Misstaget runt middagsbordet – därför vill dina gäster gå hem tidigt

Magdalena Ribbing: Lägg undan mobilen

Magdalena Ribbing invigningstalar på Pride park vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Foto: Fredrik Persson/SCANPIX

Den svenska etikettexperten Magdalena Ribbing, som avled 2017, var känd för sina kunskaper om bordsskick och sociala regler. Hennes råd handlade ofta om att visa hänsyn till människorna omkring sig. I en intervju med Vi i Villa från 2016 föreslog hon att värden kunde ställa fram en korg i hallen där gästerna lämnade sina mobiltelefoner under middagen.

”Gäster bör förstå att de som är fysiskt närvarande är viktigare än mobilen”, förklarade hon.

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Ribbing påminde också om vikten av att meddela allergier och särskilda önskemål om maten redan när man tackar ja till en inbjudan. Då får värden möjlighet att förbereda sig.

Så får du samtalet att flyta

Att mingla med främmande människor kan vara besvärligt, särskilt när andra redan känner varandra. Mats Danielsson rekommenderar att börja med något konkret, exempelvis en gemensam bekant eller ett intresse. Han lyfter även kroppsspråkets betydelse, för när två personer står mitt emot varandra kan de omedvetet stänga ute andra. Genom att placera sig så att fler får plats i samtalsgruppen blir det lättare för andra att delta.

Magdalena Ribbing hade mindre tålamod med människor som bara pratade om sig själva. I Sveriges Radio 2016 diskuterade hon hur samtalsvanorna hade förändrats.

”Förr i tiden satt man vid matbordet och pratade med varandra”, konstaterade hon.

Hon rekommenderade den som fastnade med en alltför självupptagen samtalspartner att vänligt, men tydligt, försöka komma till tals själv.

Värdens ansvar slutar inte vid serveringen

Även en välplanerad middag kan få problem. En diskussion blir för högljudd, någon hamnar utanför eller en gäst dricker för mycket. Mats Danielsson rekommenderar att värden avleder hetsiga diskussioner och diskret hjälper gäster som behöver stöd. Han påminner också om att äta i samma takt som sällskapet, så att ingen blir sittande ensam med maten kvar.

En lyckad middag behöver inte följa ett minutiöst schema. Att gästerna fortsätter sina samtal långt efter kaffet, ingen smygtittar på klockan, någon fyller på ett glas och ytterkläderna hänger kvar i hallen är tecken på att du lyckats som värdinna (eller värd) för kvällen!

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