Ryanair fick ställa in 1 000 flighter: Skyller på flygledningen

Flygbolaget ställde in fler än 1 000 flygningar under september och skyller, åtminstone i delar, det på den ”kollaps” i två omgångar som drabbade det brittiska systemet för flygledning under månaden.

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Tre förklaringar till inställt

Ryanair meddelar att de inställda flighterna berodde på de två systemfel inom flygledningen i Storbritannien, vilka inträffade med knappt två veckors mellanrum men har även ett par andra förklaringar i bakfickan.

Flygledarstrejker i Belgien och störningar runt om i Europa på grund av vulkanaska från Etnas utbrott, är dessa två, skriver irländska RTE.

Chefen för den brittiska trafikledningen, National Air Traffic Services, Nats, är Martin Rolfe och han pressas från flera håll med krav på att han ska avgå.

Nats problem under september orsakade kaos i flygtrafiken vid två tillfällen. Tusentals flygningar fick ställas in och hundratusentals flygpassagerare drabbades genom förseningar eller inställda flyg.

Den senaste incidenten ska ha orsakats av ett ”anslutningsproblem” vid Nats center i skotska Prestwick.

Innan dess handlade det om ett mjukvarufel i systemet 8 september, vilket orsakade ett omfattande kaos.

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