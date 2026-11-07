Privatjet i Sverige: Så många flyger privatjet – hit reser de

Mer än hälften från Stockholm

Bromma hade därmed fler avgångar med privatjet än såväl Arlanda som Landvetter.

Totalt startade för övrigt mer än hälften av Sveriges flygningar med privatjet från flygplatser i Stockholms-området.

Ungefär sju av tio avgångar går till destinationer utanför Sverige och allra mest populärt är det att pysa över till London med privatjet, totalt 538 flygningar 2025.

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Efter London följer Helsingfors, Oslo och Köpenhamn på topplistan – följt av destinationer på den franska Rivieran, där ju alla vet att industrier och huvudkontor ligger tätt.

Åre populärt – under säsongen

”Resultaten visar hur privatjettrafiken är koncentrerad till huvudstadsregionen och internationella affärs- och fritidsdestinationer”, konstaterar Air Novi.

Det kan man även spåra i inrikes resor med privatjet, där trafiken varierar kraftigt under året.

När det gäller vintersport-metropolen Åre, visar det sig till exempel att av 189 privatjet-avgångar vid Åre Östersund Airport 2025 genomfördes 85 under februari och mars.

Visby Airport på sommarsköna Gotland såg 47 av sina 106 privatjet-avgångar ske under juni och juli 2025.

Utsikt över ett Bromma där privatjet dominerar i dag. Var tredje privatjet från svenska flygplatser 2025 var relaterade till Bromma. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman /TT)

”Sportlov i Åre – Båstad i juli”

Vid Ängelholm Helsingborgs flygplats noterade man 68 av 253 avgångar 2025 under semestermånaden juli.

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”Privatflyget i Sverige är mer samlat än många tror. Bromma står ensamt för var tredje avgång, och på mindre orter följer flygningarna säsongerna nästan exakt, från sportlovet i Åre till Båstad-veckan i juli”, säger Erik Nilsson, pressansvarig på Air Novi, hos Travel Report.

Resultaten finns publicerade i Air Novis kartläggning Här lyfter privatjeten 2025.

Fakta/Privatjet i Sverige 2025

8 184 privatjetar lyfte från svenska flygplatser under fjolåret. Det här är de tio flygplatser som hade flest avgångar.

Stockholm Bromma: 2 913 avgångar

Stockholm Arlanda: 1 163

Göteborg Landvetter: 1 146

Malmö Sturup: 538

Ängelholm Helsingborg: 253

Linköping: 208

Umeå: 194

Åre Östersund: 189

Halmstad: 153

Luleå: 148

(Källa: Air Novi)