Kim Kardashians rättsdrama totalsågas: "Det sämsta som någonsin gjorts"

Kim Kardashian har en Zzzzz-kvalitet

The Times tv-redaktör Ben Dowell nöjer sig inte med kritik, han förnedrar: “Grattis, Kim. Du måste ha ett starkt ego för att spela huvudrollen i vad som måste vara det sämsta tv-dramat som någonsin gjorts.”

I The Telegraph fortsätter sågningen: “Hon har ingen aura, ingen ofiltrerad karisma. Glöm X-Factor, Kardashian har en Zzzzz-kvalitet som får den oförberedda tittaren att somna varje gång hon öppnar munnen.”

Även amerikanska medier har hakat på sågningen. Entertainment Weekly kallar serien “existentiellt usel”, medan TIME menar att den är “så dålig att den nästan blir konst”.

Murphy försvarar sitt verk

Ryan Murphy själv försvarar satsningen i en intervju med The Guardian: “Allt är inte för alla. Jag försöker skapa något nytt varje gång.”

Om det här är “något nytt” återstår dock att se. Kritikerna verkar eniga: All’s Fair är ett spektakulärt misslyckande – och ett bevis på att även den mäktigaste realitydrottningen inte kan vinna alla strider.

Perfect Weekend Guide: Kim Kardashians rättsdrama

Var kan man se serien? All’s Fair finns på Disney+ i Sverige.

Hur många avsnitt? Första säsongen består av tio avsnitt.

Vad handlar det om? Fyra kvinnliga skilsmässoadvokater startar sin egen firma i Los Angeles, men hamnar snabbt i konflikter – både juridiska och personliga.

Källa: The Guardian, The Times, The Telegraph, Entertainment Weekly, TIME

