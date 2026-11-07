Reklamförbud i Stockholm: Nu följer Köpenhamn efter

Stockholm: ”Kontraproduktivt”

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”Stockholm har ett ambitiöst klimatarbete där vi jobbar hårt för att pressa ner stadens och stockholmarnas utsläpp”, konstaterar Åsa Lindhagen, miljöpartist och miljö- och klimatborgarråd i Stockholm.

”Det är kontraproduktivt att samtidigt upplåta stadens mark och fastigheter för att göra reklam för klimatskadliga produkter och tjänster. Nu går vi vidare med Europas striktaste förbud mot fossilreklam”, tillägger hon.

Nu följer alltså Köpenhamn efter sedan en majoritet beslutat förbjuda reklam för flygresor, kryssningar samt bensin- eller hybridbilar.

Syftet med åtgärden är att minska koldioxidutsläppen och luftföroreningarna.

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Köpenhamn: ”Ett viktigt steg”

”Ett viktigt steg i rätt riktning”, säger Karoline Lindgaard, politisk ledare för partiet Alternativet i Köpenhamn, ett av partierna bakom förslaget, hos DR.

”Varje dag möts vi av reklam som försöker sälja in flygresor, kryssningar och nya bensinbilar genom att framställa dem som frihet, äventyr och ’det goda livet’.”

”Men baksidan av denna konsumtion är klimatförändringar, luftföroreningar och en nota som vi alla till slut kommer att få betala.”

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Lindgaard tycker att den nuvarande situationen är underlig.

”Det är absurt att vi i Köpenhamn å ena sidan arbetar för att minska koldioxidutsläppen, samtidigt som vi å andra sidan upplåter det gemensamma stadsrummet åt reklam som uppmanar oss att släppa ut ännu mer”, säger hon.

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Nyhavn. Här och i resten av Köpenhamn ska reklam för flygresor och fossila bränslen bort, när staden går i Stockholms och Helsingfors fotspår. (Foto: Johan Nilsson /TT)

”En politisk signal”

Sune Bang, expert på kommunikation och varumärkesbyggande, menar att man inte ska överdriva effekterna av förbudet.

”Dessa annonser kommer sannolikt att hitta fram till oss via andra kanaler”, säger han.

”I första hand fungerar det som en politisk signal om vilken riktning man vill ta.”

Det danska förbundet riktar sig mot specifika varor och tjänster, mer än mot enskilda företag, påpekar DR.

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Annonserna kommer inte att försvinna omedelbart. Köpenhamn måste först förhandla med sina nuvarande reklampartners och diskutera ett stopp för reklam med Movia och Metroselskabet, företag där kommunen äger 50 procent.

Norge? Nja, där är inget förbud på gång. Däremot förbjöd såväl Oslo som Trondheim redan för ett decennium sedan halvnaken reklam och gjorde rent hus med kalsong- och bikinireklam.

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