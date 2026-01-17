Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Så kan flyget halvera sina utsläpp – redan i dag

Flygrafiken kan halvera sina utsläpp redan i dag, säger forskare
SAS och alla andra flygbolag kan halvera sina utsläpp redan i dag med teknik som finns. Det visar en ny studie av svenska och brittiska forskare. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 jan. 2026Publicerad: 17 jan. 2026

Flygtrafiken kan halvera sina utsläpp redan i dag, genom att använda planen smartare. Det visar en ny svensk-brittisk forskarstudie.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Joakim Agerback om rally i försvarsaktier 2026
Spela klippet
PS Studio

Experten: Försvarsrallyt 2026 – fortsättning eller slut?

16 jan. 2026
ANNONS

Forskare vid svenska Linnéuniversitetet har i samarbete med Oxford i Storbritannien analyserat över 27 miljoner flygningar från 2023.

Det var totalt flygningar med cirka 3,5 miljarder passagerare. Forskarna fann stora skillnader i hur mycket koldioxid olika flyg producerar.

Svenska folket är inga stora flygkonsumenter. I snitt gör vi 1,4 flygningar per invånare under ett år och inrikes flyger vi, för att bara överdriva något, inte alls.

Ändå är naturligtvis de svensk-brittiska forskarnas rön mycket intressanta även för oss.

Klimatet: “Hotar redan Europas ekonomi”. Dagens PS

Kan halveras – och mer än så

Utifrån denna studie har man kommit fram till att globala utsläpp från flygtrafiken kan minska med 50-75 procent genom att man använder flygplanen smartare.

Det handlar inte om nya bränslen eller färre flygningar, utan om att ta vara på möjlig effektivitet som redan finns.

I studien kunde man konstatera att vissa rutter släpper ut upp till 30 gånger mer koldioxid per passagerare än de mest effektiva.

ANNONS

Kan halvera utsläppen – intresset minimalt. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

3 åtgärder forskarna vill se

I studien pekar man ut 3 konkreta åtgärder som skulle kunna ge stor effekt på flygtrafikens utsläpp.

Det är att flyga med de mest bränsleeffektiva flygplanen, att prioritera ekonomiklass framför premium och att fylla planen bättre.

Redan genom att använda de mest effektiva flygplanen, som redan finns i flygbolagens flottor, kan man minska utsläppen med 11 procent direkt, konstaterar forskarna.

”Vi kan minska flygets utsläpp kraftigt redan i dag, utan att vänta på framtida teknik”, understryker Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Att fylla planen bättre är en av tre åtgärder forskarna rekommenderar för att snabbt minska koldioxidutsläppen från flygtrafiken. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Tar mer plats – ger mer utsläpp

Forskarna visar även hur business- och förstaklassplatser tar betydligt mer utrymme och skapar högre utsläpp per passagerare.

ANNONS

Fler säten i ekonomiklass och högre beläggning skulle därför göra stor skillnad.

2023 varierade passagerarbeläggningen på flygplan mellan 20 och 100 procent med ett genomsnitt på 79 procent.

Om den genomsnittliga beläggningen skulle öka till 95 procent skulle utsläppen minska med cirka 16 procent.

Bra för klimatet – och plånboken

Studien föreslår att politiska styrmedel som utsläppsbetyg och differentierade avgifter, används för att bidra till att påskynda omställningen mot ett mer klimatsmart flyg.

”Effektivare flyg är inte bara bra för klimatet, utan också kan vara ekonomiskt fördelaktigt för flygbolagen. Trots det använder flygbolagen fortfarande många äldre och mindre effektiva flygplan”, avslutar Stefan Gössling.

Den vetenskapliga artikeln är publicerad i Nature Communications Earth & Environment under rubriken Large carbon dioxide emissions avoidance potential in improved commercial air transport efficiency.

USA hotar länder som vill minska utsläpp. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FlygFlygbranschenFlygbränsleGrön omställningKoldioxidutsläpp
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Fakturera utan företag – tryggt, enkelt och prisvärt
invozio logo

Invozio erbjuder företag effektiva och transparenta lönehanteringslösningar för konsulter och anställda, utan dolda avgifter, endast 1,4 % per faktura. Vi tar hand om allt från bokföring och skatter till årsredovisningar, så att du kan fokusera på tillväxt och minska administrativa kostnader.

Jag vill ha mer info!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS