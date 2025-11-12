Dagensps.se
Weekend

Så föryngrar du hjärnan – utan botox eller biohacking

Så här ser hjärnan ut efter tre minuter dans och noll bekymmer. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Dans, musik och måleri kan göra hjärnan upp till sju år yngre. Det låter som en reklam för ett wellness-retreat i Toscana, men kommer faktiskt från Nature Communications – och forskarna menar allvar.

Hjärnklockan tickar bakåt

En ny studie med över 1 400 deltagare visar att personer som sysslar med kreativa hobbyer har yngre hjärnor än sina år på körkortet. Forskarna använde så kallade “hjärnklockor” – ett sätt att mäta den biologiska åldern på hjärnan, alltså hur gammal den egentligen känns på insidan.

Musiker, dansare och konstnärer hade hjärnor som verkade 4 till 7 år yngre än genomsnittet. Inte dåligt för något som dessutom är roligt.

Glöm Paris och Rom – här är Europas nya höstfavoriter

Hösten är den bästa årstiden för att resa", brukar jag säga. Det är då Glöm Paris och Rom – Perfect Weekend listar Europas nya höstfavoriter
När hjärnan dansar tango och kroppen försöker hänga med. Foto: Jr Korpa/Unsplash
Gör något som betyder något

“Det handlar inte bara om att hålla igång hjärnan, utan om att känna glädje”, säger neurologispecialisten Kaisa Hartikainen till finska Ilta-Sanomat. Hon påminner om att det viktigaste är att hitta sin egen flock – människor som får en att känna sig sedd och stöttad. Ensamhet, däremot, är rena döden för hjärnan.

Att lära sig ett nytt språk, sjunga i kör eller bara dansa hemma i köket räcker långt. Det är gratis, socialt och hjärnan jublar.

Rörelse, rytm och rätt sällskap

Motion är fortfarande grunden. Träning håller blodkärlen i trim, vikten i balans och diabetesrisken i schack. Men de kreativa hobbyerna tillför något extra – rytm, känsla och mening. Kort sagt: hjärngympa med soundtrack.

Så nästa gång du tvekar inför att boka in danskursen, plocka upp gitarren eller måla en tavla, tänk på att det inte bara är din själ som får sitt. Din hjärna blir faktiskt yngre på kuppen.

Hjärnan – fantastisk uppfinning, men tyvärr utan garanti. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Så föryngrar du hjärnan i helgen

– Gå på dansklass, oavsett om det är tango, techno eller TikTok.
– Måla något, helst utan att tänka för mycket.
– Lär dig tre ord på ett nytt språk – gärna med en vän.
– Undvik överdrivet vin och Netflix-maraton.
– Skapa, rör dig och skratta – gärna samtidigt.

Källa: Nature Communications, Ilta-Sanomat

Forskarnas larm: AI och TikTok gör oss dummare för varje scroll

Minns du livet för TikTok och AI när du kunde komma ihåg ett telefonnummer, eller när Google-sökning krävde mer än att bara skriva "bästa restaurang nära
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ForskningHälsaHjärnanVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

