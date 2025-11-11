Kärlek på notan – De dejtar för att äta gratis

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

TikTok-generationens kalla kalkyl

På TikTok frodas hashtaggen #FoodieCall, där användare skryter om hur de maxar menyn utan att betala ett öre. Det är den nya sortens romantik, lika beräknande som en ränta på rörligt lån.

Vice beskriver det som en del av en större trend: unga har helt enkelt slutat spendera på dejter. En majoritet av Generation Z säger att de inte lägger en enda krona på romantik varje månad. Inflation, hyreskris och ränteskräck gör att romantiken rationaliseras.

Kanske är detta bara ännu ett steg i dejtingens digitala evolution – från tindrande passion till transaktion. Från rosor till rabattkuponger.

Gratis middag smakar bäst tycker vissa inom Gen Z. (Foto: Canva)

Kärlek i lågkonjunktur

Förr var det romantiskt att bjuda på middag. Nu är det ekonomiskt riskabelt. För varje charmig middagssällskap finns en risk att du bara är en matleverantör med bord.

Sociologer kallar det ”romantisk opportunism”. Andra säger bara att det är smart. I en tid där varenda cappuccino är en investering, varför inte låta kärleken betala lunchen?

Kanske är det här den mest samtida kärleksformen av alla: en flirt med Swish-fri garanti.

För vissa är romantik en känsla. För andra en affärsmodell. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Kärlek på notan

Fenomenet: Kallas ”foodie call” – att dejta för att få en gratis måltid.

Statistiken: 31 procent av unga vuxna har gjort det, enligt forskning publicerad i Social Psychological and Personality Science, återgiven av Newsweek och Star Tribune.

Citatet: ”I do it for the plot.” – typiskt Gen Z-svar på frågan om skuld.

Källor: SvD, The Times, Newsweek, Star Tribune, Vice, Yahoo Finance, VegOut Magazine

