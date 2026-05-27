Gulfstream, sommarhus i Saint-Tropez och en båt så stor att den kräver egen besättning. Det där börjar kännas lite 2018. Den nya statusmarkören bland världens riktigt rika är något helt annat: ett fotbollslag.
Nu räcker det inte med en Gulfstream – de rika vill äga ett fotbollslag
Att sitta på läktaren är ute. Att äga läktaren är inne.
I takt med att de klassiska lyxsymbolerna blivit nästan folkliga – en Rolex är numera mer ett kvitto på att du klarat av ett möte med finansavdelningen än att du tillhör eliten – har de allra rikaste flyttat fram positionerna.
Nu köper de klubbar.
Från VIP-loge till styrelserum
Det började egentligen med amerikansk sport. Där har lag länge varit en blandning av familjeföretag, kulturinstitution och bankvalv. Men de senaste åren har något hänt.
Kändisar, techmiljardärer, riskkapitalister och gamla industrifamiljer slåss om minoritetsposter i klubbar som om det vore strandtomter på Sandhamn.
Och det är inte svårt att förstå logiken.
Ett lag ger något som pengar i sig inte kan köpa: social makt, tillgång till rätt middagar och möjligheten att bli omtalad på sportsidorna utan att behöva springa ett enda varv runt planen.
David Beckham fattade detta tidigt.
Hans satsning på Inter Miami såg länge ut som ett dyrt hobbyprojekt i rosa. Sedan kom Lionel Messi. Plötsligt blev klubben ett globalt livsstilsvarumärke.
Sport är den sista direktsändningen
Det finns också en annan förklaring.
I en värld där AI kan skriva texter, skapa musik och bygga reklamfilmer på sekunder finns det fortfarande en sak som inte går att simulera fullt ut.
Ingen vet om det blir mål i 94:e minuten. Ingen vet om stjärnan skadar sig eller om domaren tappar matchen.
Sport är fortfarande mänsklig.
Det gör den värdefull.
Att äga ett lag blir därför inte bara en investering. Det blir ett sätt att äga uppmärksamhet.
Från Beckham till Zlatan – nu kommer klubbägardrömmen hit
David Beckham är inte längre ensam om att förstå att nästa nivå efter att ha varit stjärna är att äga scenen.
Nu finns det uppgifter om att även Zlatan Ibrahimovic vill ta steget.
Enligt brittiska uppgifter planerar Zlatan tillsammans med boxningsstjärnan Tyson Fury att köpa engelska Morecambe FC, som i dag spelar i femtedivisionen. Planen sägs inte bara vara att utveckla klubben utan också att göra en dokumentärserie om resan.
Om det låter bekant är det för att modellen redan finns.
Ryan Reynolds och Rob McElhenney tog över Wrexham, gjorde tv av fotbollen och förvandlade en ganska anonym klubb till global underhållning. Plötsligt blev varje mål också innehåll.
Zlatan har redan testat klubbägande i mindre skala genom sin investering i Hammarby. Men Morecambe skulle vara något annat. Inte bara ett ägande utan ett försök att bygga berättelse, publik och affär samtidigt.
Det säger också något om vår tid. Förr köpte man ett slott och drog sig tillbaka. Nu köper man en klubb och startar en streamingserie.
Den moderna statussymbolen är inte längre att äga mest. Den är att få människor att bry sig.
