Åsne Seierstad om drivkraft, disciplin och gränsen till utmattning

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Åsne Seierstad om tiden i konfliktzoner

Som krigsreporter har Åsne Seierstad tillbringat månader i fält, ofta under svåra förhållanden.

”Jag kan bara följa med strömmen och har alltid varit en resenär, så jag anpassar mig lätt. Jag har väldigt låga krav på komfort och rutin. Det fanns till exempel inget kaffe i Afghanistan, bara te,” säger hon.

ANNONS

Efter långa perioder i konfliktzoner längtar hon dock efter frihet. Att få röra sig utan restriktioner.

Åsne Seierstads bok Två systrar handlar om norska IS-medlemmar, om starka vänskaper som en utlösande faktor i radikaliseringens sista fas. På bilden syns två kvinnor i lägret al-Hol i nordöstra Syrien. Foto: Maya Alleruzzo/TT

Arbetsprocessen kräver total närvaro

”Jag tror alltid att jag borde ha transkriberat mina intervjuer samma kväll, men det gör jag aldrig,” erkänner hon i artikeln i Dagens Næringsliv.

Efter intensiva dagar i fält är hon ofta för utmattad för att orka mer.

”Jag går djupt in i de människor och situationer jag befinner mig i. När jag var i Moskva tittade jag hellre på ryska debattprogram på kvällen än att jobba vidare.”

När hon kommer hem med ett massivt material tar hon god tid på sig att bearbeta det.

”Vissa älskar att sitta och skriva, men jag tycker att det är väldigt tröttsamt. Jag blir snabbt intresserad av hushållsarbete istället,” säger hon med självdistans. ”Men mot slutet, de sista månaderna, blir jag monoman. Jag går kanske hundra steg om dagen och träffar inga människor.”

Balansen mellan disciplin och utmattning

Åsne Seierstad är tydlig med vad som får henne att leverera.

”Utan en deadline skulle jag inte ha skrivit en enda bok. Och när man skriver om aktuella händelser kan den inte komma ut nästa höst, då är det för sent.”

Trots sin långa erfarenhet av intensiva arbetsperioder är hon noga med att känna igen signalerna på utmattning.

ANNONS

”Att börja innan man är redo är ett recept på utbrändhet. Jag inser när jag har lagt ner en oerhörd mängd arbete att jag behöver ta det lugnt efteråt”, förklarar Åsne Seierstad för Dagens Næringsliv.

Hon beskriver balansen mellan disciplin och återhämtning som avgörande för att orka fortsätta skriva om världens mest krävande miljöer.

Streetsmart med envishet

På frågan om man kan lära sig att vara streetsmart svarar hon:

”Det handlar nog om attityd. Jag ser möjligheter snarare än begränsningar. Jag pushar, jag ger inte upp.”

Samma envishet har hjälpt henne genom karriären. När hon fick avslag på sommarjobb på Dagsrevyen (norskt nyhetsprogram som sänds på NRK1) försökte hon igen, flera gånger, tills det gick.

Råd, ånger och lärdomar

Efter avslutningen av boken Oro behövde hon total vila.

”Jag låg bara i sängen mitt på dagen, utan att läsa, lyssna på eller titta på något. Jag stannade där till nästa dag och var full av energi igen. Då kände jag mig som en person som är snäll mot sig själv.”

Hon minns ett tidigt råd från politikern Trygve Bull: ”’Följ din passion’. Det var befriande att höra från en äldre man som annars var plikttrogen,” säger hon.

Några oavslutade bokprojekt grämer henne dock.

”Jag arbetade med en bok om Libyen, men det blev för farligt att åka dit. Och jag ägnade fyra år åt en bok om USA som aldrig skrevs. Den är så pinsam att jag nästan inte vågar säga det,” säger hon, men tillägger att hon kanske återvänder till den idén.

ANNONS

Dåliga råd och goda beslut

På frågan hur man förvandlar idéer till något konkret svarar hon:

”Om det ska bli en bok måste man skriva den. Men att börja innan man är redo är ett recept på utbrändhet.”

När en äldre kollega varnade henne för att ”bli bortglömd” om hon lämnade Dagsrevyen, valde hon ändå att följa sin passion.

”Att välja något som inte stämmer för att man är rädd för att bli bortglömd tycker jag är ett dåligt råd,” säger hon.

Fakta: Åsne Seierstad Ålder: 55 år

Yrke: Journalist och facklitterär författare

Utmärkelser: Free Press Award, Gullruten-priset, Stora journalistpriset

Böcker i urval: Bokhandlaren i Kabul (2002), Två systrar (2016), Oro: Ryssland inifrån (2024)

Känd för: Skarpa reportage från krigszoner och samhällen i förändring



Källa: Dagens Næringsliv, “Å starte før man er klar, er oppskriften på utbrenthet“, 14 oktober 2025

Läs mer: Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå Dagens PS