Efter hackerattacken: "Risken för ryskt sabotage har ökat"

Vapen och ammunition i fokus

Enligt Säpo har Ryssland blivit mer inriktat på att konkret försöka stoppa det militära stödet till Ukraina.

Det innebär att även svenska företag som levererar vapen och ammunition till landet kan hamna i fokus.

Tidigare har Sverige inte betraktats som ett prioriterat mål på samma sätt. Nu ser Säpo en förändring i bedömningen, skriver Aktuell säkerhet.

Säpos varning kommer mot bakgrund av flera händelser i europeiska länder. I Tyskland upptäcktes i augusti en drönare, bestyckad med sprängmedel, vid flygplatsen i Leipzig och nära ukrainska fraktflygplan.

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Polen och Danmark utsatta

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Polen har tidigare utsatts för sabotage mot ett järnvägsspår som används för transporter av vapen till Ukraina.

Även dansk säkerhetspolis har varnat för att Ryssland förbereder sabotage mot landets vapenindustri.

Säpo vill, som alltid, inte kommentera om det finns konkreta planer på sabotage i Sverige eller om ryska aktörer har personer på plats för att genomföra angrepp, endera för att man inte vet eller för att man inte vill berätta.

Däremot uppger myndigheten att den har sett rysk kartläggning av säkerhetskänslig verksamhet i Sverige. Informationen skulle kunna användas som underlag för framtida aktioner, enligt Aktuell säkerhet.

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Kinnarps vet ännu inte vilka som låg bakom hackerattacken som stängde tre fabriker. Nu varnar Säpo för ökade risker för ryskt sabotage i Sverige. (Foto: Adam Ihse /TT)

Behöver förstärka säkerheten

Charlotte von Essen betonar att försvarsföretagen behöver se över och förstärka sina säkerhetsåtgärder. Det handlar inte enbart om tekniska skydd, utan också om fysiska säkerhetslösningar och personalrelaterade frågor.

Säpo lyfter bland annat behovet av fungerande lås och larm, förbättrad informationssäkerhet samt rutiner för att säkerställa att personalen är ”pålitlig och lojal”.

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Ryssland bedöms vara det största hotet, med bland annat sabotage, underrättelseverksamhet, påverkansoperationer och försök att komma över teknik.

Dessutom menar Säpo, som på hotlistan även sätter upp Kina och Iran, att Ryssland är mer benäget att ta risker i sina aktioner än tidigare.

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