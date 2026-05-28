Här vill flest börja om – och här ska du absolut inte packa flyttlådorna

Europa dominerar totalt

Listan är i praktiken en reklamfilm för Europa. Sju av topp tio-länderna ligger här. Det säger en del om hur världen ser på stabilitet just nu.

Topp tio bästa länder att flytta till enligt Remitly:

Schweiz Island Luxemburg Australien Tyskland Irland USA Danmark Norge Spanien

Att Spanien klamrar sig fast på topp tio är inte svårt att förstå. Sol, mat, lägre priser och möjligheten att äta middag utomhus i oktober slår fortfarande många argument om svensk arbetsmoral och ordnade köer.

Samtidigt är det intressant att Danmark och Norge placerar sig så högt medan Sverige hamnar strax utanför topp tio. Där finns sannolikt en diskussion om trygghet, ekonomi och internationell attraktionskraft som svenska politiker helst vill skjuta framför sig som en försening på pendeltåget.

USA sticker ut

Det enda landet utanför Europa på topp tio är USA.

Amerika fortsätter alltså locka med höga löner, karriärmöjligheter och drömmen om att allt fortfarande är möjligt. Men det är också ett land där sjukvårdsräkningar ibland ser ut som ett mindre bolån och där politik blivit en fullkontaktsport.

Lite som att flytta in på en fantastisk takbar där någon samtidigt kastar stolar.

Här vill du inte börja om

Längst ned på listan hamnar Kuba följt av länder som Irak, Nigeria och Pakistan.

Kuba upplever den värsta ekonomiska krisen på decennier. Foto: TT/AP/Alie Skowronski

Botten tio enligt Remitly:

Kuba Irak Nigeria Pakistan Bangladesh Kenya Nepal Uzbekistan Armenien Marocko

Samtidigt ska man komma ihåg att Remitly är ett amerikanskt bolag inom pengaöverföringar, inte FN eller OECD. Listan omfattar dessutom färre än hälften av världens länder.

Men den säger ändå något om tidsandan. Folk söker trygghet, fungerande sjukvård, bra skolor och stabil ekonomi. Det låter inte särskilt sexigt. Men efter några år av inflation, krig och geopolitisk kaosromantik verkar det vara exakt vad människor vill ha.