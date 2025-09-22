Så blev Rovaniemi Europas hetaste vinterdestination

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Alla vill till Rovaniemi

Förklaringen är enkel: flygplatsen i Rovaniemi har direktförbindelser till över 40 städer i 15 länder under vintern. Ryanair, Finnair, easyJet och andra chartrar in resenärer från hela kontinenten. På ett år har antalet passagerare ökat med nästan 30 procent, och fler lär det bli. Svenskar har redan hittat hit – med direktflyg från både Stockholm och Luleå är Rovaniemi enklare att nå än Åre.

När kinesiska influensers landar i snödrivorna vet du att Olleronvaara fungerar. (Foto: AP)

Bastu, snöskor och isgokart

Det senaste året har Lapland Winter Park lockat turister med åtta olika sorters bastu, lumikengät (snöskor), isgokart och traditionell kota. Det började som ett skämt om “en bastu och lite mat”, men har snabbt blivit en hel park. Till vintern kompletteras området med 20 nya stugor. Finländarna har hittat guld i snödrivorna.

Vägar och vardag

ANNONS

Problemet är bara infrastrukturen. Hittills har en taxi hamnat i diket på den smala vägen ut till Olleronvaara – men när tusentals turister ska fram i hyrbil kan det behövas mer än plogade diken. Kommunen diskuterar nu busslinjer och enkelriktning för att undvika vinterkaos.

Tomten som affärsidé

Det mest fascinerande är ändå hur Finland gjort tomten till exportvara. Napapiiri och nu Olleronvaara visar att man kan sälja röda luvor och renkött till hela världen. I Sverige är tomten mest en kostnadspost – en pappa i för korta långkalsonger som mutar barnen med Ica-sill. I Finland bygger man en hel by och kallar det affärsmodell.

Svenskar kör till Åre – fransmän, spanjorer och italienare flyger till Rovaniemi. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide till Rovaniemi

Direktflyg till Rovaniemi från Arlanda och Luleå.

Totalt över 40 europeiska städer har vintersäsongsflyg hit.

Olleronvaara ligger cirka 15 minuter norr om centrum.

Vintern 2025 öppnar över 200 nya bäddar – på sikt 4 000.

Källa: Yle, Lapin Kansa, International Rovaniemi, Finavia