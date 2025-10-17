Den globala marknaden för samtida konst har varit med om ett miljardras och tappat en fjärdedel av sitt värde i konstvärlden. De riktigt dyra verken säljer inte längre, medan billigare tavlor går som smör. Men mitt i raset sätter sydafrikanska Marlene Dumas nytt rekord för levande kvinnliga konstnärer. Samtidigt visar giganterna Andy Warhol och Pablo Picasso att klassikerna står pall när det stormar.
Miljardras i konstvärlden – men kvinnorna tar revansch
Konstvärlden i fritt fall
Det har varit ett tufft år för världens konsthandlare. Enligt auktionsdatabolaget Artprice sjönk omsättningen på den globala marknaden för samtida konst med 25 procent till 13,7 miljarder kronor mellan juli 2024 och juni 2025. Den största nedgången sedan pandemin.
Rapporten The Contemporary Art Market 2025 beskriver läget som en ”justeringsfas”. I klartext: den lyxiga marknaden för miljonobjekt har börjat darra. USA och Kina, tidigare dominanter i det övre prisskiktet, står för de största tappen. Enligt Artprice beror det på en blandning av ekonomisk oro, geopolitiska spänningar – och samlare som helt enkelt har börjat hålla hårdare i plånboken.
Jean-Michel Basquiats målning Baby Boom såldes visserligen i maj på Christie’s i New York för drygt 220 miljoner kronor. Men det var ett undantag. Antalet objekt som passerar en miljon dollar har minskat med en tredjedel.
Fler verk säljs – men till lägre pris
Samtidigt som miljardsegmentet skakar har den breda marknaden exploderat. Aldrig tidigare har så många verk sålts som nu – 146 000 objekt under året. Volymen har alltså ökat, men snittpriset rasar.
Verk under 5 000 dollar, motsvarande 47 600 kronor, ökade med 9 procent. De utgör nu 85 procent av alla försäljningar men bara 8 procent av det totala värdet. Enligt The Art Basel & UBS Global Art Market Report 2025 ser man samma trend: mindre gallerier och onlinemarknader håller liv i handeln, medan de stora aktörerna pressas av minskat förtroende och tröga superauktioner.
Konstexperter kallar det för ett “demokratiskt skifte”. Att köpa konst är inte längre reserverat för hedgefondmiljardärer i New York eller Hongkong. Nu handlar det lika ofta om 30-åriga designers i Berlin som klickar hem en målning på nätet.
Dumas slår rekord – och kvinnorna tar plats
Men mitt i turbulensen kom en solskenshistoria. Sydafrikanska Marlene Dumas sålde sitt verk Miss January (1997) för motsvarande 129,7 miljoner kronor – ett nytt auktionsrekord för en levande kvinnlig konstnär.
Hon är långt ifrån ensam. Den brittiska konstnären Lisa Brice sålde nyligen ett verk för 65,6 miljoner kronor – även det personligt rekord. Enligt Observer är kvinnliga konstnärer nu de stora vinnarna i konstvärldens mellanskikt, där marknaden fortfarande växer.
Warhol och Picasso visar motståndskraft
Alla konstnärer har dock inte tappat i värde. Tvärtom visar både Andy Warhol och Pablo Picasso att de fortfarande är säkra kort.
Warhols tryck fortsätter att locka samlare världen över. Enligt en aktuell analys har försäljningsvolymerna ökat med 179 procent sedan millennieskiftet, och 41 procent av verken säljs över utropspris. Men även här märks försiktigheten: vissa verk säljs nu tio procent under låga estimat, särskilt i det högre segmentet.
Picasso är lika stabil som alltid – men med mer selektiv aktivitet. Hans originalverk säljs sällan till rekordnivåer, men editioner och tryck dominerar fortfarande auktionshusens listor. I september 2025 sattes ändå ett nytt rekord i Asien när Buste de femme gick för drygt 25 miljoner dollar i Hongkong.
Det är tydligt: medan samtidskonsten gungar håller de moderna klassikerna ställningarna.
Från guld till grus – eller en ny vår?
Att konstmarknaden tappar fart är kanske inte så konstigt. Det är trots allt svårt att motivera ännu ett Basquiat-köp när aktieportföljen darrar och räntorna biter. Men pessimismen är inte total.
UBS konstchef Clare McAndrew tror snarare att marknaden är på väg att “normaliseras” efter pandemins superår. Och medan de rikaste tar paus, växer en ny generation samlare fram – digitala, prismedvetna och ofta mer intresserade av konstnärens värderingar än av prislappen.
Det kanske är här framtiden finns: i konsten som inte kräver privatjet, men fortfarande får hjärtat att slå snabbare.
Perfect Weekend Guide till miljardras i konstvärlden
- Basquiat, Dumas och Brice toppar listorna över samtida konstnärer enligt Artprice.
- Warhol och Picasso står pall – särskilt i trycksegmentet.
- Auktioner i segmentet under 50 000 kronor ökade mest under 2025.
- Nästa stora riktmärke blir Frieze London i oktober, där marknaden testas på nytt.
Perfect Weekend Guide: Den svenska konstvärlden 2025
- Den svenska konstmarknaden står stabil trots global nedgång. Market Art Fair i Stockholm rapporterar ökande internationellt intresse.
- Bland de mest eftertraktade svenska konstnärerna finns Karin Mamma Andersson, Jockum Nordström, Cecilia Edefalk, Charlotte Gyllenhammar, Linn Fernström och Ola Billgren.
- Flera rekord slogs under 2023–2024: Lars Lerin, Ulla Wiggen och Mamma Andersson sålde verk för miljonbelopp på Bukowskis.
- Konstnärsnämnden delade ut över 122 miljoner kronor i stipendier till bild- och formkonstnärer 2023, medan Kulturrådet efterlyser ökade resurser till utställningsverksamhet.
- Svenska konstnärer stärker sina internationella positioner genom program som Iaspis och utställningar på Svenska institutet i Paris, där bland andra Sara-Vide Ericson och Maja Daniels visats.
- Galleriernas sammanlagda nettoomsättning låg senast på cirka 800 miljoner kronor – en stabil nivå i jämförelse med många andra länder.
Källa: Dagens industri, Artprice, Barnebys, Bukowskis, Uppsala Auktionskammare, Konstnärsnämnden, Sveriges Radio, Svenska Institutet Paris, KRO.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
