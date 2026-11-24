Vi vill visa världen att vi är på semester. Ingen bra idé alls – det ger inbrottstjuvar grönt ljus att bryta sig in i ditt hus. Här är några enkla tips för att undvika misstagen.
Julresan kan bli en dyr historia – tips för att undvika misstagen
Många kommer att packa väskan och bege sig iväg på resor kring jul.
Det kan dock bli en dyr resa, och det finns därför några tips att tänka på inför semestern.
Det handlar inte bara om borttappade väskor och reseförsäkringar som inte täcker ordentligt. Det finns betydligt mer att oroa sig för som kan ställa till det för din ekonomi lång tid framöver.
Ge inte inbrottstjuvarna grönt ljus
Det kanske allvarligaste är att visa upp på sociala medier vart vi åker och ange exakta datum. Det är en öppen inbjudan till inbrottstjuvar att besöka huset eller lägenheten.
Precis det hände Antonella D’Angelo, som skulle flyga till Italien. Hon lade ut en bild på sociala medier och berättade att hon skulle vara borta i två veckor.
Redan fyra dagar in på semestern ringde grannen och berättade att inbrottstjuvar hade slagit till mot hennes bostad.
Elektronik, smycken och familjens silverbestick var borta.
”Jag gav dem inbjudan”, säger hon till Forbes.
Tipset är därmed att vänta med att lägga ut semesterbilder tills du har kommit hem.
Se upp när du laddar mobilen
Många passar på att ladda mobilen på flygplatsens offentliga USB-laddstationer.
Inte heller en bra idé – eftersom en manipulerad USB-port i värsta fall kan användas för att komma åt information på din mobil.
Hotellets kassaskåp ger falsk trygghet
Många tror att de säkert kan låsa in värdesaker som kontanter och smycken i hotellets kassaskåp. Men hotellanställda kan i vissa fall lätt öppna skåpen, och det händer att saker försvinner utan att någon vill kännas vid det.
Enligt Natalia Bassova, som driver ett fastighetsbolag i Colorado, har många av kassaskåpen förinställda säkerhetskoder som hotellen aldrig byter ut.
”En enkel sökning på internet avslöjar de vanligaste koderna”, säger hon till Forbes.
Skåpen är därmed ingen garanti för att dina värdesaker är säkra på resan. Tänk i stället ett varv till – behöver du verkligen den där Rolex-klockan på Thailandsresan?
Ta kopior av viktiga resehandlingar
Att bli av med passet kan förstöra eller försena resan en hel del. Se därför till att förvara kopior av viktiga resehandlingar och att du kan komma åt dem även om mobilen försvinner.
Ha även försäkringsbolagets larmnummer tillgängligt.
Håll koll på 45-dagarsgränsen
Försäkringar kan vara en djungel, och att sälja försäkringar är ett sätt för researrangörer att tjäna en extra slant på varje resenär.
Det gäller att hålla koll på hur många dagar du är försäkrad genom hemförsäkringen. Reseskyddet gäller dock normalt bara i 45 dagar. Ska du tillbringa en större del av vintern i exempelvis Thailand eller Spanien kan du därför behöva förlänga ditt reseskydd.
”Res aldrig oförsäkrad. Det kan bli mycket dyrt om du behöver vård utomlands eller hjälp med hemtransport efter en skada”, säger Gabriella Hallberg, jurist och resespecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Vissa aktiviteter, som dykning och offpiståkning, ingår dessutom ofta inte i försäkringarna och kan kräva separata försäkringar.
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