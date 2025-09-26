Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Fler knep från kabinpersonalen

Flasktricket är bara början. Flygvärdinnor som Sturrus har samlat på sig otaliga knep för att göra hotellvistelsen lite smidigare. Skrynkliga kläder hänger du i badrummet och låter duschångan fungera som gratis-strykjärn. Tandborsten skyddar du med ett uppochnedvänt plastglas, så slipper du fuktiga handfat och bakterier.

Det är enkla vanor som sparar energi, och viktigast av allt: de kostar ingenting.

Svenska klassiker i hotellrummet

Vi svenskar har förstås våra egna ritualer. Nyckelkortet hamnar i skon så att det inte tappas bort efter tre glas vin i baren. Tofflorna trycks in i sneakersen för att hålla dem torra. Och den som rest mycket vet att nödutgångsskylten är det första man kollar. Allt för att kunna sova tryggt, oavsett om det är boutiquehotell i Palma eller businesshotell i Borås.

En fråga om kontroll

Det fina med dessa små tricks är inte att de alltid gör en dramatisk skillnad. Det handlar snarare om psykologisk trygghet. Att kunna säga till sig själv: jag gjorde mitt. Sedan kan man beställa room service, lägga sig i sängen och ägna sig åt det hotellnätter egentligen handlar om – att låta någon annan bädda.

Utsikten som lovades i broschyren och den man får i verkligheten (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Så blir du tryggare på hotellrummet

Tre av de bästa knepen för hotellrummet:

Flasktricket – släng in en vattenflaska under sängen. Rullar den fritt är allt lugnt. Duschångan – häng upp kläderna i badrummet, låt duschen gå och få ett gratis ångstryk. Tandborstkuvösen – vänd ett plastglas över tandborsten så slipper du obehagliga baciller.

