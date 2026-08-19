Det finns beteenden som borde leda till att hovmästaren lugnt pekar mot dörren. Att röka vid bordet är redan förbjudet. Att kasta mat på andra gäster brukar också lösa sig snabbt. Nästa punkt borde vara självklar: högtalartelefon.
Högtalartelefon på puben förbjuds i Storbritannien - inför samma sak här!
Den brittiska pubkedjan Wetherspoon har fått nog av gäster som spelar musik, tittar på filmer och genomför telefonsamtal med mobilens högtalare på. Nu förbjuds beteendet på kedjans 792 pubar.
Det är ett utmärkt initiativ tycker Perfect Weekend.
Och svenska restauranger borde följa efter.
Ingen beställde ditt telefonsamtal
Det märkliga med högtalartelefonen är att den förvandlat fullständigt normala människor till offentliga radiostationer.
Plötsligt sitter någon vid bordet bredvid och diskuterar skilsmässa, kvartalsrapport eller en trilskande leverans från Postnord inför 40 främlingar.
Ingen har bett om detta.
Ändå förväntas resten av lokalen lyssna.
Samma sak gäller TikTok, Youtube och Instagram. Mobiltelefonen har en högtalare, ja. Det betyder inte att den måste användas på samma sätt som en bergsprängare från 1987.
Wetherspoon säger att klagomålen blivit allt fler. Gäster uppmanas därför att sätta mobilen på ljudlöst eller använda hörlurar.
En regel som borde kunna införas i Sverige ungefär före lunch.
Det stora slaget om Londons pubar
Debatten är het och engagerar alla. Ämnet? Hur man ska få dricka på puben i London. Nu säger premiärministern sitt. Det handlar om något så urbrittiskt
Vi har blivit alldeles för toleranta
Svenska restauranger har redan regler för nästan allt.
Man får inte röka. Man får inte ta med egen alkohol. På vissa ställen får man inte komma in i mjukisbyxor.
Men personen som placerar mobilen mitt på bordet och låter hela restaurangen höra ett Facetime-samtal med moster Gunilla får märkligt nog ofta fortsätta ostört.
Varför?
Förmodligen för att vi är svenskar.
Vi knyter näven under bordet, tittar irriterat på vår partner och muttrar:
”Otroligt.”
Sedan betalar vi 1 600 kronor för middagen och går hem.
Det är dags att höja ambitionsnivån.
Första varningen: stäng av
Regeln behöver inte vara komplicerad.
Första tillsägelsen:
Stäng av högtalaren.
Andra tillsägelsen:
Använd hörlurar.
Tredje tillsägelsen:
Tack för i kväll.
Naturligtvis behöver ingen bokstavligen deporteras ur landet. Men en liten utvisning från restaurangen känns fullt rimlig.
Kanske till och med pedagogisk.
För restauranger är gemensamma rum. Man går dit för att äta, dricka och prata med sitt eget sällskap.
Inte för att tvingas följa grannbordets Teamsmöte.
En reform hela Sverige kan enas om
Britterna verkar åtminstone förstå problemet. En brittisk YouGov-mätning från 2025 visade att 62 procent stödde böter för personer som spelar musik offentligt utan hörlurar.
Det säger något. I en tid när människor bråkar om nästan allt finns alltså en fråga som kan ena nationen: håll käften på mobilen.
Svenska restauranger borde sätta upp skylten redan i dag:
Högtalarsamtal, musik och filmer spelas i hörlurar. Annars får telefonen – och möjligen ägaren – lämna lokalen.
Det kallas inte hårdare tag.
Det kallas uppfostran.
7 regler du måste kunna innan du går in på en pub i London
Det ser avslappnat ut. Lite stökigt. Folk lutar sig mot baren, skrattar, beställer öl i en takt som antyder lång träning. Du tänker att det här är enkelt.