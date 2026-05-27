Nu räcker det inte med en Gulfstream – de rika vill äga ett fotbollslag

Sport är den sista direktsändningen

Det finns också en annan förklaring.

I en värld där AI kan skriva texter, skapa musik och bygga reklamfilmer på sekunder finns det fortfarande en sak som inte går att simulera fullt ut.

Sport.

Ingen vet om det blir mål i 94:e minuten. Ingen vet om stjärnan skadar sig eller om domaren tappar matchen.

Sport är fortfarande mänsklig.

Det gör den värdefull.

Att äga ett lag blir därför inte bara en investering. Det blir ett sätt att äga uppmärksamhet.

Från spelare till makthavare – nästa dröm för världens största idrottsprofiler är att äga klubben. (Foto: Reuters)

Från Beckham till Zlatan – nu kommer klubbägardrömmen hit

David Beckham är inte längre ensam om att förstå att nästa nivå efter att ha varit stjärna är att äga scenen.

Nu finns det uppgifter om att även Zlatan Ibrahimovic vill ta steget.

Enligt brittiska uppgifter planerar Zlatan tillsammans med boxningsstjärnan Tyson Fury att köpa engelska Morecambe FC, som i dag spelar i femtedivisionen. Planen sägs inte bara vara att utveckla klubben utan också att göra en dokumentärserie om resan.

Om det låter bekant är det för att modellen redan finns.

Ryan Reynolds och Rob McElhenney tog över Wrexham, gjorde tv av fotbollen och förvandlade en ganska anonym klubb till global underhållning. Plötsligt blev varje mål också innehåll.

Zlatan har redan testat klubbägande i mindre skala genom sin investering i Hammarby. Men Morecambe skulle vara något annat. Inte bara ett ägande utan ett försök att bygga berättelse, publik och affär samtidigt.

Det säger också något om vår tid. Förr köpte man ett slott och drog sig tillbaka. Nu köper man en klubb och startar en streamingserie.

Den moderna statussymbolen är inte längre att äga mest. Den är att få människor att bry sig.