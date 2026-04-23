Generation Z får kritik – men någon glömde att ge dem ett jobb

Vi har byggt bort övningskörningen

Det här ligger helt i linje med det vi tidigare skrivit om Generation Z. Det är en generation som förväntas vara redo direkt. Plugga först, leverera sen.

Men arbetslivet fungerar inte som en tenta, skriver Sanomat. Det är mer som att lära sig köra bil. Man måste göra några dåliga parkeringar innan det sitter.

När unga kliver in i arbetslivet utan att ha haft extrajobb, utan att ha stått i en kassa eller hanterat en stressad kund, då uppstår friktion. Inte för att de är sämre – utan för att de är oerfarna.

Arbetsgivare vill ha färdiga människor

Samtidigt har arbetsgivarna skruvat upp kraven. Helst ska du kunna jobbet från dag ett. Vara självgående, social, stresstålig och gärna ha erfarenhet av något du aldrig fått chansen att göra.

Det är en ganska avancerad ekvation.

Att då klaga på att unga inte kan arbetslivets koder är lite som att klaga på att någon inte kan simma – efter att ha tömt bassängen.

“Vi söker junior – med erfarenhet.” Arbetsmarknadens motsvarighet till moment 22. (Foto: Canva)

Generation Z och kontrollen

Lägg till en uppväxt där mycket varit mer strukturerat. Skola, fritid, föräldrar. Mindre improvisation, mer planering.

Det skapar inte lata människor. Det skapar ofta försiktiga människor.

Och försiktighet är inget man vinner på i ett serviceyrke en lördagseftermiddag när kön ringlar och någon vill reklamera en trasig brödrost.

Det verkliga problemet är rätt odramatiskt

Det är lockande att göra detta till en moralisk fråga. Att prata om attityder och disciplin.

Men förklaringen är enklare än så.

Färre enkla jobb. Högre konkurrens. Ett system som prioriterar utbildning före praktik. Arbetsgivare som vill ha färdiga kandidater.

Det är inte en generationskris. Det är ett system som slutat ge folk chansen att vara nybörjare.

Och då blir alla lite sämre på att jobba i början. Inte så mystiskt ändå.

