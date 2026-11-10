Mångmiljonfifflet: Nu får sex av sju chefer sparken

Panik – cheferna raderade handlingar

Sydsvenskan kunde dessutom berätta att innan den nye chefen anställts hade hans privata bolag fått uppdraget att sköta städningen i alla LKP:s parkeringshus och snöröjningen på bolaget 20 000 p-platser.

När tidningen intresserade sig för bolaget blev det panik. Vd Myllenberg kallade all personal till ett obligatoriskt möte och varnade för sydsvenskan.

Flera chefer började radera mejl och andra dokument i sina datorer. När Sydsvenskan begärde ut offentliga handlingar tog det två veckor innan de kom.

De två veckorna hade vd Myllenberg engagerat juristbyrån Moll Wendén för att granska dokumenten och ge råd om när och hur de skulle lämnas ut.

Fakturan för den juristtjänsten landade på 191 000 kr, som LKP betalade.

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Vd vägrade säga något – i tre månader

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Samma dag Sydsvenskan publicerade sin första artikel skickade bolagets kommunikatör ut ett mejl med order om att inte prata med media.

”Hänvisa i stället all media till Paul”, var beskedet. Problemet? Paul Myllenberg har inte uttalat sig sedan det första samtalet med tidningen.

Vid det här laget har han tigit i tre månader och dessutom blivit arbetsbefriad.

Efter ett krismöte i LKP:s styrelse beslutade nämligen den att Myllenberg skulle arbetsbefrias medan påståendena om jäv och korruption utreddes.

Den utredningen har ännu inte lagts fram men 9 oktober sparkades Myllenberg med omedelbar verkan.

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Sex av sju chefer fick gå

Har ex-vd:n behov av sällskap kan han hitta det. Sedan granskningen av LKP inleddes har sex av sju chefer på LKP sparkats eller blivit arbetsbefriade medan slöseri, jäv och korruption utreds av PwC.

Just nu tyder allt på att rapporten kommer att lämnas till polisen som får utreda om några av cheferna på parkeringsbolaget begått brott.

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”Jag tror att alla förstår att det finns delar i det här som faller under allmänt åtal”, säger Lunds kommuns chefsjurist Oscar Arnell.

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Centrala Lund. Här har cheferna i kommunala LKP härjat fritt och handlat för mångmiljonbelopp av släkt och vänner. Sex av sju har fått sparken. (Foto: Johan Nilsson /TT)

Handlade av vänner för 12,5 miljoner

Ex-vd:n har exempelvis köpt möbler och textilier för 600 000 kronor från en kompis företag, affärschefen köpt in varor och tjänster för minst 12,5 miljoner från vänner och släktingar till två chefer, förutom det vanliga slöseriet kring affärsresor och dyra hotell.

Extra mycket sticker kostnaderna för flytten till ett nytt kontor för bolaget ut.

Renoveringen var kostnadsberäknad till nio miljoner kronor, men landade på 30 miljoner och flytten i sin helhet kom att kosta 37 miljoner för LKP.

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