En natt för över en miljon – tio av världens dyraste hotellsviter

2. Royal Mansion, Atlantis The Royal, Dubai – cirka 982 000 kronor per natt

Bada som Beyoncé i Dubai. Foto: Atlantis.com

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På Palm Jumeirah i Dubai ligger Atlantis The Royal, ett hotell vars djärva arkitektur har blivit ett landmärke vid Persiska viken. Högst upp tronar Royal Mansion, en privat residensbostad i två våningar med fyra sovrum och vidsträckt utsikt över havet.

Sviten omfattar omkring 1 100 kvadratmeter. Utöver generösa sällskapsytor finns ett fullt utrustat privat kök, en egen infinitypool och privata terrasser. Boendet uppmärksammades globalt när artisten Beyoncé bodde här i samband med hotellets storslagna invigning 2023.

Pris: Vid öppningen rapporterades priset till omkring 100 000 dollar per natt, vilket motsvarar cirka 982 000 kronor baserat på tidigare uppgifter från hotellet.

3. Empathy Suite, Palms Casino Resort, Las Vegas – cirka 982 000 kronor per natt

Empathy Suite skapades i samarbete med den brittiske samtidskonstnären Damien Hirst och har en otrolig utsikt över Las Vegas. Foto: Palms Casino Resort, Las Vegas

I Las Vegas är extravagans ett signum, men Empathy Suite på Palms Casino Resort tar det hela ett steg längre. Sviten skapades i ett unikt samarbete med den brittiske samtidskonstnären Damien Hirst och fungerar i praktiken som ett privat konstgalleri.

Originalverk, installationer med fjärilsmotiv och specialdesignade möbler samspelar med stora fönster som vetter mot Las Vegas Strip. Boendet om drygt 850 kvadratmeter rymmer två sovrum och en privat pool med utsikt över staden.

Pris: Vid lanseringen 2019 låg priset på 100 000 dollar per natt (cirka 982 000 kronor), med ett krav på minst två nätters vistelse. Uppgiften avser lanseringsnivån; hotellet publicerar i dag inga fasta dagspriser för sviten.

4. Royal Penthouse Suite, Genève – upp till cirka 960 000 kronor per natt

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Skottsäkra fönster och ett Steinway Grand Piano i Royal Penthouse Suite på Hotel President Wilson. Foto: Marriott.com

Med tolv sovrum, tolv badrum och fri utsikt över Genèvesjön och Mont Blanc är Royal Penthouse Suite på Hotel President Wilson i Genève skräddarsydd för gäster som ställer extremt höga krav på utrymme och diskretion.

Sviten upptar hela hotellets översta våningsplan och breder ut sig över omkring 1 680 kvadratmeter. Här ryms storslagna salonger, matsalar och mötesytor. Det som främst särskiljer boendet är den höga säkerhetsnivån, med skottsäkra fönster och en privat hiss som ger direkt och skyddad tillgång.

Pris: Historiska prisuppgifter för sviten ligger mellan 60 000 och 80 000 schweiziska franc per natt, motsvarande ungefär 720 000–960 000 kronor. Priset sätts individuellt på förfrågan.

5. The Penthouse, Claridge’s, London – cirka 791 000 kronor per natt

Anrik art déco-miljö möter samtida, dämpad design i The Penthouse. Foto: Maybourne

Claridge’s i Mayfair har sedan årtionden varit en institution bland Londons lyxhotell. Högst upp i byggnaden finns The Penthouse, där den anrika art déco-miljön möter samtida, dämpad design.

Sviten om cirka 1 100 kvadratmeter har fyra sovrum, rymliga terrasser, en vinterträdgård och en privat pool. Den franske formgivaren Rémi Tessier har skapat en interiör som präglas av naturliga material och handgjorda detaljer, med utsikt över Mayfairs takåsar.

Pris: I brittisk press har priset uppgetts till omkring 60 000 pund per natt, vilket motsvarar cirka 791 000 kronor.

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6. Ty Warner Penthouse, Four Seasons New York

Belägen på 52:a våningen med glasadopterade terrasser och 360-graders utsikt över Manhattan.

Pris: Fastställt till 80 000 dollar per natt (cirka 786 000 kronor) i samband med hotellets återöppnande.

7. The Muraka, Conrad Maldives Rangali Island

Världens första undervattensresidens med ett sovrum placerat fem meter under havsytan samt tillhörande ovanvåning med infinitypool.

Pris: Tidigare rapporterat till cirka 50 000 dollar per natt (cirka 491 000 kronor).

8. Presidential Suite, Burj Al Arab, Dubai

Överdådig svit med roterande sängar och privat hiss i Dubais ikoniska landmärke.

Pris: Omkring 32 700 dollar per natt (cirka 321 000 kronor). (Observera att hotellet för närvarande är stängt för omfattande renovering med planerat återöppnande hösten 2027).

9. Royal Suite, Four Seasons Hotel George V, Paris

En våning som andas klassiskt franskt 1700-tal med äkta antikviteter, gobelänger och kristallkronor ett stenkast från Champs-Élysées.

Pris: Tidigare rapporterat till omkring 27 000 euro per natt (cirka 297 000 kronor).

10. Les Grands Appartements, Hôtel de Crillon, Paris

Exklusiv svit vid Place de la Concorde där modeikonen Karl Lagerfeld har förenat historisk arkitektur med modern design.

Pris: Tidigare rapporterat till omkring 27 400 dollar per natt (cirka 269 000 kronor).

Så bokar du rätt svit – våra tips

Gå via privata kanaler: De dyraste sviterna syns sällan i traditionella bokningsportaler. De hanteras direkt av hotellets egna ”concierge teams” och VIP-avdelningar.

De dyraste sviterna syns sällan i traditionella bokningsportaler. De hanteras direkt av hotellets egna ”concierge teams” och VIP-avdelningar. Kontrollera vad som ingår: Priserna kan vara missvisande. Vissa belopp inkluderar skatter, flygplatstransfer med helikopter eller privat butlerservice dygnet runt, medan andra enbart avser rummet.

Priserna kan vara missvisande. Vissa belopp inkluderar skatter, flygplatstransfer med helikopter eller privat butlerservice dygnet runt, medan andra enbart avser rummet. Räkna per person: Eftersom sviter som Royal Mansion eller Royal Penthouse rymmer stora sällskap eller familjer kan totalkostnaden per person bli väsentligt lägre än för ett mindre standardrum på samma hotell.

Eftersom sviter som Royal Mansion eller Royal Penthouse rymmer stora sällskap eller familjer kan totalkostnaden per person bli väsentligt lägre än för ett mindre standardrum på samma hotell. Upplev miljön utan att bo på hotellet: Om prislappen känns otillgänglig har de flesta av dessa hotell världsledande barer, afternoon tea-salonger eller restauranger som är öppna för allmänheten.

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