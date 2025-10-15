I en intervju med Norska Dagens Næringsliv berättar författaren och journalisten Åsne Seierstad om sina arbetsrutiner, skrivkriser, och varför deadlines är livsnödvändiga.
Åsne Seierstad om drivkraft, disciplin och gränsen till utmattning
Mest läst i kategorin
Flygbolag tar betalt för att luta stolen bakåt
Det började med avgift för incheckat bagage hos många flygbolag. Sedan kom prislappar på handbagage, kaffe och benutrymme. Nu tar lågprisflyget nästa steg i kreativ snålhet. Ett ”nyskapande” flygbolag låter nämligen resenärer betala extra – bara för att få luta stolen några centimeter bakåt. Nu är frågan när kommer Ryanair att haka på? Den nya …
Hoppa över Mallorca – välj okända spanska Medelhavsön
Balearerna är ett hett turistmål för svenskar som vallfärdar till Mallorca och Ibiza. Det finns dock en annan okänd pärla – Medelhavsön Tabarca. Den är liten, men storleken kvittar sägs det. Charmen är dock desto större på den spanska ön Tabarca utanför Alicante. Okänd Medelhavsö När många åker till Mallorca och Ibiza för strändernas och …
Kylan och vintern kommer – och tar festen med sig
Tidiga prognoser antyder att vintern 2025/2026 kan bli kallare än normalt. Fenomen som La Niña, Quasi-Biennial Oscillation (QBO) och utvecklingen av polarvirveln ser ut att samverka och öka risken för en klassisk vinter i norra Europa. Men vad händer när snön faller över Stureplan och Avenyn – och temperaturerna kryper ned mot tuffa minusgrader? Perfect …
Europas mest skrämmande flygplats – från Madeira till Mykonos
Att flyga är världens säkraste sätt att resa. Men det betyder inte att alla inflygningar världens flygplatser känns särskilt trygga för den som sitter fastspänd i 14A med handsvetten rinnande. AirAdvisor har med sitt nya PURE-index listat Europas mest skrämmande flygplatser. Resultatet: öar, berg och smala landningsbanor toppar listan. Madeira en flygplats på betongpelare Vinnaren …
Så gör du perfekta pommes – hemligheten alla missar
Pommes frites är mänsklighetens bästa kompromiss. Enkla men geniala, nyttiga men ändå lite syndiga, perfekta både till oxfilé och bakfylleburgare. Och nu när airfryern gjort entré i var mans kök behöver du varken storkök eller stinkande fritös för att få till den där perfekta balansen mellan frasig yta och smältande inre. Det är faktiskt enklare …
Hon är känd världen över för sina skarpa skildringar av människor i krig och samhällen i omvälvning. Hon har skrivit klassiker som Bokhandlaren i Kabul och Två systrar. Nu är författaren aktuell med Oro: Ryssland inifrån.
Morgonrutinen: Kaffe och kaos
”Jag känner mig som världens mest osystematiska person. Jag är inte säker på att jag är det, men jag känner så,” säger Åsne Seierstad till Dagens Næringsliv och skrattar.
Hon börjar varje morgon med en kopp kaffe, helst utomhus, innan hon sätter sig för att skriva.
”Morgnar är bäst, då är jag fräsch i huvudet. Jag går upp väldigt tidigt, för att jag inte sover tillräckligt. Det irriterar mig”, berättar hon för Dagens Næringsliv.
Hon beskriver sig som en morgonmänniska men utan strikta rutiner. Struktur är något hon snarare motarbetar än följer.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Åsne Seierstad om tiden i konfliktzoner
Som krigsreporter har Åsne Seierstad tillbringat månader i fält, ofta under svåra förhållanden.
”Jag kan bara följa med strömmen och har alltid varit en resenär, så jag anpassar mig lätt. Jag har väldigt låga krav på komfort och rutin. Det fanns till exempel inget kaffe i Afghanistan, bara te,” säger hon.
Efter långa perioder i konfliktzoner längtar hon dock efter frihet. Att få röra sig utan restriktioner.
Arbetsprocessen kräver total närvaro
”Jag tror alltid att jag borde ha transkriberat mina intervjuer samma kväll, men det gör jag aldrig,” erkänner hon i artikeln i Dagens Næringsliv.
Efter intensiva dagar i fält är hon ofta för utmattad för att orka mer.
”Jag går djupt in i de människor och situationer jag befinner mig i. När jag var i Moskva tittade jag hellre på ryska debattprogram på kvällen än att jobba vidare.”
När hon kommer hem med ett massivt material tar hon god tid på sig att bearbeta det.
”Vissa älskar att sitta och skriva, men jag tycker att det är väldigt tröttsamt. Jag blir snabbt intresserad av hushållsarbete istället,” säger hon med självdistans. ”Men mot slutet, de sista månaderna, blir jag monoman. Jag går kanske hundra steg om dagen och träffar inga människor.”
Balansen mellan disciplin och utmattning
Åsne Seierstad är tydlig med vad som får henne att leverera.
”Utan en deadline skulle jag inte ha skrivit en enda bok. Och när man skriver om aktuella händelser kan den inte komma ut nästa höst, då är det för sent.”
