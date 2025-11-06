Diamanter utan dåligt samvete – Julia utmanar hela branschen

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Från Antwerpen till Strandvägen

Tidigt knöts en partner från Antwerpens mytomspunna diamantdistrikt till bolaget, vilket gav KARAAT både insyn och trovärdighet i en annars sluten bransch.

”Vi lärde oss snabbt hur allt fungerar bakom kulisserna – och insåg hur lite konsumenterna faktiskt vet.”

ANNONS

Efter succén med sitt första showroom i Helsingfors öppnade KARAAT den 31 oktober sitt andra – på Strandvägen 15 i Stockholm. Sverige står redan för en fjärdedel av företagets omsättning.

”Svenskar är mer kvalitetsmedvetna än finländare”, säger Julia. ”De värderar hantverk och vill veta var materialen kommer ifrån.”

Diamanter ovan jord

KARAATs diamanter växer i laboratorier i den indiska staden Surat, världens slipcentrum för ädelstenar.

”Processen imiterar naturen – hög värme, högt tryck – men utan att gräva upp marken. Vår diamant växer ovan jord i stället för under den.”

Teknologin har gjort rasande framsteg. För några år sedan tog processen två månader. Nu växer diamanterna fram på fyra till sex veckor – identiska med naturliga stenar, kemiskt, fysiskt och optiskt.

”Det är samma kolatom, samma klarhet, samma gnista. Skillnaden är priset – och samvetet.”

En tvåkarats labbodlad diamantring kostar cirka 50 000 kronor hos KARAAT. En likvärdig ring med en bryten diamant kostar över 300 000 kronor.

Millenniegenerationens dröm: vackra, etiska och prisvärda diamanter – med gott samvete. (Foto: Pressbild)

Guldets andra liv

Alla smycken tillverkas i 18 karat återvunnet guld i Italien och handinfattas av mästare i Rom och Antwerpen.

”I vissa fall använder vi även kundernas gamla ringar och guld – men det sker från fall till fall, inte som en del av vårt ordinarie erbjudande.”

KARAAT planerar dessutom att lansera ett ”byta in-program” där kunder kan lämna in äldre smycken för att uppgradera till nya.

”Vi vill skapa en cirkulär modell. Det ska kännas lyxigt men också logiskt.”

ANNONS

Framtidens bröllop

Just nu är den ovala diamanten storsäljaren – elegant, tidlös och smickrande på fingret.

”Vår kund är ofta en millennial som vill att allt ska kännas rätt – estetiskt, etiskt och ekonomiskt.”

Showroomet på Strandvägen är inrett som en modern juvelbox: ljusa toner, italiensk design och nordiskt lugn.

”Vi vill att man ska känna sig hemma, inte skrämd. Diamanter ska vara glädje, inte skuld.”

Och framtiden? Julia Hakanpää ler.

”Vi tittar på Danmark och Schweiz. Men först ska vi förtjäna vår plats i Stockholm.”

Perfect Weekend Guide: Karaat och Diamanter

• KARAAT grundades 2019 av Julia Hakanpää och Jani Leirimaa i Helsingfors.

• Smyckena görs i 18 karat återvunnet guld och HRD-certifierade laboratorieodlade diamanter.

• Första svenska showroomet öppnade den 31 oktober 2025 på Strandvägen 15 i Stockholm.

Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Kim Kardashians rättsdrama totalsågas, Stjärnkocken Fredrik Eriksson: “Jag har inga planer på att stänga och AI och människan – från kontorsjobb till känslor och kognitiv flexibilitet.