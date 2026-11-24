Scenen är från 2001. Ett kvartssekel senare kostar en motsvarande modell minst 10 000 pund, omkring 134 000 kronor, och väskan har blivit så välkänd att själva igenkänningen börjat besvära vissa ägare.

I ett reportage i Financial Times beskriver modejournalisten Laura Antonia Jordan hur diskussionen om ”Birkin boredom” vuxit på sociala medier. Väskan som en gång var förbehållen en liten krets syns numera på kändisar, influerare och andrahandsplattformar.

När alla känner igen väskan

En del av Birkins attraktionskraft har byggt på hur svår den är att få tag på. Hermès har länge förknippats med ett informellt system där kunder kan behöva bygga upp en relation med butiken och köpa andra produkter innan de erbjuds en eftertraktad modell.

Andrahandsmarknaden har förändrat förutsättningarna. En Birkin kan numera köpas utan någon tidigare relation till Hermès, även om prislappen ofta blir betydligt högre. Det har skapat ett dilemma för modehuset: höga andrahandspriser stärker väskans rykte som investering, men försäljningen sker genom aktörer som Hermès inte kontrollerar.

Achim Berg, grundare av analysföretaget FashionSIGHTS, beskriver för Financial Times hur framgången på andrahandsmarknaden både stärker efterfrågan och riskerar att urholka exklusiviteten.

Den breda kännedomen om vad väskan kostar spelar också in. Journalisten Amy Odell, som intervjuat förmögna kvinnor, berättar att vissa låter sina väskor ligga kvar i garderoben eftersom de inte längre vill bära en så tydlig symbol för rikedom.