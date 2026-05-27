Från rallyskog till lyximperium – nu tar Pradas son över ratten

Att ta över Prada är inte som att ta över en pizzeria

Att leda Prada Group handlar inte bara om mode.

Koncernen är i dag ett ekosystem av varumärken, kultur, fastigheter, kommunikation och global expansion. Förutom Prada ingår bland annat Miu Miu och andra investeringar i ett nät av verksamheter som spänner långt bortom catwalken.

Och det är här Bertelli verkar vilja sätta sin egen prägel. Inte genom att riva upp allt.

Tvärtom.

Han framstår snarare som typen som tror mer på evolution än revolution. Lite italiensk familjeföretagarlogik: ändra mycket men få det att se ut som ingenting hänt.

Lorenzo Bertelli representerar en ny generation lyxchefer: mindre stjärnstatus, mer strategi.

Miuccia Prada och Patrizio Bertelli kommer snart att slippa kameraljuset. (Foto: TT/AP)

”Prada skulle kunna vara ett politiskt parti”

Den mest intressanta tanken i intervjun är kanske inte affärerna utan synen på vad ett varumärke egentligen är. Bertelli beskriver i princip Prada som något större än kläder.

En idé. En kulturell kraft.

Han skämtar i Vanity Fair om att Prada nästan skulle kunna fungera som ett politiskt parti eftersom det finns idéer bakom det. Det är ett ovanligt resonemang i en tid när många företag försöker låta som om de inte står för någonting alls.

Mode handlar förstås om estetik. Men de stora modehusen säljer också tillhörighet, identitet och berättelser. En väska är sällan bara en väska. Det är ett medlemskort utan medlemsavgift.

Lorenzo Bertelli har redan visat att han trivs bättre bakom ratten än på röda mattan. (Foto: TT/AP)

Lyxbranschens stora dilemma

Lyxindustrin har ett problem. Ju större den blir desto svårare blir det att fortsätta kännas exklusiv.

Historiskt har de stora europeiska modehusen balanserat på en tunn lina mellan kultur och kapital. Växer man för långsamt blir man irrelevant. Växer man för snabbt blir man flygplatsbutik.

Här verkar Bertelli stå närmare den gamla europeiska modellen än den amerikanska. Mer långsiktig kontroll.

Mindre kvartalskapitalism. Det är inte ett dumt läge.

När världen blir mer osäker tenderar människor att söka sig till bolag som känns stabila och begripliga. Lyx är inte bara status längre. För många är det en känsla av ordning.

Från specialsträcka till styrelserum

Det finns en detalj som fastnar. Rallyföraren i honom verkar inte vara borta. Den har bara bytt bana.

För i grunden handlar både motorsport och företagsledning om ungefär samma sak: att fatta beslut när det går fort, hålla riktningen när det skakar och förstå att man sällan vinner genom att bromsa i varje kurva. Skillnaden är att om du kör av vägen i modevärlden är det inte ett dike som väntar.

Det är sociala medier. Och de är sällan nådiga.