Så kan flyget halvera sina utsläpp – redan i dag

Forskare vid svenska Linnéuniversitetet har i samarbete med Oxford i Storbritannien analyserat över 27 miljoner flygningar från 2023.

Det var totalt flygningar med cirka 3,5 miljarder passagerare. Forskarna fann stora skillnader i hur mycket koldioxid olika flyg producerar.

Svenska folket är inga stora flygkonsumenter. I snitt gör vi 1,4 flygningar per invånare under ett år och inrikes flyger vi, för att bara överdriva något, inte alls.

Ändå är naturligtvis de svensk-brittiska forskarnas rön mycket intressanta även för oss.

Kan halveras – och mer än så

Utifrån denna studie har man kommit fram till att globala utsläpp från flygtrafiken kan minska med 50-75 procent genom att man använder flygplanen smartare.

Det handlar inte om nya bränslen eller färre flygningar, utan om att ta vara på möjlig effektivitet som redan finns.

I studien kunde man konstatera att vissa rutter släpper ut upp till 30 gånger mer koldioxid per passagerare än de mest effektiva.

