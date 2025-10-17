Miljardras i konstvärlden – men kvinnorna tar revansch

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Fler verk säljs – men till lägre pris

Samtidigt som miljardsegmentet skakar har den breda marknaden exploderat. Aldrig tidigare har så många verk sålts som nu – 146 000 objekt under året. Volymen har alltså ökat, men snittpriset rasar.

Verk under 5 000 dollar, motsvarande 47 600 kronor, ökade med 9 procent. De utgör nu 85 procent av alla försäljningar men bara 8 procent av det totala värdet. Enligt The Art Basel & UBS Global Art Market Report 2025 ser man samma trend: mindre gallerier och onlinemarknader håller liv i handeln, medan de stora aktörerna pressas av minskat förtroende och tröga superauktioner.

Konstexperter kallar det för ett “demokratiskt skifte”. Att köpa konst är inte längre reserverat för hedgefondmiljardärer i New York eller Hongkong. Nu handlar det lika ofta om 30-åriga designers i Berlin som klickar hem en målning på nätet.

ANNONS

Dumas slår rekord – och kvinnorna tar plats

Men mitt i turbulensen kom en solskenshistoria. Sydafrikanska Marlene Dumas sålde sitt verk Miss January (1997) för motsvarande 129,7 miljoner kronor – ett nytt auktionsrekord för en levande kvinnlig konstnär.

Hon är långt ifrån ensam. Den brittiska konstnären Lisa Brice sålde nyligen ett verk för 65,6 miljoner kronor – även det personligt rekord. Enligt Observer är kvinnliga konstnärer nu de stora vinnarna i konstvärldens mellanskikt, där marknaden fortfarande växer.

Läs även: Guld som arv, ankare och tillgång

Warhols ikoniska motiv visar att popkonsten fortfarande har puls 60 år senare. (Foto: TT)

Warhol och Picasso visar motståndskraft

Alla konstnärer har dock inte tappat i värde. Tvärtom visar både Andy Warhol och Pablo Picasso att de fortfarande är säkra kort.

Warhols tryck fortsätter att locka samlare världen över. Enligt en aktuell analys har försäljningsvolymerna ökat med 179 procent sedan millennieskiftet, och 41 procent av verken säljs över utropspris. Men även här märks försiktigheten: vissa verk säljs nu tio procent under låga estimat, särskilt i det högre segmentet.

Picasso är lika stabil som alltid – men med mer selektiv aktivitet. Hans originalverk säljs sällan till rekordnivåer, men editioner och tryck dominerar fortfarande auktionshusens listor. I september 2025 sattes ändå ett nytt rekord i Asien när Buste de femme gick för drygt 25 miljoner dollar i Hongkong.

ANNONS

Det är tydligt: medan samtidskonsten gungar håller de moderna klassikerna ställningarna.

I tider av oro blir konsten både investering och terapi. (Foto: TT)

Från guld till grus – eller en ny vår?

Att konstmarknaden tappar fart är kanske inte så konstigt. Det är trots allt svårt att motivera ännu ett Basquiat-köp när aktieportföljen darrar och räntorna biter. Men pessimismen är inte total.

UBS konstchef Clare McAndrew tror snarare att marknaden är på väg att “normaliseras” efter pandemins superår. Och medan de rikaste tar paus, växer en ny generation samlare fram – digitala, prismedvetna och ofta mer intresserade av konstnärens värderingar än av prislappen.

Det kanske är här framtiden finns: i konsten som inte kräver privatjet, men fortfarande får hjärtat att slå snabbare.

Perfect Weekend Guide till miljardras i konstvärlden

Basquiat, Dumas och Brice toppar listorna över samtida konstnärer enligt Artprice.

Warhol och Picasso står pall – särskilt i trycksegmentet.

Auktioner i segmentet under 50 000 kronor ökade mest under 2025.

Nästa stora riktmärke blir Frieze London i oktober, där marknaden testas på nytt.

ANNONS

Uppsala Auktionskammare lyfter fram svensk postmodernism med nya rekordnoteringar. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: Den svenska konstvärlden 2025

Den svenska konstmarknaden står stabil trots global nedgång. Market Art Fair i Stockholm rapporterar ökande internationellt intresse.

Bland de mest eftertraktade svenska konstnärerna finns Karin Mamma Andersson, Jockum Nordström, Cecilia Edefalk, Charlotte Gyllenhammar, Linn Fernström och Ola Billgren.

Flera rekord slogs under 2023–2024: Lars Lerin, Ulla Wiggen och Mamma Andersson sålde verk för miljonbelopp på Bukowskis.

Konstnärsnämnden delade ut över 122 miljoner kronor i stipendier till bild- och formkonstnärer 2023, medan Kulturrådet efterlyser ökade resurser till utställningsverksamhet.

Svenska konstnärer stärker sina internationella positioner genom program som Iaspis och utställningar på Svenska institutet i Paris, där bland andra Sara-Vide Ericson och Maja Daniels visats.

Galleriernas sammanlagda nettoomsättning låg senast på cirka 800 miljoner kronor – en stabil nivå i jämförelse med många andra länder.

Källa: Dagens industri, Artprice, Barnebys, Bukowskis, Uppsala Auktionskammare, Konstnärsnämnden, Sveriges Radio, Svenska Institutet Paris, KRO.

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Så blir du tryggare på hotellrummet, Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton och Åsne Seierstad om drivkraft, disciplin och gränsen till utmattning