Så föryngrar du hjärnan – utan botox eller biohacking

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Gör något som betyder något

“Det handlar inte bara om att hålla igång hjärnan, utan om att känna glädje”, säger neurologispecialisten Kaisa Hartikainen till finska Ilta-Sanomat. Hon påminner om att det viktigaste är att hitta sin egen flock – människor som får en att känna sig sedd och stöttad. Ensamhet, däremot, är rena döden för hjärnan.

Att lära sig ett nytt språk, sjunga i kör eller bara dansa hemma i köket räcker långt. Det är gratis, socialt och hjärnan jublar.

Rörelse, rytm och rätt sällskap

ANNONS

Motion är fortfarande grunden. Träning håller blodkärlen i trim, vikten i balans och diabetesrisken i schack. Men de kreativa hobbyerna tillför något extra – rytm, känsla och mening. Kort sagt: hjärngympa med soundtrack.

Så nästa gång du tvekar inför att boka in danskursen, plocka upp gitarren eller måla en tavla, tänk på att det inte bara är din själ som får sitt. Din hjärna blir faktiskt yngre på kuppen.

Hjärnan – fantastisk uppfinning, men tyvärr utan garanti. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Så föryngrar du hjärnan i helgen

– Gå på dansklass, oavsett om det är tango, techno eller TikTok.

– Måla något, helst utan att tänka för mycket.

– Lär dig tre ord på ett nytt språk – gärna med en vän.

– Undvik överdrivet vin och Netflix-maraton.

– Skapa, rör dig och skratta – gärna samtidigt.

Källa: Nature Communications, Ilta-Sanomat