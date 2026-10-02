Under september ställde Ryanair in fler än 1 000 flighter, något man i stora delar skyller på ”kollapsen” i brittiska flygledningen.
Ryanair fick ställa in 1 000 flighter: Skyller på flygledningen
20,1 miljoner transporterade passagerare under september. En ökning från 19,4 miljoner passagerare motsvarande månad förra året.
Fina siffror för Ryanair, som redovisas i dag, men siffror som kunde ha varit ännu bättre.
Flygbolaget ställde in fler än 1 000 flygningar under september och skyller, åtminstone i delar, det på den ”kollaps” i två omgångar som drabbade det brittiska systemet för flygledning under månaden.
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Tre förklaringar till inställt
Ryanair meddelar att de inställda flighterna berodde på de två systemfel inom flygledningen i Storbritannien, vilka inträffade med knappt två veckors mellanrum men har även ett par andra förklaringar i bakfickan.
Flygledarstrejker i Belgien och störningar runt om i Europa på grund av vulkanaska från Etnas utbrott, är dessa två, skriver irländska RTE.
Chefen för den brittiska trafikledningen, National Air Traffic Services, Nats, är Martin Rolfe och han pressas från flera håll med krav på att han ska avgå.
Nats problem under september orsakade kaos i flygtrafiken vid två tillfällen. Tusentals flygningar fick ställas in och hundratusentals flygpassagerare drabbades genom förseningar eller inställda flyg.
Den senaste incidenten ska ha orsakats av ett ”anslutningsproblem” vid Nats center i skotska Prestwick.
Innan dess handlade det om ett mjukvarufel i systemet 8 september, vilket orsakade ett omfattande kaos.
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Ryanair kräver Nats-chefs avgång
Ryanair är bland dem som krävt att Rolfe ska avgå efter dessa och tidigare problem.
Flygbolagets chef Michael O´Leary har gett Rolfe skulden för de två driftsstoppen i september och kallat Nats-chefen ”överbetald och underarbetande”.
O´Leary har även kritiserat bonusar på motsvarande 26 miljoner kronor Nats-chefen kunnat kvittera ut.
Det fick dock brittiska media att påminna om att O´Leary själv kritiserats för en aktieoption värd motsvarande 1,7 miljarder kronor han har i sitt avtal med Ryanair.
När det gäller Rolfe har brittiska transportministern Heidi Alexander har kallat Nats styrelseordförande Warren East, för övrigt ex-vd för Rolls-Royce, till ett möte för att diskutera läget.
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Fyller planen till 94 procent
Ryanair genomförde – trots allt – 111 700 flygningar under september, en ökning med fyra procent jämfört med motsvarande månad 2025.
Kabinfaktorn, andelen sålda säten per flight, låg kvar på stabila 94 procent i september.
Även ungerska Wizz Air redovisar passagerarsiffror. Bolaget rapporterar en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period 2025, till 7,78 miljoner passagerare, samtidigt som kapaciteten ökat med 25,3 procent.
Bolaget meddelade nyligen att flygprogrammet skärs ned fem andra halvåret 2026, med hänvisning till läget i Mellanöstern och kraftigt stigande bränslekostnader.