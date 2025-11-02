AI och människan – från kontorsjobb till känslor och kognitiv flexibilitet

Samtalet inleds med nyheten att Amazon säger upp 14 000 kontorsanställda för att frigöra resurser till AI-satsningar. Gospic menar att detta är ännu ett steg i den pågående teknologiska revolutionen: “AI tar över de enkla jobben, men skapar också nya. Precis som kusken en gång fick lära sig köra bil.” Det verkligt intressanta, menar hon, är att människor måste lära sig leva i symbios med maskiner – där AI gör fotarbetet och människan står för analysen.

När Viggo oroar sig för att viktig erfarenhet går förlorad, förklarar Gospic att 99 procent av all data i dag inte används. “Vi drunknar i information. AI kan hjälpa oss att förstå den på riktigt.”

Sedan tar de upp en mer laddad fråga: kärlek och intimitet mellan människa och maskin. Microsofts AI-chef Mustafa Suleyman har förbjudit sina chatbotar att delta i “simulerad romantik”. Samtidigt finns redan AI-partners som vissa människor upplever som verkliga. “Vi människor har en stark tendens att tolka datorer som mänskliga,” säger Gospic. “Till och med när vi vet att det är en maskin kan vi känna oss exkluderade om vi inte får vara med.”

Katarina Gospic började sin bana som läkare och hjärnforskare vid Karolinska Institutet.

Hon är i dag medgrundare och Chief Global Officer för AI-bolaget Edsvärd. Foto: Pressbild/Canva

Cavling skojar om att AI är “världens största pleaser”, men Gospic konstaterar att vi faktiskt gillar att bli bekräftade. “Det krävs mycket innan vi tröttnar på snälla och trevliga svar,” säger hon. Däremot varnar hon för att vår ökade digitala tillfredsställelse kan minska behovet av mänsklig närhet – och i förlängningen påverka nativiteten.

Ett annat ämne är Walmart som nu låter kunder handla direkt i ChatGPT. “Agentic commerce” kallas den nya trenden – där AI inte bara ger råd utan också genomför köpen.

Gospic påminner om hur sociala möten i butiker kan skydda vår hälsa: “Det sociala räddar dig från en rutten livsstil.” Viggo håller med – riktiga interaktioner sänker stressnivåerna och förlänger livet.

ANNONS

Mot slutet pratar de om Gospics nya bok Brain 2.0 – How to Live and Lead in the AI Era. Hon beskriver hur vi måste träna “cognitive flexibility” – förmågan att uppdatera vårt tänkande när ny information kommer. För att illustrera berättar hon historien om läkaren Ignaz Semmelweis, som på 1800-talet hånades för idén att tvätta händerna. “Han hade rätt, men ingen trodde honom. Vi har fortfarande samma mentala fällor,” säger hon och listar fyra farliga bias: confirmation, groupthink, status quo och negativity.