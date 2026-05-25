Män med katt får dejtingproblem

Det är orättvist. Men dejtingmarknaden har aldrig varit känd för sin höga moralfilosofi.

En hund kan vara människans bästa vän – och dejtingprofilens starkaste tillgång. (Foto: Canva)

Hunden som statushöjare

Hunden har däremot motsatt effekt. En man med hund blir snabbt någon med ansvar, känslor och rimlig dygnsrytm. Han är ute och går. Han pratar med främlingar. Han har bajspåsar i fickan och ett socialt liv som inte behöver Tinder.

En hund fungerar nästan som en levande wingman. Folk stannar, frågar om rasen, vill klappa och får höra den gulliga historien om hur hunden räddades, hittades eller fick sitt namn. Det är svårt att konkurrera med en valp. Särskilt om man bara har en katt som stirrar från soffan och dömer mänskligheten.