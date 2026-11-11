Så mycket snabbare flyger du den här veckan

Mer vindar på väg

Planet flög dock inte i överljudsfart. Hastighet över marken anger hur snabbt flygplanet rör sig i förhållande till jordytan, och i det här fallet fick planet draghjälp av jetströmmen över norra Stilla havet.

Jetströmmen över norra Stilla havet har också accelererat. Europeiska väderdata via vädertjänsten Windy säger att den tisdag morgon nådde en hastighet på motsvarande 396 km/h på den höjd där flygplan normalt färdas.

För passagerare som flyger från USA till Europa senare i veckan väntas även jetströmmen över norra Atlanten accelerera.

För denna veckas lördag talar prognosen om hastigheter på jetströmmen på cirka 322 km/h, enligt Business Insider.

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Får byta rutt – rör sig i helgen

Jetströmmen ligger dock längre söderut än vanligt och söder om den klassiska flygrutten mellan New York och London, berättar Guy Gratton, professor vid Cranfield University i England.

Till helgen väntas jetströmmen röra sig längre norrut, vilket kommer att gynna flygningar från Washington D.C. och delstaterna i Carolina-regionen mot norra Europa.

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Eftersom jetströmmen erbjuder gynnsamma förhållanden för flygning kan flygledningen hjälpa till att styra om flygplanen.

Med den utveckling kostnaderna för flygbränsle haft det senaste året är ”rätt” rutt betydelsefull även ur den aspekten.

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Snabbt framme – och då hoppas vi väntan på bagaget inte åt upp tidsvinsten. Kraftiga jetströmmar just nu gör i vart fall långflygning snabbare. (Foto: David Zalubowski /AP-TT)

”Mycket mer flexibelt i dag”

”Verksamheten är mycket mer flexibel i dag än vad den brukade vara. Därför kommer vi sannolikt att se piloter och flygbolagens driftavdelningar begära specifika rutter för att på bästa sätt utnyttja hastigheten”, säger Gratton.

”Det håller dessutom nere bränsleförbrukningen och gör flygningarna billigare.”

Någon avigsida med det här? En liten. Guy Gratton påpekar att jetströmmen väntas vara uppdelad i stället för att utgöra ett helt sammanhängande flöde.

”Jag skulle tro att man kommer att uppleva mer turbulens i de områden där man korsar jetströmmens kanter”, säger han.

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