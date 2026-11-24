En Birkin från Hermès har länge varit både statussymbol och investering. Nu börjar vissa tröttna på väskan som alla känner igen, medan diskretare lyxmärken lockar nya kunder. På andrahandsmarknaden är bilden en annan: De mest eftertraktade exemplaren säljs fortfarande för miljonbelopp.
Slutet för Birkin som statussymbol? Så mycket kostar den nu
I tv-serien Sex and the City försökte Samantha Jones ta sig förbi en femårig väntelista för att köpa en Birkin. Priset på 4 000 dollar bekymrade henne inte. Det viktiga var vad väskan signalerade: Att hon hade lyckats.
Scenen är från 2001. Ett kvartssekel senare kostar en motsvarande modell minst 10 000 pund, omkring 134 000 kronor, och väskan har blivit så välkänd att själva igenkänningen börjat besvära vissa ägare.
I ett reportage i Financial Times beskriver modejournalisten Laura Antonia Jordan hur diskussionen om ”Birkin boredom” vuxit på sociala medier. Väskan som en gång var förbehållen en liten krets syns numera på kändisar, influerare och andrahandsplattformar.
När alla känner igen väskan
En del av Birkins attraktionskraft har byggt på hur svår den är att få tag på. Hermès har länge förknippats med ett informellt system där kunder kan behöva bygga upp en relation med butiken och köpa andra produkter innan de erbjuds en eftertraktad modell.
Andrahandsmarknaden har förändrat förutsättningarna. En Birkin kan numera köpas utan någon tidigare relation till Hermès, även om prislappen ofta blir betydligt högre. Det har skapat ett dilemma för modehuset: höga andrahandspriser stärker väskans rykte som investering, men försäljningen sker genom aktörer som Hermès inte kontrollerar.
Achim Berg, grundare av analysföretaget FashionSIGHTS, beskriver för Financial Times hur framgången på andrahandsmarknaden både stärker efterfrågan och riskerar att urholka exklusiviteten.
Den breda kännedomen om vad väskan kostar spelar också in. Journalisten Amy Odell, som intervjuat förmögna kvinnor, berättar att vissa låter sina väskor ligga kvar i garderoben eftersom de inte längre vill bära en så tydlig symbol för rikedom.
En Birkin såldes för 1,6 miljoner kronor
Att vissa ägare tröttnat innebär inte att priserna generellt har rasat. Morgane Halimi, global chef för handväskor och mode hos Sotheby’s, säger till Financial Times att efterfrågan på auktion fortfarande är stark, särskilt för ovanliga och eftertraktade exemplar.
Under 2026 såldes en vit Himalaya Birkin 30 i krokodilskinn från 2020 för 1,2 miljoner Hongkongdollar, motsvarande omkring 1,6 miljoner kronor. Även andrahandsplattformen Vestiaire Collective sålde under året en Birkin 25 i krokodilskinn för 75 000 euro, omkring 843 000 kronor.
Priserna gäller särskilda modeller, material och skick och är ingen garanti för att varje begagnad Birkin går att sälja med vinst efter avgifter. Intresset för väskor som säljs långt över sitt ursprungliga butikspris har gjort Birkin till ett återkommande samtalsämne bland både samlare och investerare.
Hermès säljer fortfarande starkt
Inte heller i Hermès egna böcker syns någon generell inbromsning för företagets lädervaror. Enligt koncernens rapport för tredje kvartalet 2026 uppgick omsättningen till nästan 4,1 miljarder euro (omkring 46 miljarder kronor), en ökning med 5,5 procent i löpande växelkurser jämfört med året före.
Kategorin lädervaror och sadelmakeri, där Birkin och Kelly ingår, växte med 10,8 procent i fasta växelkurser och omsatte drygt 1,9 miljarder euro (drygt 21 miljarder kronor) under kvartalet. Siffrorna omfattar fler produkter än Birkin, men visar att Hermès kärnaffär fortsätter växa trots inbromsningen på den bredare lyxmarknaden.
De rika söker väskor utan igenkännbar status
Bland alternativen som Financial Times lyfter fram finns brittiska Métier, vars grundare Melissa Morris satsar på diskret formgivning och praktiska detaljer som genomtänkta fack och löstagbara innerfodral. Även Polomi, The Row och Phoebe Philo lockar kunder som söker exklusiva material och hantverk utan att väskan omedelbart avslöjar sin prislapp.
En strukturerad Safiri från Polomi kostar exempelvis 5 600 pund (omkring 75 000 kronor), medan The Rows nedtonade Marlo ligger på 3 340 pund (omkring 45 000 kronor) och Phoebe Philos Kit Cabas kostar 3 800 pund (omkring 51 000 kronor) i mellanstorlek. Det handlar fortfarande om dyra köp, men riktade till kunder som hellre vill uppskattas för sin stil än igenkännas genom en specifik statussymbol.
För Birkin-ägare tillkommer en praktisk aspekt. En samling värd hundratusentals eller miljontals kronor kan kräva särskild försäkring och säker förvaring. Will Clarkson Webb, grundare av försäkringsföretaget Rivr, säger till Financial Times att en värdefull väskkollektion bör hanteras på liknande sätt som konst eller exklusiva klockor.