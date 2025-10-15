Reslusten är tillbaka – och svenskarna väljer europeiska huvudstäder och främst London som vanligt. Enligt en ny Sifo-undersökning från Ticket planerar 34 procent av svenskarna att resa utomlands i höst. Och allra flest dras till London – staden som gång på gång bevisar att den är oemotståndlig, trots pund, Brexit och paraplyväder.
London behåller förstaplatsen – svenskarnas favoritstad även i höst
Svenskarna väljer huvudstäder igen
Hösten 2025 är det inte solresor som gäller – det är storstad. Enligt Tickets bokningsstatistik har antalet weekendresor till Europa ökat med hela 54 procent jämfört med förra året. TUI rapporterar samma sak: London, Rom, Barcelona och Lissabon dominerar svenskarnas höstplaner.
– “Hösten är en perfekt tid att resa. Många vill ta en kortare paus från vardagen. Weekendresor till europeiska storstäder är prisvärda, kräver lite planering och ger mycket på kort tid”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.
London regerar fortfarande
Trots alla valutor och väderlekar står London kvar som svenskarnas eviga favorit. Enligt TUI har intresset ökat med drygt 13 procent sedan förra året, och med fler direktflyg från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn är staden lättare att nå än någonsin.
Kanske handlar det om mixen: fish and chips möter fine dining, gammalt möter nytt, och överallt händer något. Just nu är staden dessutom hetare än på länge – både kulturellt och kulinariskt.
Läs även: Läkaren varnar: “Svenskar åker iväg utan skydd – det kan sluta illa”
Europas topplista för hösten 2025
- London
- Paris
- Barcelona
- Berlin
- Amsterdam
- Rom
- Nice
- Prag
- Lissabon
- Milano
Höst i huvudstäderna
I Rom äter man tryffelpasta, i Lissabon dricker man portvin i solnedgången – men London lockar med något ännu större: ett kulturår i världsklass. Den nya utställningen Marie Antoinette: Style, Power, Revolution på Royal Albert Hall har blivit höstens mest omtalade evenemang. Här möter modehistoria och monarki i en spektakulär iscensättning med originalklänningar, brev och målningar som aldrig tidigare visats utanför Frankrike.
Det är perfekt brittisk dramatik – en drottning, ett uppror och en garderob som förändrade historien.
Läs även: ”Vi förstår oron” – statliga Swedavia om Arlandas kris
Det här gör du i London just nu
- Se utställningen: Marie Antoinette: Style, Power, Revolution på Royal Albert Hall – ett måste för alla som älskar historia, couture och intriger.
- Ät middag: På St. John Marylebone, där Fergus Henderson serverar brittisk husmanskost med Michelin-precision.
- Drick cocktails: På Satan’s Whiskers i Bethnal Green – rankad som en av världens bästa barer men fortfarande utan turisthysteri.
- Gå på teater: Klassiker som The Mousetrap fortsätter att sälja slut varje kväll i West End.
- Shoppa: Liberty har höstrea och Bond Street lockar med svag pundkurs och starka modehus.
Källa: Ticket, TUI, Cision, Sifo-undersökning oktober 2025.
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok vecka 41 och Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
