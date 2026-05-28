Glöm padel – nu vill alla spela tennis igen

Tennis är den nya padeln för människor som läser böcker. Så kan man sammanfatta läget i Stockholm just nu. Banorna är fullbokade, köerna långa och svetten dyr. Att spela tennis i huvudstaden börjar allt mer likna att få bord på Babette en fredag eller en medlemsplats på Soho House. Alla vill in. Få kommer fram.
Tennisfebern märks från Kungliga Tennishallen till banorna i Kristineberg och ute på Långholmen. Folk som för tre år sedan köpte padelrack för att “det är så socialt” står nu plötsligt i vita shorts och försöker slå toppspinn som om de vuxit upp i Saltsjöbaden.
Tennis är den nya statusmarkören
För några år sedan skulle alla spela padel. Sedan upptäckte folk att padel mest är ett grupparbete med glasväggar och dålig akustik. Tennis signalerar något annat. Lite disciplin. Lite tålamod. Lite “jag har semesterplaner i Båstad och en favoritgrusplan i Italien”.
Problemet är bara att Stockholm inte riktigt är byggt för att alla plötsligt ska börja leva som om de vore på väg till ATP-touren.
Resultatet är att folk jagar bantider med samma intensitet som man försöker boka bord på Frantzén eller få tag på en hyresrätt innanför tullarna.
Så gör stockholmarna
Den som vill spela tennis i Stockholm måste först förstå en sak: själva sporten är inte tennis. Sporten är att få en bana.
Många klubbar är fullbokade veckor framåt. Populära tider försvinner snabbare än billiga flygbiljetter till Palma i juli. Därför har människor utvecklat strategier som nästan känns militära.
Man spelar sent på kvällen. Tidigt på morgonen. Ute i förorterna. Man går med i interna Messenger-grupper där lediga tider delas som insiderinformation på finansmarknaden.
Och precis som med restauranger finns det olika typer av tennisfolk.
Det finns de som spelar före jobbet och ser ut som managementkonsulter med backhand. Sedan finns de som mest vill dricka kaffe efteråt och lägga upp en bild på sina nya skor från Wilson eller On.
Ingen grupp är särskilt avslappnad.
Stockholm älskar sporter med rätt kläder
En anledning till att tennis fungerar så bra just nu är att sporten passar tidsandan perfekt.
Det är individuellt men ändå socialt. Analogt men fortfarande trendigt. Man får motion utan att behöva springa ultralopp i Nackareservatet och prata om “personlig utveckling”.
Dessutom är tennis en sport där människor fortfarande försöker se lite eleganta ut medan de svettas. Det är svårt att säga samma sak om crossfit.
Tennisen har också något som många andra träningsformer tappat bort: koncentration. Du kan inte scrolla TikTok mellan slagen. Du måste faktiskt vara där mentalt. Det är nästan provocerande 2026.
Den riktiga drömmen är Båstad
Alla svenska tennisdrömmar leder förr eller senare till Båstad. Det är där människor vill hamna till slut. På en grusbana med ett glas rosé i handen och känslan av att Stefan Edberg fortfarande kan dyka upp runt hörnet.
Problemet är bara att vägen dit börjar en regnig tisdag i en tennishall i Bromma där någon skriker “min boll” för tredje gången på fem minuter.
Men kanske är det just därför tennis fungerar nu. I en tid där allt ska vara digitalt, snabbt och effektivt känns det nästan rebelliskt att stå och slå en gul boll över ett nät i två timmar.
Och ärligt talat finns det betydligt sämre medelålderskriser än att köpa vita shorts och börja prata om slice.
Tre tecken på att tennisboomen är här för att stanna:
• Tennisklubbar i Stockholm rapporterar längre köer till kurser och bantider.
• Tennisstilen är tillbaka på allvar. Plötsligt ser halva Vasastan ut som om de ska spela mixed dubbel i Nice 1988.
• Tennis är en av få sporter där människor frivilligt accepterar total frustration flera gånger i veckan och ändå kommer tillbaka. Det säger en del om mänskligheten.
