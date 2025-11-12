Dans, musik och måleri kan göra hjärnan upp till sju år yngre. Det låter som en reklam för ett wellness-retreat i Toscana, men kommer faktiskt från Nature Communications – och forskarna menar allvar.
Så föryngrar du hjärnan – utan botox eller biohacking
Hjärnklockan tickar bakåt
En ny studie med över 1 400 deltagare visar att personer som sysslar med kreativa hobbyer har yngre hjärnor än sina år på körkortet. Forskarna använde så kallade “hjärnklockor” – ett sätt att mäta den biologiska åldern på hjärnan, alltså hur gammal den egentligen känns på insidan.
Musiker, dansare och konstnärer hade hjärnor som verkade 4 till 7 år yngre än genomsnittet. Inte dåligt för något som dessutom är roligt.
Gör något som betyder något
“Det handlar inte bara om att hålla igång hjärnan, utan om att känna glädje”, säger neurologispecialisten Kaisa Hartikainen till finska Ilta-Sanomat. Hon påminner om att det viktigaste är att hitta sin egen flock – människor som får en att känna sig sedd och stöttad. Ensamhet, däremot, är rena döden för hjärnan.
Att lära sig ett nytt språk, sjunga i kör eller bara dansa hemma i köket räcker långt. Det är gratis, socialt och hjärnan jublar.
Rörelse, rytm och rätt sällskap
Motion är fortfarande grunden. Träning håller blodkärlen i trim, vikten i balans och diabetesrisken i schack. Men de kreativa hobbyerna tillför något extra – rytm, känsla och mening. Kort sagt: hjärngympa med soundtrack.
Så nästa gång du tvekar inför att boka in danskursen, plocka upp gitarren eller måla en tavla, tänk på att det inte bara är din själ som får sitt. Din hjärna blir faktiskt yngre på kuppen.
Perfect Weekend Guide: Så föryngrar du hjärnan i helgen
– Gå på dansklass, oavsett om det är tango, techno eller TikTok.
– Måla något, helst utan att tänka för mycket.
– Lär dig tre ord på ett nytt språk – gärna med en vän.
– Undvik överdrivet vin och Netflix-maraton.
– Skapa, rör dig och skratta – gärna samtidigt.
Källa: Nature Communications, Ilta-Sanomat
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
