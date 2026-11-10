Sex av sju chefer på det kommunala bolaget har fått sparken. Det handlar om mångmiljonfiffel, jäv, korruption och slöseri.
Mångmiljonfifflet: Nu får sex av sju chefer sparken
En ekonomisk brottsling på en chefspost, en vd som inte säger något på tre månader och tre jurister inhyrda för 190 000 kr för att fördröja en granskning, medan andra raderar mejl och handlingar.
Nu har sex chefer fått gå eller omplacerats. Välkommen till Lunds kommunala parkeringsbolag, LKP.
”Klart olyckligt”, är kommunens chefsjurists sammanfattning av läget.
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Ekonomisk brottsling ny chef
Det är Sydsvenskan som gjort en förtjänstfull granskning av Lunds kommunala parkeringsbolag.
Den inleddes med att tidningen ringde flera chefer på LKP och frågade hur det gick till när personalchefen Carina Pihlwret anställde sin dotters sambo Jonas Söderholm till jobbet som bygg- och fastighetschef.
Inte bara för svågerpolitiken, utan kanske än mer för att Söderholm suttit flera år i fängelse för grova ekobrott.
LKP:s vd Paul Myllenberg svarade att han varken hade någon aning om familjebanden eller fängelsedomen och att han dessutom struntade i dem.
”Jag har fullt förtroende för min personal inkluderat de här två personerna”, sade Myllenberg.
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Panik – cheferna raderade handlingar
Sydsvenskan kunde dessutom berätta att innan den nye chefen anställts hade hans privata bolag fått uppdraget att sköta städningen i alla LKP:s parkeringshus och snöröjningen på bolaget 20 000 p-platser.
När tidningen intresserade sig för bolaget blev det panik. Vd Myllenberg kallade all personal till ett obligatoriskt möte och varnade för sydsvenskan.
Flera chefer började radera mejl och andra dokument i sina datorer. När Sydsvenskan begärde ut offentliga handlingar tog det två veckor innan de kom.
De två veckorna hade vd Myllenberg engagerat juristbyrån Moll Wendén för att granska dokumenten och ge råd om när och hur de skulle lämnas ut.
Fakturan för den juristtjänsten landade på 191 000 kr, som LKP betalade.
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Vd vägrade säga något – i tre månader
Samma dag Sydsvenskan publicerade sin första artikel skickade bolagets kommunikatör ut ett mejl med order om att inte prata med media.
”Hänvisa i stället all media till Paul”, var beskedet. Problemet? Paul Myllenberg har inte uttalat sig sedan det första samtalet med tidningen.
Vid det här laget har han tigit i tre månader och dessutom blivit arbetsbefriad.
Efter ett krismöte i LKP:s styrelse beslutade nämligen den att Myllenberg skulle arbetsbefrias medan påståendena om jäv och korruption utreddes.
Den utredningen har ännu inte lagts fram men 9 oktober sparkades Myllenberg med omedelbar verkan.
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Sex av sju chefer fick gå
Har ex-vd:n behov av sällskap kan han hitta det. Sedan granskningen av LKP inleddes har sex av sju chefer på LKP sparkats eller blivit arbetsbefriade medan slöseri, jäv och korruption utreds av PwC.
Just nu tyder allt på att rapporten kommer att lämnas till polisen som får utreda om några av cheferna på parkeringsbolaget begått brott.
”Jag tror att alla förstår att det finns delar i det här som faller under allmänt åtal”, säger Lunds kommuns chefsjurist Oscar Arnell.
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Handlade av vänner för 12,5 miljoner
Ex-vd:n har exempelvis köpt möbler och textilier för 600 000 kronor från en kompis företag, affärschefen köpt in varor och tjänster för minst 12,5 miljoner från vänner och släktingar till två chefer, förutom det vanliga slöseriet kring affärsresor och dyra hotell.
Extra mycket sticker kostnaderna för flytten till ett nytt kontor för bolaget ut.
Renoveringen var kostnadsberäknad till nio miljoner kronor, men landade på 30 miljoner och flytten i sin helhet kom att kosta 37 miljoner för LKP.
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