Projektet inleddes 2011 och bygglov beviljades 2018. Åtta år senare stoppas vindkraftsparken av hänsyn till rennäringen.
"Hotar rennäringen": Vindkraftspark i norr stoppas
Vindkraftsprojektet Norrliden vindpark AB satsat på har en lång historia. Den inleddes 2011 när en markägare ville undersöka förutsättningarna för vindkraftverk i området. Sju år senare, 2018, beviljades bygglov för fem vindkraftverk.
2024 började Norrliden vindpark AB förbereda en ansökan om miljötillstånd för sex vindkraftverk hos länsstyrelsen i Västerbotten.
Nu kommer beskedet. Ansökan avslås av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation av hänsyn till samernas rennäring i området.
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180 gigawattimmar el per år
De sex vindkraftverk bolaget velat uppföra, skulle kunna producera 180 gigawattimmar el per år.
Men miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen, stoppar nu planerna. Den avgörande frågan har varit vindkraftens påverkan på rennäringen.
Det aktuella området, Norrliden, ligger inom åretruntmark för Malå sameby och inom vinterbetesmark för Grans sameby.
Dessutom ligger den planerade vindkraftsparken precis intill flera områden som är extra viktiga för rennäringen, enligt beslutet.
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”Kärnområde av riksintresse”
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att ett kärnområde av riksintresse, som används som betesmark året runt, ligger endast cirka 700 meter sydväst om den tänkta vindkraftsparken, skriver VK.
Delegationen hänvisar även till forskning som hävdar att renar, som övervakas via GPS-data, kan undvika upp till 3-5 kilometers avstånd från vindkraftsanläggningar i skogslandskap.
”Vindkraftsparken riskerar att medföra en betydande negativ påverkan på ett kärnområde och en flyttled av riksintresse för rennäringen”, skriver delegationen i sitt beslut.
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Ville ersätta samebyarna
Norrliden vindpark AB har föreslagit en rad villkor och skyddsåtgärder för att minska påverkan på rennäringen, bland annat möjlighet till tillfälliga driftstopp vid renflyttningar, ersättning till samebyarna för merkostnader och samråd inför byggnation, rapporterar VK.
Samebyarna har fått välja mellan upp till 10 000 kronor per vindkraftverk och år i ersättning eller en engångsersättning på totalt två miljoner kronor att fördela mellanbyarna.
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation anser inte att bolagets förslag varit tillräckliga.
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Kommunen och försvaret sade ja
Lycksele kommun har tillstyrkt ansökan och Försvarsmakten, som också fått uttala sig, har accepterat vindkraftverken sedan maximihöjden justerats från 280 till 260 meter.
Det har inte heller vägt tillräckligt tungt i delegationens bedömning.
”Intresset av att skydda rennäringen i området överväger intresset av att använda området för vindkraft. Lokaliseringen är olämplig”, skriver delegationen i sitt beslut.
Nu behöver inte sista ordet vara sagt i denna 15 år långa historia. Länsstyrelsens beslut kan överklagas och hamnar då i Mark- och miljödomstolen, med möjlighet till ett slutligt avgörande i högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.