8 184 privatjet lyfte från svenska flygplatser under 2025. Jobbresor? Nja, franska Rivieran är anmärkningsvärt vanlig som resmål.
Privatjet i Sverige: Så många flyger privatjet – hit reser de
I en ny rapport, ”Lagom är bäst – reformer för tillräcklighet”, föreslår Naturskyddsföreningen en rad åtgärder för att ”minska onödig konsumtion av energi och resurser, alltså att leva inom planetens gränser samtidigt som människor ska ha en god livskvalité.”
Ett område föreningen tar upp är privatjet. Man vill ”reglera användningen av privata jetplan, eftersom det är den allra mest utsläppsintensiva och minst samhällsnyttiga formen av transporter”, som man karaktäriserar privatjet i rapporten.
Var tredje lyfter från Bromma
Mot det står den del av näringslivet som envist hävdar privatjetflygets existentiella nödvändighet, när stressade direktörer med 80 timmars arbetsvecka behöver blixtsnabba transporter mellan finansvärldens hållplatser.
Stockholm Bromma är Sveriges mest populära flygplats för privatjettrafik. Under 2025 lyfte 2 913 privatjet från Bromma, vilket innebär att flygplatsen stod för drygt 35 procent av Sveriges totalt 8 184 registrerade avgångar.
Det visar en kartläggning Air Novi gjort, baserad på öppen flygspårningsdata.
Mer än hälften från Stockholm
Bromma hade därmed fler avgångar med privatjet än såväl Arlanda som Landvetter.
Totalt startade för övrigt mer än hälften av Sveriges flygningar med privatjet från flygplatser i Stockholms-området.
Ungefär sju av tio avgångar går till destinationer utanför Sverige och allra mest populärt är det att pysa över till London med privatjet, totalt 538 flygningar 2025.
Efter London följer Helsingfors, Oslo och Köpenhamn på topplistan – följt av destinationer på den franska Rivieran, där ju alla vet att industrier och huvudkontor ligger tätt.
Åre populärt – under säsongen
”Resultaten visar hur privatjettrafiken är koncentrerad till huvudstadsregionen och internationella affärs- och fritidsdestinationer”, konstaterar Air Novi.
Det kan man även spåra i inrikes resor med privatjet, där trafiken varierar kraftigt under året.
När det gäller vintersport-metropolen Åre, visar det sig till exempel att av 189 privatjet-avgångar vid Åre Östersund Airport 2025 genomfördes 85 under februari och mars.
Visby Airport på sommarsköna Gotland såg 47 av sina 106 privatjet-avgångar ske under juni och juli 2025.
”Sportlov i Åre – Båstad i juli”
Vid Ängelholm Helsingborgs flygplats noterade man 68 av 253 avgångar 2025 under semestermånaden juli.
”Privatflyget i Sverige är mer samlat än många tror. Bromma står ensamt för var tredje avgång, och på mindre orter följer flygningarna säsongerna nästan exakt, från sportlovet i Åre till Båstad-veckan i juli”, säger Erik Nilsson, pressansvarig på Air Novi, hos Travel Report.
Resultaten finns publicerade i Air Novis kartläggning Här lyfter privatjeten 2025.
Fakta/Privatjet i Sverige 2025
8 184 privatjetar lyfte från svenska flygplatser under fjolåret. Det här är de tio flygplatser som hade flest avgångar.
- Stockholm Bromma: 2 913 avgångar
- Stockholm Arlanda: 1 163
- Göteborg Landvetter: 1 146
- Malmö Sturup: 538
- Ängelholm Helsingborg: 253
- Linköping: 208
- Umeå: 194
- Åre Östersund: 189
- Halmstad: 153
- Luleå: 148
(Källa: Air Novi)