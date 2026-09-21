Svenska stridspiloter bland de sämst betalda piloterna i världen

SAS-kaptenen startar under 75 000

Civilt ser det bättre ut, men inte mycket. Piloter i Sverige tjänar i snitt 76 200 kronor i månaden enligt SCB:s senaste lönestatistik.

Hos SAS börjar en styrman på 38 621 till 40 610 kronor i månaden, enligt en genomgång av SAS lönetrappa som Aviation A2Z publicerade i söndags.

En kapten som rekryteras direkt till Airbus A320 i Stockholm eller Köpenhamn startar på 74 772 kronor i månaden, eller 897 264 kronor om året, före traktamenten och tillägg. Lönerna följer kollektivavtal och kan inte förhandlas individuellt.

SAS-piloterna fick kraftiga löneökningar 2024 och 2025 men bråkade i februari om mer, framför allt för att komma i kapp kollegorna på Norwegian och Widerøe. Norwegian redovisar ingen lönetrappa öppet. I augusti sparkade SAS en toppilot efter 28 år, vilket fördjupade konflikten med pilotfacket.

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Ryanair lockar med 155 000 i månaden

Lågprisbolagen, som länge låg efter, har vänt på steken. ”Kaptener kan tjäna upp till 155 500 pund eller 165 000 euro per år redan år ett”, skriver Ryanair på sin rekryteringssida för kaptener. Det motsvarar cirka 1,9 till 2 miljoner kronor, eller 155 000 till 170 000 kronor i månaden, med lokala kontrakt och lokal skatt i varje land.

Enligt Aviation A2Z ligger Ryanairs kaptener på 130 000 till 190 000 euro om året, cirka 1,5 till 2,1 miljoner kronor, beroende på bas och antal flugna sektorer. Bolaget, vars vd Michael O’Leary kan casha in 1,6 miljarder på sitt nya avtal, betalar alltså sina förstaårskaptener upp till dubbelt så mycket som SAS.

Brittiska easyJet betalar sina kaptener 152 000 till 174 000 pund, cirka 2 till 2,3 miljoner kronor.

Amerikanska kaptener drar ifrån

Ingen kommer i närheten av de amerikanska storbolagen. En kapten på Boeing 787 med tolv års anställning hos United tjänar över 558 000 dollar om året, och avtalade höjningar tar summan mot 598 000 dollar i början av 2027, ”vilket är den högsta i världen”, enligt Simple Flyings genomgång av 777-kaptenerna. Det är 5,9 miljoner kronor.

Delta går ännu längre när allt räknas in. Kaptener på Airbus A350 kan landa mellan 500 000 och 750 000 dollar om året inklusive vinstdelning, premietillägg och traktamenten, upp till 7,4 miljoner kronor.

Även fraktpiloterna hör till toppskiktet. En kapten med tolv års tjänst hos UPS tjänar 375 472 dollar, och de bäst betalda FedEx-kaptenerna passerar 450 000 dollar, 4,4 miljoner kronor, med övertid och bonusar.

Piloterna som tjänar mest 2026

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Alla belopp är omräknade till kronor med fredagens kurser. Flygbolagsraderna gäller kaptener. Stridspilotraderna gäller erfarna piloter enligt lönedatabasen ERI via Simple Flying, om inget annat anges. Grundlön anges där källan skiljer den från total ersättning med vinstdelning, bonus och traktamenten.

Plats Pilot Årslön, miljoner kronor Kommentar 1 Delta Air Lines, kapten Airbus A350 4,9 till 7,4 Totalt med vinstdelning. Grundlön 3,4 till 3,9 2 United Airlines, kapten Boeing 787 5,5 Efter tolv år. 5,9 efter höjningen 2027 3 American Airlines, kapten widebody 4,6 Grundlön efter tolv år. Totalt upp till 5,4 miljoner 4 Cathay Pacific, kapten Boeing 777 3,2 till 4,8 Hongkongs skatt högst 15 procent 5 FedEx, kapten widebody 4,4 Totalt. Grundlön 3,0 efter tolv år 6 UPS, kapten Boeing 747-8F 3,7 Grundlön efter tolv år 7 Lufthansa, kapten Boeing 777 och A350 1,2 till 3,2 Tysk skatt 42 till 45 procent 8 British Airways, kapten A380 2,5 till 3,2 9 Emirates, kapten A380 1,4 till 3,1 Månadspaket, helt skattefritt 10 Singapore Airlines, kapten Boeing 777 1,9 till 2,9 Skatt cirka 18 procent 11 Qantas, kapten A380 1,75 till 2,8 12 easyJet, kapten Airbus A320 2,0 till 2,3 13 Schweiz, stridspilot 2,3 14 Ryanair, kapten Boeing 737 1,5 till 2,1 Upp till 2,0 redan år ett 15 Danmark, stridspilot 1,6 16 USA, stridspilot 1,1 till 1,5 Kapten med fyra till tio års tjänst, inklusive flygtillägg 17 Norge, stridspilot 1,4 18 Sverige, erfaren stridspilot 1,1 19 SAS, nyrekryterad kapten Airbus A320 0,9 897 264 kronor före tillägg 20 Sverige, stridspilot två år efter utbildningen 0,59 593 400 kronor enligt Försvarsmakten

Den erfarna svenska stridspiloten hamnar på 1,1 miljoner, SAS-kaptenen på knappt 900 000 i startlön och Gripen-piloten två år efter utbildningen på 593 400 kronor.

Skatten avgör vad som blir kvar

Listan mäter bruttolön, och där ljuger siffrorna. En Emirates-kapten på 3,1 miljoner behåller allt. En Lufthansa-kapten på 3,2 miljoner får enligt Simple Flying ut motsvarande 1,8 miljoner.

Det förklarar varför flygbolagen kan locka piloter från flygvapnen. Det amerikanska flygvapnet betalar bonusar på 50 000 dollar om året, upp till 600 000 dollar över tolv år, och det räcker ändå inte.

En svensk stridspilot med två års tjänst ligger på 49 450 kronor i månaden. Chefer inom bank och finans, som toppar Sveriges högsta löner, får 158 900. Ryanairs förstaårskapten får 155 000.

Riksdaegen kanske bör fundera över hur mycket det är värt att försvara Sverige?

Jämför med en svensk politiker som sitter i riksdagen så börjar ingångslönen på 81 400 kr per månad oavsett utbildning, erfarenhet och ålder. Till det tillkommer mänger av tillägg och traktamenten som gör att ersättningen oftast blir betydligt högre.



Men och andra sidan så behöver de ju försvara sig mot både politiska motståndare och media.

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