsweek samt Star Tribune, erkänner hela 31 procent av unga vuxna att de någon gång gått på en dejt enbart för att få en gratis middag.
Kärlek på kredit
”Jag gör det för handlingen”, säger en TikTok-användare i klippet som fått miljoner visningar. En annan berättar att hon flörtade till sig en biljett till en musikfestival via Hinge. En tredje – en kille – erkänner att han aktivt sökte middagsdejter efter att ha bränt hela lönen på sneakers.
The Times-skribenten Gracie Eastwood bekräftar fenomenet i sin artikel om ”dating on a budget”. Hennes vänner i London beskriver dejter på femstjärniga hotell där sällskapet var trist men menyn oemotståndlig. Som en vän uttryckte det: ”Middagen var bättre än personen.”
TikTok-generationens kalla kalkyl
På TikTok frodas hashtaggen #FoodieCall, där användare skryter om hur de maxar menyn utan att betala ett öre. Det är den nya sortens romantik, lika beräknande som en ränta på rörligt lån.
Vice beskriver det som en del av en större trend: unga har helt enkelt slutat spendera på dejter. En majoritet av Generation Z säger att de inte lägger en enda krona på romantik varje månad. Inflation, hyreskris och ränteskräck gör att romantiken rationaliseras.
Kanske är detta bara ännu ett steg i dejtingens digitala evolution – från tindrande passion till transaktion. Från rosor till rabattkuponger.
Kärlek i lågkonjunktur
Förr var det romantiskt att bjuda på middag. Nu är det ekonomiskt riskabelt. För varje charmig middagssällskap finns en risk att du bara är en matleverantör med bord.
Sociologer kallar det ”romantisk opportunism”. Andra säger bara att det är smart. I en tid där varenda cappuccino är en investering, varför inte låta kärleken betala lunchen?
Kanske är det här den mest samtida kärleksformen av alla: en flirt med Swish-fri garanti.
Perfect Weekend Guide: Kärlek på notan
Fenomenet: Kallas ”foodie call” – att dejta för att få en gratis måltid.
Statistiken: 31 procent av unga vuxna har gjort det, enligt forskning publicerad i Social Psychological and Personality Science, återgiven av Newsweek och Star Tribune.
Citatet: ”I do it for the plot.” – typiskt Gen Z-svar på frågan om skuld.
Källor: SvD, The Times, Newsweek, Star Tribune, Vice, Yahoo Finance, VegOut Magazine
Vill du läsa mer om hälsa och trender? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Så undviker du en ekonomisk psykopat och Han gör socialism sexigt igen.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
