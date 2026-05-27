Han växte upp i ett av Europas mest inflytelserika modehem. Men när familjen byggde väskor, visningar och varumärken valde han motorolja, hjälm och specialsträckor.
Från rallyskog till lyximperium – nu tar Pradas son över ratten
Nu har pendeln svängt.
Lorenzo Bertelli är inte längre bara son till Miuccia Prada och Patrizio Bertelli. Han håller på att bli ansiktet för nästa kapitel i modehuset Prada Group.
Det är en generationsväxling som säger ganska mycket om vår tid. Förr ärvde man fabriken. Nu förväntas man först fly från den.
Den perfekta rebellkarriären
I många familjeföretag finns en oskriven regel: börja längst ner. I lyxvärlden finns en annan: börja någon annanstans. Lorenzo Bertelli valde rally. På riktigt. Han körde internationellt, tävlade under flera år och levde det där märkliga livet där människor frivilligt åker i 180 kilometer i timmen mellan träd och hoppas att kartläsaren inte nyser i fel kurva, rapporterar Vanity Fair.
Rally är inte glamour. Det är hotellfrukostar klockan fem, tejpade händer och en ständig jakt på tiondelar. När han avslutade sin aktiva karriär var det inte efter ett misslyckande utan efter en insikt. Det fanns ett annat lopp att köra.
Att ta över Prada är inte som att ta över en pizzeria
Att leda Prada Group handlar inte bara om mode.
Koncernen är i dag ett ekosystem av varumärken, kultur, fastigheter, kommunikation och global expansion. Förutom Prada ingår bland annat Miu Miu och andra investeringar i ett nät av verksamheter som spänner långt bortom catwalken.
Och det är här Bertelli verkar vilja sätta sin egen prägel. Inte genom att riva upp allt.
Tvärtom.
Han framstår snarare som typen som tror mer på evolution än revolution. Lite italiensk familjeföretagarlogik: ändra mycket men få det att se ut som ingenting hänt.
”Prada skulle kunna vara ett politiskt parti”
Den mest intressanta tanken i intervjun är kanske inte affärerna utan synen på vad ett varumärke egentligen är. Bertelli beskriver i princip Prada som något större än kläder.
En idé. En kulturell kraft.
Han skämtar i Vanity Fair om att Prada nästan skulle kunna fungera som ett politiskt parti eftersom det finns idéer bakom det. Det är ett ovanligt resonemang i en tid när många företag försöker låta som om de inte står för någonting alls.
Mode handlar förstås om estetik. Men de stora modehusen säljer också tillhörighet, identitet och berättelser. En väska är sällan bara en väska. Det är ett medlemskort utan medlemsavgift.
Lyxbranschens stora dilemma
Lyxindustrin har ett problem. Ju större den blir desto svårare blir det att fortsätta kännas exklusiv.
Historiskt har de stora europeiska modehusen balanserat på en tunn lina mellan kultur och kapital. Växer man för långsamt blir man irrelevant. Växer man för snabbt blir man flygplatsbutik.
Här verkar Bertelli stå närmare den gamla europeiska modellen än den amerikanska. Mer långsiktig kontroll.
Mindre kvartalskapitalism. Det är inte ett dumt läge.
När världen blir mer osäker tenderar människor att söka sig till bolag som känns stabila och begripliga. Lyx är inte bara status längre. För många är det en känsla av ordning.
Från specialsträcka till styrelserum
Det finns en detalj som fastnar. Rallyföraren i honom verkar inte vara borta. Den har bara bytt bana.
För i grunden handlar både motorsport och företagsledning om ungefär samma sak: att fatta beslut när det går fort, hålla riktningen när det skakar och förstå att man sällan vinner genom att bromsa i varje kurva. Skillnaden är att om du kör av vägen i modevärlden är det inte ett dike som väntar.
Det är sociala medier. Och de är sällan nådiga.
