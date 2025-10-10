Dagens PS
Guldet som arv, ankare och tillgång

Guldet
Guld rusar i pris – vilket gynnar kvinnor i södra Asien som sparar i ädelmetallen (Foto: Olga Demiankova/SVD/TT)
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

I många sydasiatiska familjer börjar guldsamlingen redan före födseln, arvegods blandas med gåvor till födelse, högtider och vigsel. Det är smycken och minnen, men också ett privat finansiellt ankare.

Farzana Ghani i Miami uttrycker det sakligt i en artikel i CNN: “Jämfört med obligationer och att hålla kontanter, skulle jag fortfarande föredra att köpa guldmynt”.

För många kvinnor är guldet dessutom ett av få tillgångsslag som odelat tillhör dem, ett arv som kan användas, bäras och vid behov omsättas.

Säker hamn och socialt kapital

Guld har i årtusenden betraktats som en säker hamn, men i Sydasien är det också socialt kapital och kulturell kontinuitet.

En användare på TikTok uttryckte det rakt i CNN:s artikel: “Vad jag än har, det är bara guld. När jag köpte det här, på den tiden var guld väldigt billigt. Ett gram kostade 12 dollar. Nu är det 100”. Det motsvarar ungefär 114 kronor respektive 953 kronor per gram med dagens växelkurs.

Rekordnivåer och ny efterfrågan

Guldpriset har nått nya rekord, 4 000 dollar per troy ounce, vilket motsvarar cirka 38 120 kronor per troy ounce, ungefär 1 226 kronor per gram med dagens växelkurs och troy-ounce-omräkning.

I ett läge där investerare söker stabilitet flyttas kapital från mer volatila tillgångar till ädelmetaller. “Guld är en bastion av säkerhet och värde”, säger förvaltaren Joshua Barone. Centralbanker i bland annat Indien och Kina har samtidigt stärkt sina reserver, vilket förstärker trenden.

Vardagligt bruk, långsiktigt värde

I Indien utgör bröllopsrelaterade köp en stor del av efterfrågan, men mönstret förändras. Allt fler låter äldre set bearbetas om till samtida, bärbara former. Poängen är densamma, bibehållen vikt och renhet, uppdaterad funktion. “Jag tror att den yngre konsumenten vill äga, förälska sig i och använda de där delarna, göra dem till en del av sitt liv”, säger Sachin Jain vid World Gold Council.

Farzana Ghani beskriver ett praktiskt arbetssätt från uppväxten: “Vi östliga kvinnor är alltid kända för att ha pengar till regniga dagar. Vi lever inte för i dag och glömmer morgondagen”. När hennes dotter gifte sig omvandlades mynt och äldre set till en modern kollektion. “Hon ville bära konstgjorda smycken”, säger Ghani, “men guld är det mest anständiga, det mest eleganta. Jag sa till henne, ‘bär inget annat'”.

Förvaltning med disciplin

För den som kombinerar känsla och kalkyl är disciplinen enkel. Dokumentera vikt, karat och inköpsställe, spara kvitton och foton, ordna försäkring i tid. Dela upp bestånden mellan smycken för bruk och mynt eller tackor för likviditet. På så sätt förblir guldet både minnen och medel, ett arv som tål vardag och volatilitetsindex lika väl.

Fakta

Växelkurs, beräkningarna ovan använder 1 USD = 9,53 SEK per 10 oktober 2025
Prisnivå, 4 000 USD per troy ounce ≈ 38 120 kr per troy ounce, ≈ 1 226 kr per gram
Historiska exempel, 12 USD per gram ≈ 114 kr per gram, 100 USD per gram ≈ 953 kr per gram
Omräkning, 1 troy ounce = 31,103 gram

SEK-beloppen är avrundade till närmaste krona, baserat på aktuell kurs per 10 oktober 2025.

Källa: CNN, South Asian women might be the winners of the gold rush, oktober 2025

ArvGuldinvesteringarSmycken
