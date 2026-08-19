Högtalartelefon på puben förbjuds i Storbritannien - inför samma sak här!

Det är ett utmärkt initiativ tycker Perfect Weekend.

Och svenska restauranger borde följa efter.

Ingen beställde ditt telefonsamtal

Det märkliga med högtalartelefonen är att den förvandlat fullständigt normala människor till offentliga radiostationer.

Plötsligt sitter någon vid bordet bredvid och diskuterar skilsmässa, kvartalsrapport eller en trilskande leverans från Postnord inför 40 främlingar.

Ingen har bett om detta.

Ändå förväntas resten av lokalen lyssna.

Samma sak gäller TikTok, Youtube och Instagram. Mobiltelefonen har en högtalare, ja. Det betyder inte att den måste användas på samma sätt som en bergsprängare från 1987.

Wetherspoon säger att klagomålen blivit allt fler. Gäster uppmanas därför att sätta mobilen på ljudlöst eller använda hörlurar.

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En regel som borde kunna införas i Sverige ungefär före lunch.