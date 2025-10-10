Guldet som arv, ankare och tillgång

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Rekordnivåer och ny efterfrågan

Guldpriset har nått nya rekord, 4 000 dollar per troy ounce, vilket motsvarar cirka 38 120 kronor per troy ounce, ungefär 1 226 kronor per gram med dagens växelkurs och troy-ounce-omräkning.

I ett läge där investerare söker stabilitet flyttas kapital från mer volatila tillgångar till ädelmetaller. “Guld är en bastion av säkerhet och värde”, säger förvaltaren Joshua Barone. Centralbanker i bland annat Indien och Kina har samtidigt stärkt sina reserver, vilket förstärker trenden.

Vardagligt bruk, långsiktigt värde

I Indien utgör bröllopsrelaterade köp en stor del av efterfrågan, men mönstret förändras. Allt fler låter äldre set bearbetas om till samtida, bärbara former. Poängen är densamma, bibehållen vikt och renhet, uppdaterad funktion. “Jag tror att den yngre konsumenten vill äga, förälska sig i och använda de där delarna, göra dem till en del av sitt liv”, säger Sachin Jain vid World Gold Council.

Farzana Ghani beskriver ett praktiskt arbetssätt från uppväxten: “Vi östliga kvinnor är alltid kända för att ha pengar till regniga dagar. Vi lever inte för i dag och glömmer morgondagen”. När hennes dotter gifte sig omvandlades mynt och äldre set till en modern kollektion. “Hon ville bära konstgjorda smycken”, säger Ghani, “men guld är det mest anständiga, det mest eleganta. Jag sa till henne, ‘bär inget annat'”.

Förvaltning med disciplin

För den som kombinerar känsla och kalkyl är disciplinen enkel. Dokumentera vikt, karat och inköpsställe, spara kvitton och foton, ordna försäkring i tid. Dela upp bestånden mellan smycken för bruk och mynt eller tackor för likviditet. På så sätt förblir guldet både minnen och medel, ett arv som tål vardag och volatilitetsindex lika väl.

Fakta

Växelkurs, beräkningarna ovan använder 1 USD = 9,53 SEK per 10 oktober 2025

Prisnivå, 4 000 USD per troy ounce ≈ 38 120 kr per troy ounce, ≈ 1 226 kr per gram

Historiska exempel, 12 USD per gram ≈ 114 kr per gram, 100 USD per gram ≈ 953 kr per gram

Omräkning, 1 troy ounce = 31,103 gram

SEK-beloppen är avrundade till närmaste krona, baserat på aktuell kurs per 10 oktober 2025.

Källa: CNN, South Asian women might be the winners of the gold rush, oktober 2025