Drömmen om att börja om i ett nytt land lever starkare än någonsin. Fler jobbar på distans, fler jagar bättre väder, lägre skatt eller åtminstone ett sjukvårdssystem där man inte behöver sälja sin motorcykel för att få en röntgentid.
Här vill flest börja om – och här ska du absolut inte packa flyttlådorna
Nu har amerikanska Remitly rankat världens bästa länder att flytta till 2026. Och vinnaren är ungefär så överraskande som att schweiziska tåg går i tid.
Schweiz toppar listan
Det är alltså Schweiz som tar hem förstaplatsen i Remitlys stora Immigration Index. Landet får höga poäng för inkomster, sjukvård, säkerhet och utbildning. Kort sagt: mycket pengar, mycket ordning och väldigt få människor som skriker i mobil på högtalare på tåget.
Enligt rapporten stärks Schweiz också av internationella skolor, välfungerande offentlig service och en stor invandrarbefolkning. Det hjälper förstås om man vill flytta till ett nytt land utan att känna sig som den enda utlänningen på byn.
Tvåa kommer Island som tappat förstaplatsen från förra året. Förklaringen är nästan komisk i sin nordiska logik: för få internationella skolor. Man kan tydligen leva med vulkaner, stormar och tre timmars dagsljus i november – men inte utan rätt skolval för barnen.
Europa dominerar totalt
Listan är i praktiken en reklamfilm för Europa. Sju av topp tio-länderna ligger här. Det säger en del om hur världen ser på stabilitet just nu.
Topp tio bästa länder att flytta till enligt Remitly:
- Schweiz
- Island
- Luxemburg
- Australien
- Tyskland
- Irland
- USA
- Danmark
- Norge
- Spanien
Att Spanien klamrar sig fast på topp tio är inte svårt att förstå. Sol, mat, lägre priser och möjligheten att äta middag utomhus i oktober slår fortfarande många argument om svensk arbetsmoral och ordnade köer.
Samtidigt är det intressant att Danmark och Norge placerar sig så högt medan Sverige hamnar strax utanför topp tio. Där finns sannolikt en diskussion om trygghet, ekonomi och internationell attraktionskraft som svenska politiker helst vill skjuta framför sig som en försening på pendeltåget.
USA sticker ut
Det enda landet utanför Europa på topp tio är USA.
Amerika fortsätter alltså locka med höga löner, karriärmöjligheter och drömmen om att allt fortfarande är möjligt. Men det är också ett land där sjukvårdsräkningar ibland ser ut som ett mindre bolån och där politik blivit en fullkontaktsport.
Lite som att flytta in på en fantastisk takbar där någon samtidigt kastar stolar.
Här vill du inte börja om
Längst ned på listan hamnar Kuba följt av länder som Irak, Nigeria och Pakistan.
Botten tio enligt Remitly:
- Kuba
- Irak
- Nigeria
- Pakistan
- Bangladesh
- Kenya
- Nepal
- Uzbekistan
- Armenien
- Marocko
Samtidigt ska man komma ihåg att Remitly är ett amerikanskt bolag inom pengaöverföringar, inte FN eller OECD. Listan omfattar dessutom färre än hälften av världens länder.
Men den säger ändå något om tidsandan. Folk söker trygghet, fungerande sjukvård, bra skolor och stabil ekonomi. Det låter inte särskilt sexigt. Men efter några år av inflation, krig och geopolitisk kaosromantik verkar det vara exakt vad människor vill ha.
