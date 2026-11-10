Markus ”Notch” Persson slog Beyoncé och Jay-Z i budgivningen när han köpte sin lyxvilla i Beverly Hills 2014. Tolv år senare är huset till salu för exakt samma belopp: 70 miljoner dollar, motsvarande omkring 685 miljoner kronor. Här finns både nattklubb, inspelningsstudio och ett godisrum som kostade närmare två miljoner kronor att inreda.
Minecraft-miljardären säljer lyxvillan för 685 miljoner – utan prishöjning på 12 år
En glasvägg som öppnas mot poolen, ett garage där sportbilarna visas upp som museiföremål och en vinkällare med plats för 2 500 flaskor. När Markus Persson köpte villan i Beverly Hills 2014 ingick till och med lådor med Dom Pérignon i affären.
Huset var då ett av de dyraste som någonsin sålts i området. Nu vill den svenske Minecraft-miljardären bli av med det, utan att begära en enda dollar mer än han själv betalade.
Det rapporterar Los Angeles Times, som beskriver försäljningen som ett tecken på hur marknaden för de allra dyraste lyxvillorna i Los Angeles har förändrats.
Slog Beyoncé och Jay-Z i budgivningen
Historien börjar hösten 2014, när Persson sålde spelbolaget Mojang till Microsoft för 2,5 miljarder dollar. Minecraft hade gjort den svenske programmeraren till miljardär, och några månader senare slog han till på en fastighet i Trousdale Estates, ett av Beverly Hills mest eftertraktade bostadsområden.
Även Beyoncé och Jay-Z hade visat intresse för huset och besökt det flera gånger. Men det blev Persson som fick nycklarna till villan, som byggts av fastighetsutvecklaren Bruce Makowsky.
Och det var knappast någon vanlig inflyttningspresent som väntade.
Förutom åtta sovrum och 15 badrum ingick en biosalong med 18 platser, barer samt ett godisrum värt 200 000 dollar. Där fanns också ett drygt fem meter långt matbord i onyx, dukat för 24 personer med porslin från Roberto Cavalli. Till och med garaget hade fått specialbehandling. En bilhiss gjorde det möjligt att flytta ner bilarna till en lounge där de kunde beskådas bakom glas, snarare än stå undangömda på en parkeringsplats.
Byggde nattklubb i lyxvillan
Persson nöjde sig inte med den påkostade inredningen. Under åren som ägare har han byggt en professionell inspelningsstudio för flera miljoner dollar, komplett med ett separat trumrum.
Han har också låtit installera en privat nattklubb med DJ-bås, dansgolv, bar och ljudanläggning anpassad för större fester.
Fastigheten omfattar omkring 2 070 kvadratmeter och ligger på en höjd med utsikt över Los Angeles och Stilla havet. Huset har även hiss, personalutrymmen och pooler. Bostaden kan säljas möblerad eller omöblerad och det lär finnas en del att diskutera om köparen vill behålla allt från specialbyggda möbler till nattklubbens utrustning.
Samma pris – trots tolv års prisuppgång
Prislappen är nästan lika anmärkningsvärd som huset.
Persson betalade 70 miljoner dollar i december 2014 och begär nu exakt samma summa. Det motsvarar omkring 685 miljoner svenska kronor med en dollarkurs på cirka 9,79 kronor.
Under samma period har medianvärdet på bostäder i Los Angeles mer än fördubblats, enligt Los Angeles Times. Men bland de verkligt exklusiva fastigheterna är utvecklingen en annan. Marknaden för enorma, specialbyggda lyxvillor har svalnat efter en period då utvecklarna tävlade om att bygga allt större och dyrare hus.
På andra håll fortsätter priserna att klättra. I de schweiziska Alperna har exempelvis lyxbostäderna stigit med 29 procent på fem år, enligt fastighetskonsulten Knight Frank.
Att Persson begär samma dollarbelopp som vid köpet innebär dessutom en betydande värdeminskning räknat i inflationjusterade pengar. Till det kommer kostnaderna för ombyggnationer, underhåll och en eventuell försäljning.
Och ännu har ingen köpare betalat de begärda 70 miljonerna.
Därför säljer Minecraft-miljardären
Enligt fastighetsmäklaren Aaron Kirman, som företräder Persson genom Christie’s International Real Estate Southern California, handlar försäljningen om att ägaren numera tillbringar förhållandevis lite tid i Los Angeles.
Skulle huset gå för utgångspriset blir det enligt Los Angeles Times årets dyraste bostadsaffär i Beverly Hills. I hela Los Angeles County skulle endast Casa Encantada i Bel-Air överträffa försäljningen. Den fastigheten såldes i september för 130 miljoner dollar, motsvarande omkring 1,27 miljarder kronor.
Casa Encantada har en egen historia av rekordpriser och har tidigare marknadsförts för betydligt högre belopp. Villan har också varit föremål för en uppmärksammad försäljning med ett utgångspris på 250 miljoner dollar.
Perssons fastighet marknadsförs nu av Christie’s International Real Estate Southern California och The Beverly Hills Estates. Bland försäljningsargumenten finns läget, den stora tomten och möjligheten att köpa ett redan färdigbyggt hem med en standard som skulle vara mycket kostsam att återskapa.
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