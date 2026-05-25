Det finns många saker som kan sänka en dejtingprofil. Dåligt ljus. Solglasögon inomhus. Bild från gymmet. Eller, visar det sig, en katt.
Män med katt får dejtingproblem
En studie från Colorado State University har tidigare visat att unga kvinnor på dejtingappar blev mindre intresserade av män som poserade med katt. Samma man utan katt uppfattades som mer attraktiv. Samma man med katt blev plötsligt mindre maskulin, mer neurotisk och mindre dejtbar. Katten gjorde alltså jobbet som en röd flagga med morrhår.
Det är orättvist. Men dejtingmarknaden har aldrig varit känd för sin höga moralfilosofi.
Smakar det så kostar det – kanske är så många tänker när notan för en dejt landar på 2 400 kronor. Det är 30-45-åringar – så kallade millennials – som i
Hunden som statushöjare
Hunden har däremot motsatt effekt. En man med hund blir snabbt någon med ansvar, känslor och rimlig dygnsrytm. Han är ute och går. Han pratar med främlingar. Han har bajspåsar i fickan och ett socialt liv som inte behöver Tinder.
En hund fungerar nästan som en levande wingman. Folk stannar, frågar om rasen, vill klappa och får höra den gulliga historien om hur hunden räddades, hittades eller fick sitt namn. Det är svårt att konkurrera med en valp. Särskilt om man bara har en katt som stirrar från soffan och dömer mänskligheten.
Katten säger något annat
Katten signalerar något mer komplicerat, skriver NY Times. Ensamhet, självständighet, kanske till och med för mycket personlighet. En kattägare behöver inte gå till hundrastgården. Han behöver inte småprata med grannar i funktionsjacka. Han sitter hemma, läser, skriver och låter katten ta initiativet till närhet.
Det kan vara attraktivt. Men på en dejtingapp vinner sällan subtilitet. Där vinner hunden.
Orättvist men logiskt
Det stora problemet är kanske inte katten, utan gamla föreställningar om manlighet. Katter har länge kodats som feminina husdjur. Hundar som lojala, aktiva och sociala. Därför kan samma man få två helt olika betyg beroende på vilket djur han håller i famnen.
Det är förstås absurt. Men också ganska talande. Dejtingapparna är fulla av människor som säger att de söker trygghet, intelligens och humor. Sedan swipear de bort mannen med katt och väljer killen med labradoodle.
Katten bryr sig inte. Den visste ändå att människorna skulle göra fel.
Sexologen Tiina Svensk ser hur dagens kultur inom dejting pressar både kvinnor och män in i roller som få egentligen trivs i. Samtidigt växer en