Stora bluffen om solkräm – 80 procent får inte godkänt

I årets solskyddsguide har organisationen granskat 2 784 produkter.

Bara 550, omkring 20 procent, bedöms ge både säkert och effektivt skydd.

Baserade på mineralfilter

För att rekommenderas i undersökningen måste produkterna skydda mot både UVA- och UVB-strålning. Sprayer och puder väljs bort på grund av risken att de andas in, och produkter får inte marknadsföras med högre skydd än SPF 50+. EWG pekar på att höga SPF-tal kan ge en falsk trygghet.

Av de rekommenderade produkterna är 497 huvudsakligen baserade på mineralfilter som zinkoxid eller titandioxid.

”Retinylpalmitat ingår i retinoidfamiljen, som hudläkare rekommenderar mot rynkor och andra ålderstecken. De produkterna kommer med varningar om att huden inte ska exponeras för solen”, säger Alexa Friedman, senior forskare vid EWG till CNN.

Hon säger att ämnet blivit betydligt ovanligare i solkräm.

”År 2010 innehöll omkring 40 procent av produkterna retinylpalmitat. I dag har det sjunkit till 3 procent, vilket är goda nyheter för konsumenterna”, säger Friedman.