London behåller förstaplatsen – svenskarnas favoritstad även i höst

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

London regerar fortfarande

Trots alla valutor och väderlekar står London kvar som svenskarnas eviga favorit. Enligt TUI har intresset ökat med drygt 13 procent sedan förra året, och med fler direktflyg från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn är staden lättare att nå än någonsin.

Kanske handlar det om mixen: fish and chips möter fine dining, gammalt möter nytt, och överallt händer något. Just nu är staden dessutom hetare än på länge – både kulturellt och kulinariskt.

Läs även: Läkaren varnar: “Svenskar åker iväg utan skydd – det kan sluta illa”

Westminsterpalatset i London är en imponerande byggnad. (Foto: WikiCommons/Picasa)

ANNONS

Europas topplista för hösten 2025

London Paris Barcelona Berlin Amsterdam Rom Nice Prag Lissabon Milano

Höst i huvudstäderna

I Rom äter man tryffelpasta, i Lissabon dricker man portvin i solnedgången – men London lockar med något ännu större: ett kulturår i världsklass. Den nya utställningen Marie Antoinette: Style, Power, Revolution på Royal Albert Hall har blivit höstens mest omtalade evenemang. Här möter modehistoria och monarki i en spektakulär iscensättning med originalklänningar, brev och målningar som aldrig tidigare visats utanför Frankrike.

Det är perfekt brittisk dramatik – en drottning, ett uppror och en garderob som förändrade historien.

Läs även: ”Vi förstår oron” – statliga Swedavia om Arlandas kris

Marie Antoinette finns även som tv-serie på Prime Video. (Foto: Pressbild)

Det här gör du i London just nu

Se utställningen: Marie Antoinette: Style, Power, Revolution på Royal Albert Hall – ett måste för alla som älskar historia, couture och intriger.

Marie Antoinette: Style, Power, Revolution på Royal Albert Hall – ett måste för alla som älskar historia, couture och intriger. Ät middag: På St. John Marylebone, där Fergus Henderson serverar brittisk husmanskost med Michelin-precision.

På St. John Marylebone, där Fergus Henderson serverar brittisk husmanskost med Michelin-precision. Drick cocktails: På Satan’s Whiskers i Bethnal Green – rankad som en av världens bästa barer men fortfarande utan turisthysteri.

På Satan’s Whiskers i Bethnal Green – rankad som en av världens bästa barer men fortfarande utan turisthysteri. Gå på teater: Klassiker som The Mousetrap fortsätter att sälja slut varje kväll i West End.

Klassiker som The Mousetrap fortsätter att sälja slut varje kväll i West End. Shoppa: Liberty har höstrea och Bond Street lockar med svag pundkurs och starka modehus.

ANNONS

Källa: Ticket, TUI, Cision, Sifo-undersökning oktober 2025.

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok vecka 41 och Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton.