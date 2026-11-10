En privat takterrass över Manhattan, konstverk av Damien Hirst och ett sovrum fem meter under havsytan. På världens mest exklusiva hotell kan en enstaka natt kosta över en miljon kronor. PS Weekend har listat tio extravaganta sviter där både inredningen och prislappen är vad man kan kalla för exklusiv.
En natt för över en miljon – tio av världens dyraste hotellsviter
På The Mark vid Madison Avenue i New York finns en hotellsvit med fem sovrum, sex badrum och en balsal med nästan åtta meter i takhöjd. En natt kostar över 1,1 miljoner kronor, det högsta offentligt dokumenterade hotellrumspriset enligt Guinness World Records.
Men hotellvärldens allra exklusivaste rum skiljer sig åt på flera sätt. Vissa upptar hela våningsplan och rymmer stora sällskap, medan andra erbjuder en intim miljö med ett enda sovrum, kompromisslös avskildhet och dedikerad service. Intresset för boenden där själva sviten är en central del av reseupplevelsen växer sig allt starkare bland resenärer som söker det absolut yttersta.
Här är tio av världens mest påkostade sviter!
1. The Mark Penthouse, New York – cirka 1,13 miljoner kronor per natt
Högst upp på The Mark, ett stenkast från Central Park, ligger en takvåning som snarare för tankarna till ett privat townhouse än ett hotellrum. Den sträcker sig över två våningar och omfattar drygt 900 kvadratmeter, med ytterligare omkring 230 kvadratmeter privat takterrass.
Här finns fem sovrum, sex badrum, ett eget bibliotek och en matsal. Det stora vardagsrummet kan dessutom förvandlas till en fullstor balsal med en takhöjd som närmar sig åtta meter. Den franske inredningsarkitekten Jacques Grange, som bland annat har arbetat med Yves Saint Laurent och Pierre Bergé, står bakom den exklusiva interiören.
Pris: Den officiellt dokumenterade prislappen uppgår till 114 767 dollar per natt, motsvarande cirka 1,13 miljoner kronor.
2. Royal Mansion, Atlantis The Royal, Dubai – cirka 982 000 kronor per natt
På Palm Jumeirah i Dubai ligger Atlantis The Royal, ett hotell vars djärva arkitektur har blivit ett landmärke vid Persiska viken. Högst upp tronar Royal Mansion, en privat residensbostad i två våningar med fyra sovrum och vidsträckt utsikt över havet.
Sviten omfattar omkring 1 100 kvadratmeter. Utöver generösa sällskapsytor finns ett fullt utrustat privat kök, en egen infinitypool och privata terrasser. Boendet uppmärksammades globalt när artisten Beyoncé bodde här i samband med hotellets storslagna invigning 2023.
Pris: Vid öppningen rapporterades priset till omkring 100 000 dollar per natt, vilket motsvarar cirka 982 000 kronor baserat på tidigare uppgifter från hotellet.
3. Empathy Suite, Palms Casino Resort, Las Vegas – cirka 982 000 kronor per natt
I Las Vegas är extravagans ett signum, men Empathy Suite på Palms Casino Resort tar det hela ett steg längre. Sviten skapades i ett unikt samarbete med den brittiske samtidskonstnären Damien Hirst och fungerar i praktiken som ett privat konstgalleri.
Originalverk, installationer med fjärilsmotiv och specialdesignade möbler samspelar med stora fönster som vetter mot Las Vegas Strip. Boendet om drygt 850 kvadratmeter rymmer två sovrum och en privat pool med utsikt över staden.
Pris: Vid lanseringen 2019 låg priset på 100 000 dollar per natt (cirka 982 000 kronor), med ett krav på minst två nätters vistelse. Uppgiften avser lanseringsnivån; hotellet publicerar i dag inga fasta dagspriser för sviten.
4. Royal Penthouse Suite, Genève – upp till cirka 960 000 kronor per natt
Med tolv sovrum, tolv badrum och fri utsikt över Genèvesjön och Mont Blanc är Royal Penthouse Suite på Hotel President Wilson i Genève skräddarsydd för gäster som ställer extremt höga krav på utrymme och diskretion.
Sviten upptar hela hotellets översta våningsplan och breder ut sig över omkring 1 680 kvadratmeter. Här ryms storslagna salonger, matsalar och mötesytor. Det som främst särskiljer boendet är den höga säkerhetsnivån, med skottsäkra fönster och en privat hiss som ger direkt och skyddad tillgång.
Pris: Historiska prisuppgifter för sviten ligger mellan 60 000 och 80 000 schweiziska franc per natt, motsvarande ungefär 720 000–960 000 kronor. Priset sätts individuellt på förfrågan.
5. The Penthouse, Claridge’s, London – cirka 791 000 kronor per natt
Claridge’s i Mayfair har sedan årtionden varit en institution bland Londons lyxhotell. Högst upp i byggnaden finns The Penthouse, där den anrika art déco-miljön möter samtida, dämpad design.
Sviten om cirka 1 100 kvadratmeter har fyra sovrum, rymliga terrasser, en vinterträdgård och en privat pool. Den franske formgivaren Rémi Tessier har skapat en interiör som präglas av naturliga material och handgjorda detaljer, med utsikt över Mayfairs takåsar.
Pris: I brittisk press har priset uppgetts till omkring 60 000 pund per natt, vilket motsvarar cirka 791 000 kronor.
Fler exklusiva sviter i miljonklassen (plats 6-10)
6. Ty Warner Penthouse, Four Seasons New York
Belägen på 52:a våningen med glasadopterade terrasser och 360-graders utsikt över Manhattan.
Pris: Fastställt till 80 000 dollar per natt (cirka 786 000 kronor) i samband med hotellets återöppnande.
7. The Muraka, Conrad Maldives Rangali Island
Världens första undervattensresidens med ett sovrum placerat fem meter under havsytan samt tillhörande ovanvåning med infinitypool.
Pris: Tidigare rapporterat till cirka 50 000 dollar per natt (cirka 491 000 kronor).
8. Presidential Suite, Burj Al Arab, Dubai
Överdådig svit med roterande sängar och privat hiss i Dubais ikoniska landmärke.
Pris: Omkring 32 700 dollar per natt (cirka 321 000 kronor). (Observera att hotellet för närvarande är stängt för omfattande renovering med planerat återöppnande hösten 2027).
9. Royal Suite, Four Seasons Hotel George V, Paris
En våning som andas klassiskt franskt 1700-tal med äkta antikviteter, gobelänger och kristallkronor ett stenkast från Champs-Élysées.
Pris: Tidigare rapporterat till omkring 27 000 euro per natt (cirka 297 000 kronor).
10. Les Grands Appartements, Hôtel de Crillon, Paris
Exklusiv svit vid Place de la Concorde där modeikonen Karl Lagerfeld har förenat historisk arkitektur med modern design.
Pris: Tidigare rapporterat till omkring 27 400 dollar per natt (cirka 269 000 kronor).
Så bokar du rätt svit – våra tips
- Gå via privata kanaler: De dyraste sviterna syns sällan i traditionella bokningsportaler. De hanteras direkt av hotellets egna ”concierge teams” och VIP-avdelningar.
- Kontrollera vad som ingår: Priserna kan vara missvisande. Vissa belopp inkluderar skatter, flygplatstransfer med helikopter eller privat butlerservice dygnet runt, medan andra enbart avser rummet.
- Räkna per person: Eftersom sviter som Royal Mansion eller Royal Penthouse rymmer stora sällskap eller familjer kan totalkostnaden per person bli väsentligt lägre än för ett mindre standardrum på samma hotell.
- Upplev miljön utan att bo på hotellet: Om prislappen känns otillgänglig har de flesta av dessa hotell världsledande barer, afternoon tea-salonger eller restauranger som är öppna för allmänheten.
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