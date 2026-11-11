Om du ska ut på långflygning denna vecka kan du räkna med att komma fram snabbare. Orsaken? Kraftiga jetströmmar.
Så mycket snabbare flyger du den här veckan
Ett flygplan från United Airlines kom upp i mer än 1 223 kilometer i timmen, när det korsade Stilla havet i måndags.
Planet, på väg från Singapore till San Francisco fick en extra ”skjuts” på cirka 322 kilometer i timmen av de kraftiga jetströmmarna.
Det innebär att passagerarna på vissa internationella flighter den här veckan har tur. Tack vare extremt starka jetströmmar kan planen landa mer än en timme tidigare än ordinarie ankomst.
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Sparade in 1,5 timmar
Enligt data från Flightradar 24 nådde flera flygningar över Stilla havet, från Asien till USA, en hastighet över marken på cirka 1 207 km/h under måndagen.
United Airlines andra flight från Singapore till San Francisco nådde en hastighet på 1 234 km/h, betydligt snabbare än den normala marschfarten för en Boeing 787 och motsvarande ljudets hastighet vid havsnivå, skriver Business Insider.
Planet landade i Kalifornien klockan 07:50, vilket var en timme och 25 minuter före planerad ankomst.
Även om flygbolagen brukar lägga in marginaler i sina tidtabeller för att hantera eventuella förseningar, rör det sig här om en betydande tidsvinst.
Den totala flygtiden var 26 minuter kortare än för flygningen i söndags, och en timme kortare än i lördags.
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Mer vindar på väg
Planet flög dock inte i överljudsfart. Hastighet över marken anger hur snabbt flygplanet rör sig i förhållande till jordytan, och i det här fallet fick planet draghjälp av jetströmmen över norra Stilla havet.
Jetströmmen över norra Stilla havet har också accelererat. Europeiska väderdata via vädertjänsten Windy säger att den tisdag morgon nådde en hastighet på motsvarande 396 km/h på den höjd där flygplan normalt färdas.
För passagerare som flyger från USA till Europa senare i veckan väntas även jetströmmen över norra Atlanten accelerera.
För denna veckas lördag talar prognosen om hastigheter på jetströmmen på cirka 322 km/h, enligt Business Insider.
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Får byta rutt – rör sig i helgen
Jetströmmen ligger dock längre söderut än vanligt och söder om den klassiska flygrutten mellan New York och London, berättar Guy Gratton, professor vid Cranfield University i England.
Till helgen väntas jetströmmen röra sig längre norrut, vilket kommer att gynna flygningar från Washington D.C. och delstaterna i Carolina-regionen mot norra Europa.
Eftersom jetströmmen erbjuder gynnsamma förhållanden för flygning kan flygledningen hjälpa till att styra om flygplanen.
Med den utveckling kostnaderna för flygbränsle haft det senaste året är ”rätt” rutt betydelsefull även ur den aspekten.
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”Mycket mer flexibelt i dag”
”Verksamheten är mycket mer flexibel i dag än vad den brukade vara. Därför kommer vi sannolikt att se piloter och flygbolagens driftavdelningar begära specifika rutter för att på bästa sätt utnyttja hastigheten”, säger Gratton.
”Det håller dessutom nere bränsleförbrukningen och gör flygningarna billigare.”
Någon avigsida med det här? En liten. Guy Gratton påpekar att jetströmmen väntas vara uppdelad i stället för att utgöra ett helt sammanhängande flöde.
”Jag skulle tro att man kommer att uppleva mer turbulens i de områden där man korsar jetströmmens kanter”, säger han.
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