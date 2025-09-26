Dagensps.se
Weekend
Resor

Så blir du tryggare på hotellrummet

Hotellrummet är din scen – och du är huvudrollen (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 27 sep. 2025Publicerad: 27 sep. 2025

Att bo på hotell ska vara lyxigt och rofyllt. Men ibland känns det mer som att checka in på en skräckfilm än på en weekendresa. Därför har flygvärdinnor utvecklat sina egna tricks – och det märkligaste av dem alla är att kasta in en vattenflaska under sängen.

Flasktricket – billigt självförsvar på hotellrummet

Enligt franska sajten Maison-Travaux.fr är det numera en rutin bland vissa resenärer: så fort de kommer in på ett hotellrum slänger de in en plastflaska under sängen. Anledningen är lika enkel som obehaglig. Om flaskan rullar rakt igenom är allt lugnt. Om den tar stopp kan det vara något som gömmer sig där.

Den holländska flygvärdinnan Esther Sturrus, som reser världen runt för ett stort europeiskt flygbolag, delar tipset på TikTok där det blivit viralt. Huffington Post har plockat upp hennes rutiner och gjort dem till allmängods.

Ingen Netflix-serie om true crime slår spänningen i att vänta på flaskans rull (Foto: Pixabay)
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Fler knep från kabinpersonalen

Flasktricket är bara början. Flygvärdinnor som Sturrus har samlat på sig otaliga knep för att göra hotellvistelsen lite smidigare. Skrynkliga kläder hänger du i badrummet och låter duschångan fungera som gratis-strykjärn. Tandborsten skyddar du med ett uppochnedvänt plastglas, så slipper du fuktiga handfat och bakterier.

Det är enkla vanor som sparar energi, och viktigast av allt: de kostar ingenting.

Du granskas i smyg – på flyget

När du kliver på planet vid boarding möts du av ett vänligt leende. Men bakom det där välkomnandet pågår en snabbscanning.

Svenska klassiker i hotellrummet

Vi svenskar har förstås våra egna ritualer. Nyckelkortet hamnar i skon så att det inte tappas bort efter tre glas vin i baren. Tofflorna trycks in i sneakersen för att hålla dem torra. Och den som rest mycket vet att nödutgångsskylten är det första man kollar. Allt för att kunna sova tryggt, oavsett om det är boutiquehotell i Palma eller businesshotell i Borås.

En fråga om kontroll

Det fina med dessa små tricks är inte att de alltid gör en dramatisk skillnad. Det handlar snarare om psykologisk trygghet. Att kunna säga till sig själv: jag gjorde mitt. Sedan kan man beställa room service, lägga sig i sängen och ägna sig åt det hotellnätter egentligen handlar om – att låta någon annan bädda.

Läs även: Hotellpriserna exploderar – De dubblerade notan i Stockholm

Utsikten som lovades i broschyren och den man får i verkligheten (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Så blir du tryggare på hotellrummet

Tre av de bästa knepen för hotellrummet:

  1. Flasktricket – släng in en vattenflaska under sängen. Rullar den fritt är allt lugnt.
  2. Duschångan – häng upp kläderna i badrummet, låt duschen gå och få ett gratis ångstryk.
  3. Tandborstkuvösen – vänd ett plastglas över tandborsten så slipper du obehagliga baciller.

Källa: Maison-Travaux.fr, Huffington Post, Instagram (Esther Sturrus)

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

