Flygtrafiken kan halvera sina utsläpp redan i dag, genom att använda planen smartare. Det visar en ny svensk-brittisk forskarstudie.
Så kan flyget halvera sina utsläpp – redan i dag
Forskare vid svenska Linnéuniversitetet har i samarbete med Oxford i Storbritannien analyserat över 27 miljoner flygningar från 2023.
Det var totalt flygningar med cirka 3,5 miljarder passagerare. Forskarna fann stora skillnader i hur mycket koldioxid olika flyg producerar.
Svenska folket är inga stora flygkonsumenter. I snitt gör vi 1,4 flygningar per invånare under ett år och inrikes flyger vi, för att bara överdriva något, inte alls.
Ändå är naturligtvis de svensk-brittiska forskarnas rön mycket intressanta även för oss.
Kan halveras – och mer än så
Utifrån denna studie har man kommit fram till att globala utsläpp från flygtrafiken kan minska med 50-75 procent genom att man använder flygplanen smartare.
Det handlar inte om nya bränslen eller färre flygningar, utan om att ta vara på möjlig effektivitet som redan finns.
I studien kunde man konstatera att vissa rutter släpper ut upp till 30 gånger mer koldioxid per passagerare än de mest effektiva.
3 åtgärder forskarna vill se
I studien pekar man ut 3 konkreta åtgärder som skulle kunna ge stor effekt på flygtrafikens utsläpp.
Det är att flyga med de mest bränsleeffektiva flygplanen, att prioritera ekonomiklass framför premium och att fylla planen bättre.
Redan genom att använda de mest effektiva flygplanen, som redan finns i flygbolagens flottor, kan man minska utsläppen med 11 procent direkt, konstaterar forskarna.
”Vi kan minska flygets utsläpp kraftigt redan i dag, utan att vänta på framtida teknik”, understryker Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet.
Tar mer plats – ger mer utsläpp
Forskarna visar även hur business- och förstaklassplatser tar betydligt mer utrymme och skapar högre utsläpp per passagerare.
Fler säten i ekonomiklass och högre beläggning skulle därför göra stor skillnad.
2023 varierade passagerarbeläggningen på flygplan mellan 20 och 100 procent med ett genomsnitt på 79 procent.
Om den genomsnittliga beläggningen skulle öka till 95 procent skulle utsläppen minska med cirka 16 procent.
Bra för klimatet – och plånboken
Studien föreslår att politiska styrmedel som utsläppsbetyg och differentierade avgifter, används för att bidra till att påskynda omställningen mot ett mer klimatsmart flyg.
”Effektivare flyg är inte bara bra för klimatet, utan också kan vara ekonomiskt fördelaktigt för flygbolagen. Trots det använder flygbolagen fortfarande många äldre och mindre effektiva flygplan”, avslutar Stefan Gössling.
Den vetenskapliga artikeln är publicerad i Nature Communications Earth & Environment under rubriken Large carbon dioxide emissions avoidance potential in improved commercial air transport efficiency.
