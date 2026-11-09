Hon byggde ett växthus på tomten – nu drar det in 228 000 kronor i månaden

Växthuset kostade nästan två miljoner

Med erfarenheten från bröllopsbranschen visste Rea att det fanns efterfrågan på mindre, omsorgsfullt utformade lokaler. Sydkalifornien har gott om stora och påkostade bröllopsanläggningar, men alternativen är färre för par som vill samla ett mindre sällskap till en middag eller ett intimt firande.

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Hon ritade därför sitt eget växthus och tog hjälp av en svetsare i bekantskapskretsen för att förverkliga konstruktionen. Resultatet blev långt ifrån ett traditionellt odlingshus. Här finns el, färdiga golv, öppen spis och en miljö skapad för fotografering och fest.

Bygget tog omkring tio månader och kostade nästan 200 000 dollar, motsvarande 1,9 miljoner kronor. Paret finansierade investeringen genom att sälja andra fastigheter. Rea har även ansökt om patent på växthusets utformning.

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Fotograferingarna blev den stabila affären

Den största överraskningen var hur många olika typer av kunder som ville hyra lokalen. Fotografer och innehållsskapare använder den för porträtt, kampanjer och andra fotograferingar. Det är den verksamheten som enligt Rea ger ett stabilt flöde av bokningar, med priser från 375 dollar i timmen, omkring 3 600 kronor.

De större intäkterna kommer från privata tillställningar. Möhippor, babyshowers och middagar före bröllop är särskilt efterfrågade, liksom små bröllopsfiranden där paret redan har gift sig borgerligt och vill samla ett tjugotal gäster efteråt.

Evenemangsbokningar börjar enligt Business Insider på 7 500 dollar, drygt 71 000 kronor.

Rea jämför med en etablerad bröllopsanläggning i närheten, där minimikostnaden för mat och dryck enligt henne kan uppgå till mellan 50 000 och 100 000 dollar. Hennes växthus riktar sig till kunder som vill ha den exklusiva miljön, men inte behöver en hel anläggning.

Den genomsnittliga månadsomsättningen på 24 000 dollar motsvarar närmare 2,7 miljoner kronor på årsbasis om samma nivå håller i sig. Det är dock intäkter före kostnader för bland annat drift, underhåll, försäkringar, eventuella medarbetare och skatt. Business Insider redovisar ingen fullständig vinstkalkyl, vilket gör att det inte går att avgöra hur stor del av pengarna Rea faktiskt behåller.

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Ett vackert orangeri eller växthus skulle kunna fungera för fotograferingar och olika evenemang. Men det är många skatte- och byggnadsregler att hålla koll på. Foto: Unsplash

Skulle ett växthus kunna bli en festlokal i Sverige?

Idén är lockande även på svenska breddgrader. Ett vackert orangeri eller växthus skulle kunna fungera för fotograferingar, mindre middagar och privata evenemang, särskilt på en fastighet med stor trädgård och en attraktiv miljö.

Men det finns en viktig skillnad mellan att bygga ett växthus för privat bruk och att använda byggnaden som kommersiell festlokal.

Enligt Boverkets regler om ändrad användning kan bygglov krävas när en byggnad tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål. Även om en komplementbyggnad får uppföras utan bygglov under vissa förutsättningar innebär det inte att den automatiskt får användas som en lokal för återkommande betalda evenemang.

Kommunens detaljplan, brandskydd, tillgänglighet, parkering och störningar för grannar kan också påverka möjligheterna. Ett upplägg med återkommande fester behöver därför prövas utifrån den aktuella fastigheten och verksamhetens omfattning.

Skattereglerna skiljer sig också från vanlig bostadsuthyrning. Skatteverkets schablonavdrag på 40 000 kronor gäller uthyrning av privatbostad under vissa förutsättningar. En kommersiell eventverksamhet kan i stället beskattas som näringsverksamhet och omfattas av andra regler, bland annat om moms.

Nästa steg är fler växthus

Rea har redan börjat utveckla affärsidén bortom den egna trädgården. Enligt Business Insider arbetar hon med tre versioner av växthuset som ska kunna tillverkas kommersiellt, och har fått in flera förbeställningar.

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Familjen bor kvar på fastigheten i Vista och verksamheten ger henne möjlighet att arbeta mindre än heltid. De korta fotograferingsbokningarna kräver enligt Rea förhållandevis lite arbete, medan större evenemang innebär mer planering och praktiska förberedelser.

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