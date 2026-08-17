Världens bästa kock Björn Frantzén fortsätter bygga sitt internationella krogimperium. Nu står det klart att Brasserie Astoria öppnar i Malmö under 2027 – i klassiska Västra station mittemot Malmö Live. För Malmö är det ännu ett bevis på att stadens krogliv har flyttat upp några divisioner.
Världens bästa kock öppnar krog i Malmö
Perfect Weekend har tidigare skrivit om Björn Frantzéns närmast osannolika framgångar i Guide Michelin. Svensken är i dag ensam i världen om att driva tre restauranger med tre Michelinstjärnor vardera: Frantzén i Stockholm, Zén i Singapore och FZN i Dubai. Alltså en av världens absolut bästa kockar.
Men det är det betydligt folkligare konceptet Brasserie Astoria som nu ska erövra Malmö, rapporterar Sydsvenskan.
Frantzén väljer Malmö
Astoria finns redan i Stockholm, Singapore och Marbella, och nästa år väntar även Sydney. Nu hamnar alltså Malmö på samma lista.
Restaurangen ska öppna i Västra station vid Dag Hammarskjölds torg. Den nuvarande stationsbyggnaden är från 1897 och användes ursprungligen för tågtrafiken mot bland annat Ystad och Trelleborg.
“Vi gillar energin i Malmö”, säger Frantzén Groups kommunikationschef Stefan Gissberg till Sydsvenskan.
Närheten till kontinenten och Malmös växande matscen uppges ha varit avgörande. Frantzén Group har dessutom hittat en lokal partner, vars namn ännu hålls hemligt.
Frantzén världens sjätte bästa restaurang
Restaurang Frantzén i Stockholm klättrar på listan ”Världens 50 bästa restauranger” och belönas nu med en sjätteplats. Men det är dubbelt danskt i topp.
Stockholm flyttar söderut
Satsningen kommer samtidigt som flera tunga Stockholmsaktörer etablerar sig i Malmö. Aloë-kocken Niclas Jönsson är involverad i Margaux och Como i Börshuset, medan Nobis – gruppen bakom bland annat Operakällaren – etablerar hotell i det gamla Skånskan-huset.
Astoria blir dock ingen kopia rakt av. Enligt Frantzén Group är konceptet ungefär 90 procent gemensamt mellan restaurangerna, medan resten anpassas efter staden.
Exakt meny och öppningsdatum återstår.
Men en sak är klar: Malmö behöver knappast längre åka över bron eller upp till Stockholm för att äta stort. Nu kommer stjärnorna till Malmö i stället.
Viggo testar Brasserie Astoria
Perfect Weekends redaktör Viggo testar Brasserie Astoria – Björn Frantzéns jättekrog i gamla biografen – och inser att det som en gång kändes klumpigt nu