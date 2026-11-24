Det handlar inte bara om borttappade väskor och reseförsäkringar som inte täcker ordentligt. Det finns betydligt mer att oroa sig för som kan ställa till det för din ekonomi lång tid framöver.

Ge inte inbrottstjuvarna grönt ljus

Det kanske allvarligaste är att visa upp på sociala medier vart vi åker och ange exakta datum. Det är en öppen inbjudan till inbrottstjuvar att besöka huset eller lägenheten.

Precis det hände Antonella D’Angelo, som skulle flyga till Italien. Hon lade ut en bild på sociala medier och berättade att hon skulle vara borta i två veckor.

Redan fyra dagar in på semestern ringde grannen och berättade att inbrottstjuvar hade slagit till mot hennes bostad.

Elektronik, smycken och familjens silverbestick var borta.

”Jag gav dem inbjudan”, säger hon till Forbes.

Tipset är därmed att vänta med att lägga ut semesterbilder tills du har kommit hem.