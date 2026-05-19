Solkräm är ett måste i sommarsolen – men långt ifrån alla produkter håller vad de lovar. I en ny amerikansk granskning får bara var femte solkräm godkänt.
Stora bluffen om solkräm – 80 procent får inte godkänt
Lagom till solsäsongen varnar den amerikanska miljö- och hälsoorganisationen Environmental Working Group, EWG, för att många solskyddsprodukter inte håller måttet.
I årets solskyddsguide har organisationen granskat 2 784 produkter.
Bara 550, omkring 20 procent, bedöms ge både säkert och effektivt skydd.
Baserade på mineralfilter
För att rekommenderas i undersökningen måste produkterna skydda mot både UVA- och UVB-strålning. Sprayer och puder väljs bort på grund av risken att de andas in, och produkter får inte marknadsföras med högre skydd än SPF 50+. EWG pekar på att höga SPF-tal kan ge en falsk trygghet.
Av de rekommenderade produkterna är 497 huvudsakligen baserade på mineralfilter som zinkoxid eller titandioxid.
”Retinylpalmitat ingår i retinoidfamiljen, som hudläkare rekommenderar mot rynkor och andra ålderstecken. De produkterna kommer med varningar om att huden inte ska exponeras för solen”, säger Alexa Friedman, senior forskare vid EWG till CNN.
Hon säger att ämnet blivit betydligt ovanligare i solkräm.
”År 2010 innehöll omkring 40 procent av produkterna retinylpalmitat. I dag har det sjunkit till 3 procent, vilket är goda nyheter för konsumenterna”, säger Friedman.
Varnar – för rapporten
Branschorganisationen Personal Care Products Council, PCPC, varnar dock för att rapporter som ifrågasätter solskydd kan få motsatt effekt.
”Att påstå att endast ett begränsat antal solskyddsprodukter är säkra och effektiva avskräcker från användning av solskydd, vilket kan skada folkhälsan, särskilt för personer som utsätts för upprepad solexponering”, säger PCPC:s chefsforskare, dr Jaap Venema, till CNN.
EWG avvisar kritiken.
”Det är FDA självt, inte EWG, som har fastslagit att 12 av de 16 kemiska filter som i dag finns på amerikanska butikshyllor saknar tillräckliga säkerhetsdata för att klassas som säkra och effektiva. Det är inte EWG:s åsikt. Det är FDA:s egen slutsats”, säger David Andrews, forskningschef vid EWG, till CNN.
Läs mer: Sanningen om solkräm: Det ska du smörja dig med i sommar
Läs mer: Därför ska du köpa ny solkräm – varje år