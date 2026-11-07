Köpenhamn följer i Stockholms och Helsingfors fotspår. Nu blir det förbjudet att göra reklam för flygresor och fossila bränslen.
Reklamförbud i Stockholm: Nu följer Köpenhamn efter
Köpenhamn må vara Nordens självklara dominant när det gäller flygtrafik. I fortsättningen tänker man ändå inte berätta något om det.
En majoritet i Köpenhamns kommunfullmäktige har beslutat att förbjuda reklam för flygresor, kryssningar samt bensin- eller hybridbilar.
Därmed ser vi ut att ta ännu ett steg mot nordisk enighet, sedan både Stockholm och Helsingfors tagit motsvarande beslut. I den finska huvudstaden tog man nyligen beslut om förbud med siffrorna 53-29.
”Det är helt huvudlöst att staden i en tid av ekokris skulle påskynda konsumtionen av produkter som förvärrar klimatkrisen”, kommenterade vänsterns Maj Kivelä i debatten.
Reklam för flyg förbjuds i Stockholm och Helsingfors. Dagens PS
Europeiska storstäder går före
”Det är väldigt motsägelsefullt att vi beslutsfattare kräver att konsumenterna ska minska sin användning av fossila bränslen, men samtidigt säljer vi stadens reklamplatser till dem som fortsätter att uppmuntra till att man fortsätter som förut”, påpekade De grönas ledamot Riina Bhatia hos HBL.
Initiativet kom sedan städer som Amsterdam, Haag och Edinburgh förbjudit fossilreklam.
I Stockholm är samma sak på gång. Där har det rödgröna styret tagit fram en policy för reklam som är ute på remiss.
Stockholm: ”Kontraproduktivt”
”Stockholm har ett ambitiöst klimatarbete där vi jobbar hårt för att pressa ner stadens och stockholmarnas utsläpp”, konstaterar Åsa Lindhagen, miljöpartist och miljö- och klimatborgarråd i Stockholm.
”Det är kontraproduktivt att samtidigt upplåta stadens mark och fastigheter för att göra reklam för klimatskadliga produkter och tjänster. Nu går vi vidare med Europas striktaste förbud mot fossilreklam”, tillägger hon.
Nu följer alltså Köpenhamn efter sedan en majoritet beslutat förbjuda reklam för flygresor, kryssningar samt bensin- eller hybridbilar.
Syftet med åtgärden är att minska koldioxidutsläppen och luftföroreningarna.
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Köpenhamn: ”Ett viktigt steg”
”Ett viktigt steg i rätt riktning”, säger Karoline Lindgaard, politisk ledare för partiet Alternativet i Köpenhamn, ett av partierna bakom förslaget, hos DR.
”Varje dag möts vi av reklam som försöker sälja in flygresor, kryssningar och nya bensinbilar genom att framställa dem som frihet, äventyr och ’det goda livet’.”
”Men baksidan av denna konsumtion är klimatförändringar, luftföroreningar och en nota som vi alla till slut kommer att få betala.”
Lindgaard tycker att den nuvarande situationen är underlig.
”Det är absurt att vi i Köpenhamn å ena sidan arbetar för att minska koldioxidutsläppen, samtidigt som vi å andra sidan upplåter det gemensamma stadsrummet åt reklam som uppmanar oss att släppa ut ännu mer”, säger hon.
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”En politisk signal”
Sune Bang, expert på kommunikation och varumärkesbyggande, menar att man inte ska överdriva effekterna av förbudet.
”Dessa annonser kommer sannolikt att hitta fram till oss via andra kanaler”, säger han.
”I första hand fungerar det som en politisk signal om vilken riktning man vill ta.”
Det danska förbundet riktar sig mot specifika varor och tjänster, mer än mot enskilda företag, påpekar DR.
Annonserna kommer inte att försvinna omedelbart. Köpenhamn måste först förhandla med sina nuvarande reklampartners och diskutera ett stopp för reklam med Movia och Metroselskabet, företag där kommunen äger 50 procent.
Norge? Nja, där är inget förbud på gång. Däremot förbjöd såväl Oslo som Trondheim redan för ett decennium sedan halvnaken reklam och gjorde rent hus med kalsong- och bikinireklam.