Trots sin långa erfarenhet av intensiva arbetsperioder är hon noga med att känna igen signalerna på utmattning.
”Att börja innan man är redo är ett recept på utbrändhet. Jag inser när jag har lagt ner en oerhörd mängd arbete att jag behöver ta det lugnt efteråt”, förklarar Åsne Seierstad för Dagens Næringsliv.
Hon beskriver balansen mellan disciplin och återhämtning som avgörande för att orka fortsätta skriva om världens mest krävande miljöer.
Streetsmart med envishet
På frågan om man kan lära sig att vara streetsmart svarar hon:
”Det handlar nog om attityd. Jag ser möjligheter snarare än begränsningar. Jag pushar, jag ger inte upp.”
Samma envishet har hjälpt henne genom karriären. När hon fick avslag på sommarjobb på Dagsrevyen (norskt nyhetsprogram som sänds på NRK1) försökte hon igen, flera gånger, tills det gick.
Råd, ånger och lärdomar
Efter avslutningen av boken Oro behövde hon total vila.
”Jag låg bara i sängen mitt på dagen, utan att läsa, lyssna på eller titta på något. Jag stannade där till nästa dag och var full av energi igen. Då kände jag mig som en person som är snäll mot sig själv.”
Hon minns ett tidigt råd från politikern Trygve Bull: ”’Följ din passion’. Det var befriande att höra från en äldre man som annars var plikttrogen,” säger hon.
Några oavslutade bokprojekt grämer henne dock.
”Jag arbetade med en bok om Libyen, men det blev för farligt att åka dit. Och jag ägnade fyra år åt en bok om USA som aldrig skrevs. Den är så pinsam att jag nästan inte vågar säga det,” säger hon, men tillägger att hon kanske återvänder till den idén.
Dåliga råd och goda beslut
På frågan hur man förvandlar idéer till något konkret svarar hon:
”Om det ska bli en bok måste man skriva den. Men att börja innan man är redo är ett recept på utbrändhet.”
När en äldre kollega varnade henne för att ”bli bortglömd” om hon lämnade Dagsrevyen, valde hon ändå att följa sin passion.
”Att välja något som inte stämmer för att man är rädd för att bli bortglömd tycker jag är ett dåligt råd,” säger hon.
Fakta: Åsne Seierstad
-
- Ålder: 55 år
-
- Yrke: Journalist och facklitterär författare
-
- Utmärkelser: Free Press Award, Gullruten-priset, Stora journalistpriset
-
- Böcker i urval: Bokhandlaren i Kabul (2002), Två systrar (2016), Oro: Ryssland inifrån (2024)
-
- Känd för: Skarpa reportage från krigszoner och samhällen i förändring
Källa: Dagens Næringsliv, “Å starte før man er klar, er oppskriften på utbrenthet“, 14 oktober 2025
Läs mer: Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Varningen: Falska sms från myndigheten ska lura dig
Finansinspektionen varnar nu för bedragare som arbetar via falska sms. Bedragarna utger sig för att komma just från FI. Bedragare som lurar konsumenter på pengar via mobiler, sociala medier och nätet i övrigt blir en alltmer omfattande kriminell bransch. Redan i juni i år kunde Finansinspektionen konstatera att man identifierat fler bedragare sedan nyår än …
LVMH rusar på Parisbörsen – vändpunkt för börsjätten?
Franska lyxkonglomeratet LVMH – Europas högst värderade bolag – stiger kraftigt på Parisbörsen under tisdagen efter att ha rapporterat sin första försäljningstillväxt på över ett år. Aktien rusar omkring 14 procent vilket enligt Reuters är bolagets största enskilda uppgång på nästan två år. Läs även: Ekholm slår förväntningarna – öppnar för höjd utdelning – Dagens …
Partiledaren lämnar – partiet i chock
Under onsdagen mötte Centerpartiets partiledare Anna-Karin Hatt pressen med ett oväntat besked – hon lämnar sitt uppdrag. Centerpartiets partiledare Anna-Karin Hatt meddelar sin avgång – bara fem månader efter att ha tillträtt. Beslutet motiveras av det hårdnande klimatet med hat och hot mot politiker. Missa inte: Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd. Dagens PS …
Nya regler för din kabinväska - EU-parlamentet trotsar Ryanair och Lufthansa
EU-parlamentet har tröttnat på flygbolagens avgiftscirkus. Nu vill man lagstifta om att alla resenärer ska få ta med en kabinväska på upp till sju kilo utan extra kostnad – och samtidigt höja kompensationen för försenade flyg. Flygbolagen, med Ryanair och Lufthansa i spetsen, rasar mot förslaget som de kallar ‘orealistiskt’. “Tre timmar betyder tre timmar” …
Supermaterialet som ska få stopp på potthål
Supermaterialet kan bli lösningen på vägar fulla av potthål, tror forskare. Grafenförstärkt asfalt testas nu i Storbritannien – med lovande resultat. Storbritannien har stora problem med potthål i sin asfalt. Enligt organisationen RAC rör det sig om miljoner gropar i vägen varje år i landet. Problemet finns förstås här i Sverige också, Svenska Dagbladet rapporterade …