Diamanter utan dåligt samvete – Julia utmanar hela branschen

Julia Hakanpää i KARAATs nya showroom på Strandvägen – där hållbar lyx möter nordisk minimalism. (Foto: Pressbild)
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

När Julia Hakanpää inte hittade en förlovningsring med diamanter som levde upp till hennes värderingar – varken estetiskt eller etiskt – bestämde hon sig för att skapa den själv. Sex år senare har hennes varumärke KARAAT blivit Nordens ledande aktör inom hållbar lyx med laboratorieodlade diamanter och återvunnet guld. Nu öppnar hon sitt första svenska showroom på Strandvägen i Stockholm – och utmanar hela den traditionella diamantindustrin.

Hållbar lyx i sin renaste form: KARAAT vill förändra sättet vi ser på diamanter. (Foto: Pressbild)

Etiken är den nya lyxen

När Julia Hakanpää förlovade sig 2019 ville hon hitta en ring som kändes rätt – både vacker och samvetsren. Det visade sig vara svårt.
”Det fanns ingen transparens alls. Det var som en mörk låda”, säger hon.

Hon började undersöka diamantindustrin och insåg snabbt att det fanns ett alternativ: laboratorieodlade diamanter.
”För mig var det mindblowing. Jag förstod inte varför ingen pratade om det.”

Samma år grundade hon tillsammans med sin man Jani Leirimaa KARAAT – ett finskt fine jewelry-varumärke byggt på transparens, återvunnet guld och diamanter utan mänskligt lidande. Ambitionen var lika enkel som radikal: att skapa framtidens lyx utan kompromisser.

Ett showroom lika skimrande som budskapet: lyx behöver inte vara orättvist. (Foto: Pressbild)
Från Antwerpen till Strandvägen

Tidigt knöts en partner från Antwerpens mytomspunna diamantdistrikt till bolaget, vilket gav KARAAT både insyn och trovärdighet i en annars sluten bransch.
”Vi lärde oss snabbt hur allt fungerar bakom kulisserna – och insåg hur lite konsumenterna faktiskt vet.”

Efter succén med sitt första showroom i Helsingfors öppnade KARAAT den 31 oktober sitt andra – på Strandvägen 15 i Stockholm. Sverige står redan för en fjärdedel av företagets omsättning.
”Svenskar är mer kvalitetsmedvetna än finländare”, säger Julia. ”De värderar hantverk och vill veta var materialen kommer ifrån.”

Diamanter ovan jord

KARAATs diamanter växer i laboratorier i den indiska staden Surat, världens slipcentrum för ädelstenar.
”Processen imiterar naturen – hög värme, högt tryck – men utan att gräva upp marken. Vår diamant växer ovan jord i stället för under den.”

Teknologin har gjort rasande framsteg. För några år sedan tog processen två månader. Nu växer diamanterna fram på fyra till sex veckor – identiska med naturliga stenar, kemiskt, fysiskt och optiskt.
”Det är samma kolatom, samma klarhet, samma gnista. Skillnaden är priset – och samvetet.”

En tvåkarats labbodlad diamantring kostar cirka 50 000 kronor hos KARAAT. En likvärdig ring med en bryten diamant kostar över 300 000 kronor.

Millenniegenerationens dröm: vackra, etiska och prisvärda diamanter – med gott samvete. (Foto: Pressbild)

Guldets andra liv

Alla smycken tillverkas i 18 karat återvunnet guld i Italien och handinfattas av mästare i Rom och Antwerpen.
”I vissa fall använder vi även kundernas gamla ringar och guld – men det sker från fall till fall, inte som en del av vårt ordinarie erbjudande.”

KARAAT planerar dessutom att lansera ett ”byta in-program” där kunder kan lämna in äldre smycken för att uppgradera till nya.
”Vi vill skapa en cirkulär modell. Det ska kännas lyxigt men också logiskt.”

Framtidens bröllop

Just nu är den ovala diamanten storsäljaren – elegant, tidlös och smickrande på fingret.
”Vår kund är ofta en millennial som vill att allt ska kännas rätt – estetiskt, etiskt och ekonomiskt.”

Showroomet på Strandvägen är inrett som en modern juvelbox: ljusa toner, italiensk design och nordiskt lugn.
”Vi vill att man ska känna sig hemma, inte skrämd. Diamanter ska vara glädje, inte skuld.”

Och framtiden? Julia Hakanpää ler.
”Vi tittar på Danmark och Schweiz. Men först ska vi förtjäna vår plats i Stockholm.”

Perfect Weekend Guide: Karaat och Diamanter

• KARAAT grundades 2019 av Julia Hakanpää och Jani Leirimaa i Helsingfors.
• Smyckena görs i 18 karat återvunnet guld och HRD-certifierade laboratorieodlade diamanter.
• Första svenska showroomet öppnade den 31 oktober 2025 på Strandvägen 15 i Stockholm.

Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Kim Kardashians rättsdrama totalsågasStjärnkocken Fredrik Eriksson: “Jag har inga planer på att stänga och AI och människan – från kontorsjobb till känslor och kognitiv flexibilitet.

