Minecraft-miljardären säljer lyxvillan för 685 miljoner – utan prishöjning på 12 år

Dom Pérignon ingick i affären när Markus Persson köpte fastigheten. Foto: Christie’s International Real Estate

Huset var då ett av de dyraste som någonsin sålts i området. Nu vill den svenske Minecraft-miljardären bli av med det, utan att begära en enda dollar mer än han själv betalade.

Det rapporterar Los Angeles Times, som beskriver försäljningen som ett tecken på hur marknaden för de allra dyraste lyxvillorna i Los Angeles har förändrats.

Slog Beyoncé och Jay-Z i budgivningen

Beyoncé var intresserad men det var Markus ”Notch” Persson, skapare av spelet Minecraft, som fick nycklarna till huset. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Historien börjar hösten 2014, när Persson sålde spelbolaget Mojang till Microsoft för 2,5 miljarder dollar. Minecraft hade gjort den svenske programmeraren till miljardär, och några månader senare slog han till på en fastighet i Trousdale Estates, ett av Beverly Hills mest eftertraktade bostadsområden.

Även Beyoncé och Jay-Z hade visat intresse för huset och besökt det flera gånger. Men det blev Persson som fick nycklarna till villan, som byggts av fastighetsutvecklaren Bruce Makowsky.

Och det var knappast någon vanlig inflyttningspresent som väntade.

Förutom åtta sovrum och 15 badrum ingick en biosalong med 18 platser, barer samt ett godisrum värt 200 000 dollar. Där fanns också ett drygt fem meter långt matbord i onyx, dukat för 24 personer med porslin från Roberto Cavalli. Till och med garaget hade fått specialbehandling. En bilhiss gjorde det möjligt att flytta ner bilarna till en lounge där de kunde beskådas bakom glas, snarare än stå undangömda på en parkeringsplats.