Weekend vecka 45: Champagne, lyx och resor att drömma om

Vi möter Champagnes småodlare som vägrar sälja till de stora lyxkoncernerna, tittar närmare på en villa för 453 miljoner kronor och berättar om den svenska restaurangen som klättrat förbi självaste Frantzén på en internationell topplista.

Några av godbitarna i PS Weekend:

Champagnes småodlare säger nej till lyxkapitalet. Mitt bland miljardaffärer och exklusiva varumärken finns vinmakare som hellre värnar sin självständighet.

Mitt bland miljardaffärer och exklusiva varumärken finns vinmakare som hellre värnar sin självständighet. Svensk krog rusar på världslistan. En imponerande internationell framgång som placerar restaurangen före trestjärniga Frantzén.

En imponerande internationell framgång som placerar restaurangen före trestjärniga Frantzén. Fem tågresor värda en resa i sig. Följ med på några av världens mest lockande tågresor, där vägen till resmålet är minst lika intressant som destinationen.

Reslusten tar oss även till Zaragoza, Spaniens nya gröna huvudstad, och vidare till åtta spektakulära lyxhotell där miljöambitionerna får ta plats. P

å annat håll väntar en exklusiv klocka som förvandlats till smycken för en halv miljon kronor, en klassisk Audi Quattro med 750 hästkrafter och historien om pizzabagaren som fick sparken efter att ha vägrat lägga ananas på pizzan.

En artikel som särskilt väckte min nyfikenhet handlar om vår syn på semester. I en undersökning uppger 56 procent att de helst vill göra så lite som möjligt när de är lediga. En ganska befriande kontrast till alla välplanerade resor där varje timme ska fyllas med aktiviteter. Kanske är den bästa semesterplanen ibland att inte ha någon alls?

Jag hoppas att du hittar något som inspirerar, överraskar eller helt enkelt gör helgen lite trevligare.

Trevlig läsning och ha en riktigt fin helg!