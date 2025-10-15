MISSA INTE:

Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

Dagensps.se
Weekend

Åsne Seierstad om drivkraft, disciplin och gränsen till utmattning

Trots sin långa erfarenhet av intensiva arbetsperioder är Åsne Seierstad noga med att känna igen signalerna på utmattning. Foto: Fredrik Persson/TT
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

I en intervju med Norska Dagens Næringsliv berättar författaren och journalisten Åsne Seierstad om sina arbetsrutiner, skrivkriser, och varför deadlines är livsnödvändiga.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Hon är känd världen över för sina skarpa skildringar av människor i krig och samhällen i omvälvning. Hon har skrivit klassiker som Bokhandlaren i Kabul och Två systrar. Nu är författaren aktuell med Oro: Ryssland inifrån.

Åsne Seierstad med sin senaste bok Ufred Russland fra innsiden. Foto: Terje Pedersen/NTB/TT

Morgonrutinen: Kaffe och kaos

”Jag känner mig som världens mest osystematiska person. Jag är inte säker på att jag är det, men jag känner så,” säger Åsne Seierstad till Dagens Næringsliv och skrattar.

Hon börjar varje morgon med en kopp kaffe, helst utomhus, innan hon sätter sig för att skriva.
”Morgnar är bäst, då är jag fräsch i huvudet. Jag går upp väldigt tidigt, för att jag inte sover tillräckligt. Det irriterar mig”, berättar hon för Dagens Næringsliv.

Hon beskriver sig som en morgonmänniska men utan strikta rutiner. Struktur är något hon snarare motarbetar än följer.

Läs mer: Daniel Day-Lewis bryter tystnaden Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Åsne Seierstad om tiden i konfliktzoner

Som krigsreporter har Åsne Seierstad tillbringat månader i fält, ofta under svåra förhållanden.
”Jag kan bara följa med strömmen och har alltid varit en resenär, så jag anpassar mig lätt. Jag har väldigt låga krav på komfort och rutin. Det fanns till exempel inget kaffe i Afghanistan, bara te,” säger hon.

ANNONS

Efter långa perioder i konfliktzoner längtar hon dock efter frihet. Att få röra sig utan restriktioner.

Åsne Seierstads bok Två systrar handlar om norska IS-medlemmar, om starka vänskaper som en utlösande faktor i radikaliseringens sista fas. På bilden syns två kvinnor i lägret al-Hol i nordöstra Syrien. Foto: Maya Alleruzzo/TT

Arbetsprocessen kräver total närvaro

”Jag tror alltid att jag borde ha transkriberat mina intervjuer samma kväll, men det gör jag aldrig,” erkänner hon i artikeln i Dagens Næringsliv.

Efter intensiva dagar i fält är hon ofta för utmattad för att orka mer.
”Jag går djupt in i de människor och situationer jag befinner mig i. När jag var i Moskva tittade jag hellre på ryska debattprogram på kvällen än att jobba vidare.”

När hon kommer hem med ett massivt material tar hon god tid på sig att bearbeta det.
”Vissa älskar att sitta och skriva, men jag tycker att det är väldigt tröttsamt. Jag blir snabbt intresserad av hushållsarbete istället,” säger hon med självdistans. ”Men mot slutet, de sista månaderna, blir jag monoman. Jag går kanske hundra steg om dagen och träffar inga människor.”

Balansen mellan disciplin och utmattning

Åsne Seierstad är tydlig med vad som får henne att leverera.
”Utan en deadline skulle jag inte ha skrivit en enda bok. Och när man skriver om aktuella händelser kan den inte komma ut nästa höst, då är det för sent.”

Trots sin långa erfarenhet av intensiva arbetsperioder är hon noga med att känna igen signalerna på utmattning.

ANNONS

”Att börja innan man är redo är ett recept på utbrändhet. Jag inser när jag har lagt ner en oerhörd mängd arbete att jag behöver ta det lugnt efteråt”, förklarar Åsne Seierstad för Dagens Næringsliv.

Hon beskriver balansen mellan disciplin och återhämtning som avgörande för att orka fortsätta skriva om världens mest krävande miljöer.

Streetsmart med envishet

På frågan om man kan lära sig att vara streetsmart svarar hon:
”Det handlar nog om attityd. Jag ser möjligheter snarare än begränsningar. Jag pushar, jag ger inte upp.”

Samma envishet har hjälpt henne genom karriären. När hon fick avslag på sommarjobb på Dagsrevyen (norskt nyhetsprogram som sänds på NRK1) försökte hon igen, flera gånger, tills det gick.

Råd, ånger och lärdomar

Efter avslutningen av boken Oro behövde hon total vila.
”Jag låg bara i sängen mitt på dagen, utan att läsa, lyssna på eller titta på något. Jag stannade där till nästa dag och var full av energi igen. Då kände jag mig som en person som är snäll mot sig själv.”

Hon minns ett tidigt råd från politikern Trygve Bull: ”’Följ din passion’. Det var befriande att höra från en äldre man som annars var plikttrogen,” säger hon.

Några oavslutade bokprojekt grämer henne dock.
”Jag arbetade med en bok om Libyen, men det blev för farligt att åka dit. Och jag ägnade fyra år åt en bok om USA som aldrig skrevs. Den är så pinsam att jag nästan inte vågar säga det,” säger hon, men tillägger att hon kanske återvänder till den idén.

ANNONS

Dåliga råd och goda beslut

På frågan hur man förvandlar idéer till något konkret svarar hon:
”Om det ska bli en bok måste man skriva den. Men att börja innan man är redo är ett recept på utbrändhet.”

När en äldre kollega varnade henne för att ”bli bortglömd” om hon lämnade Dagsrevyen, valde hon ändå att följa sin passion.

”Att välja något som inte stämmer för att man är rädd för att bli bortglömd tycker jag är ett dåligt råd,” säger hon.

Fakta: Åsne Seierstad

    • Ålder: 55 år

    • Yrke: Journalist och facklitterär författare

    • Utmärkelser: Free Press Award, Gullruten-priset, Stora journalistpriset

    • Böcker i urval: Bokhandlaren i Kabul (2002), Två systrar (2016), Oro: Ryssland inifrån (2024)

    • Känd för: Skarpa reportage från krigszoner och samhällen i förändring

Källa: Dagens Næringsliv, “Å starte før man er klar, er oppskriften på utbrenthet“, 14 oktober 2025

Läs mer: Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FörfattareKrigPsykisk ohälsa
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS