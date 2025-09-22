Dagensps.se
Så blev Rovaniemi Europas hetaste vinterdestination

Här kostar inte tomten 500 kronor i hyrd kostym – här är han miljardindustri. (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

När hela Europa vill se norrsken, basta i minus 25 och skaka hand med tomten är det inte konstigt att Rovaniemi exploderar. Med direktflyg från Paris, Milano och Madrid och nya turistbyar som växer upp mitt i skogen har den lilla finska staden blivit vinterns mest åtråvärda adress.

Rovaniemi: En by i skogen som kan ta emot tusentals

Mitt i skogarna norr om Rovaniemi byggs just nu Olleronvaara, en helt ny turistby, rapporterar YLE. Här planeras uppemot 4 000 bäddar – dubbelt så många som i stadens andra stora semesterbyar. Till vintern öppnar redan över 200 nya platser, i allt från glamping-igloos till klassiska timmerstugor.

Alla vill till Rovaniemi

Förklaringen är enkel: flygplatsen i Rovaniemi har direktförbindelser till över 40 städer i 15 länder under vintern. Ryanair, Finnair, easyJet och andra chartrar in resenärer från hela kontinenten. På ett år har antalet passagerare ökat med nästan 30 procent, och fler lär det bli. Svenskar har redan hittat hit – med direktflyg från både Stockholm och Luleå är Rovaniemi enklare att nå än Åre.

När kinesiska influensers landar i snödrivorna vet du att Olleronvaara fungerar. (Foto: AP)

Bastu, snöskor och isgokart

Det senaste året har Lapland Winter Park lockat turister med åtta olika sorters bastu, lumikengät (snöskor), isgokart och traditionell kota. Det började som ett skämt om “en bastu och lite mat”, men har snabbt blivit en hel park. Till vintern kompletteras området med 20 nya stugor. Finländarna har hittat guld i snödrivorna.

Privatjet går på högvarv – VistaJet växer i Norden och Östeuropa

Medan reguljärflyget fortfarande brottas med flaskhalsar och leveransproblem flyger privatjet vidare på starka vingar.

Vägar och vardag

Problemet är bara infrastrukturen. Hittills har en taxi hamnat i diket på den smala vägen ut till Olleronvaara – men när tusentals turister ska fram i hyrbil kan det behövas mer än plogade diken. Kommunen diskuterar nu busslinjer och enkelriktning för att undvika vinterkaos.

Tomten som affärsidé

Det mest fascinerande är ändå hur Finland gjort tomten till exportvara. Napapiiri och nu Olleronvaara visar att man kan sälja röda luvor och renkött till hela världen. I Sverige är tomten mest en kostnadspost – en pappa i för korta långkalsonger som mutar barnen med Ica-sill. I Finland bygger man en hel by och kallar det affärsmodell.

Svenskar kör till Åre – fransmän, spanjorer och italienare flyger till Rovaniemi. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide till Rovaniemi

  • Direktflyg till Rovaniemi från Arlanda och Luleå.
  • Totalt över 40 europeiska städer har vintersäsongsflyg hit.
  • Olleronvaara ligger cirka 15 minuter norr om centrum.
  • Vintern 2025 öppnar över 200 nya bäddar – på sikt 4 000.
  • Källa: Yle, Lapin Kansa, International Rovaniemi, Finavia

Tv-serien checkar in i världens största turistland

Efter Hawaii, Sicilien och Thailand sägs nu The White Lotus landa i Brieostens hemland. Logiskt – Frankrike är ju världens största turistland.
FinlandFlygJulTurism
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

