Risken för ryskt sabotage mot Sverige har ökat, menar Säpo som framför allt pekar på att vapenindustrin hamnar i fokus.
Efter hackerattacken: "Risken för ryskt sabotage har ökat"
Som Dagens PS rapporterat står fortfarande tre fabriker still efter hackerattacken mot möbeljätten Kinnarps i helgen.
Intrånget upptäcktes lördag kväll och nu står all produktion stilla i koncernens tre svenska fabriker.
”Vår IT-avdelning har jobbat dygnet runt för att minimera skador och säkerställa att det inte spridits vidare”, säger Ann Cederwall, marknadsdirektör på Kinnarps, hos SVT.
När produktionen kan vara i gång igen går fortfarande inte att svara på.
Attacken mot Kinnarps är den senaste i den rad av hybridkrigföring alla utgår från att Ryssland ligger bakom.
Den näst senaste noteringen är hackerattacken mot livsmedelsbutiker där kylar och frysar sattes ur funktion.
Efter hackerattacken: Tre fabriker står fortfarande stilla. Dagens PS
”Större risk för ryskt sabotage”
Risken för ryskt sabotage mot Sverige ökar, menar Säpo. Den gäller framför allt verksamheter kopplade till stödet till Ukraina.
Hos Aftonbladet säger säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen att svensk vapenindustri blivit ett mer intressant mål för Ryssland. Hon uppmanar företagen att stärka både fysiskt skydd och informationssäkerhet.
Säkerhetspolisen ser ett försämrat säkerhetsläge och menar att risken för sabotage i Sverige har ökat.
”De senaste månaderna har vi sett en försämring”, säger Charlotte von Essen hos Aftonbladet.
Vapen och ammunition i fokus
Enligt Säpo har Ryssland blivit mer inriktat på att konkret försöka stoppa det militära stödet till Ukraina.
Det innebär att även svenska företag som levererar vapen och ammunition till landet kan hamna i fokus.
Tidigare har Sverige inte betraktats som ett prioriterat mål på samma sätt. Nu ser Säpo en förändring i bedömningen, skriver Aktuell säkerhet.
Säpos varning kommer mot bakgrund av flera händelser i europeiska länder. I Tyskland upptäcktes i augusti en drönare, bestyckad med sprängmedel, vid flygplatsen i Leipzig och nära ukrainska fraktflygplan.
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Polen och Danmark utsatta
Polen har tidigare utsatts för sabotage mot ett järnvägsspår som används för transporter av vapen till Ukraina.
Även dansk säkerhetspolis har varnat för att Ryssland förbereder sabotage mot landets vapenindustri.
Säpo vill, som alltid, inte kommentera om det finns konkreta planer på sabotage i Sverige eller om ryska aktörer har personer på plats för att genomföra angrepp, endera för att man inte vet eller för att man inte vill berätta.
Däremot uppger myndigheten att den har sett rysk kartläggning av säkerhetskänslig verksamhet i Sverige. Informationen skulle kunna användas som underlag för framtida aktioner, enligt Aktuell säkerhet.
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Behöver förstärka säkerheten
Charlotte von Essen betonar att försvarsföretagen behöver se över och förstärka sina säkerhetsåtgärder. Det handlar inte enbart om tekniska skydd, utan också om fysiska säkerhetslösningar och personalrelaterade frågor.
Säpo lyfter bland annat behovet av fungerande lås och larm, förbättrad informationssäkerhet samt rutiner för att säkerställa att personalen är ”pålitlig och lojal”.
Ryssland bedöms vara det största hotet, med bland annat sabotage, underrättelseverksamhet, påverkansoperationer och försök att komma över teknik.
Dessutom menar Säpo, som på hotlistan även sätter upp Kina och Iran, att Ryssland är mer benäget att ta risker i sina aktioner än tidigare.
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