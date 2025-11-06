När Kim Kardashian klev in i rollen som skilsmässoadvokat i Ryan Murphys nya serie All’s Fair var förväntningarna skyhöga. Serien, som hade premiär på Disney+ och Hulu i veckan, beskrivs som ett stjärnspäckat rättsdrama om kvinnlig styrka, glamour och intriger i Los Angeles. Resultatet, menar kritikerna, blev i stället ett haveri av bibliska proportioner.
Kim Kardashians rättsdrama totalsågas: "Det sämsta som någonsin gjorts"
Så dålig att det nästan känns som en förolämpning
Bakom All’s Fair står den flerfaldigt Emmybelönade producenten Ryan Murphy – mannen bakom succéer som American Horror Story, Glee och The People v. O.J. Simpson. Den här gången har han samlat en imponerande rollista: Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close, Sarah Paulson och Niecy Nash spelar kvinnliga advokater som bryter sig loss från sina mäktiga exmakar och startar en egen skilsmässofirma.
Upplägget låter lovande – Sex and the City möter The Good Wife – men mottagandet blev snabbt brutalt. Dagen efter premiären hade serien noll procent på Rotten Tomatoes, och även om publiken var något mer förlåtande med 48 procent positiva omdömen, var tonläget på kritikersidorna unisont negativt.
Lucy Mangan i The Guardian skriver: “Jag visste inte att det fortfarande var möjligt att göra så dålig tv. Jag trodde det fanns en miniminivå. Men jag hade fel.” Hon pekar särskilt på platta repliker som “flygningen var turbulent, och det var även mitt humör.”
Kim Kardashian har en Zzzzz-kvalitet
The Times tv-redaktör Ben Dowell nöjer sig inte med kritik, han förnedrar: “Grattis, Kim. Du måste ha ett starkt ego för att spela huvudrollen i vad som måste vara det sämsta tv-dramat som någonsin gjorts.”
I The Telegraph fortsätter sågningen: “Hon har ingen aura, ingen ofiltrerad karisma. Glöm X-Factor, Kardashian har en Zzzzz-kvalitet som får den oförberedda tittaren att somna varje gång hon öppnar munnen.”
Även amerikanska medier har hakat på sågningen. Entertainment Weekly kallar serien “existentiellt usel”, medan TIME menar att den är “så dålig att den nästan blir konst”.
Läs även: Vi har listan: Höstens bästa nya tv-serier
Murphy försvarar sitt verk
Ryan Murphy själv försvarar satsningen i en intervju med The Guardian: “Allt är inte för alla. Jag försöker skapa något nytt varje gång.”
Om det här är “något nytt” återstår dock att se. Kritikerna verkar eniga: All’s Fair är ett spektakulärt misslyckande – och ett bevis på att även den mäktigaste realitydrottningen inte kan vinna alla strider.
Perfect Weekend Guide: Kim Kardashians rättsdrama
Var kan man se serien? All’s Fair finns på Disney+ i Sverige.
Hur många avsnitt? Första säsongen består av tio avsnitt.
Vad handlar det om? Fyra kvinnliga skilsmässoadvokater startar sin egen firma i Los Angeles, men hamnar snabbt i konflikter – både juridiska och personliga.
Källa: The Guardian, The Times, The Telegraph, Entertainment Weekly, TIME
Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Petra Mede leder arkitekturens roadtrip – Så byggdes Sverige och Jane Austen säljer som smör – 250 år efter sin födelse.
