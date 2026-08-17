Världens bästa kock öppnar krog i Malmö

Men det är det betydligt folkligare konceptet Brasserie Astoria som nu ska erövra Malmö, rapporterar Sydsvenskan.

Frantzén väljer Malmö

Astoria finns redan i Stockholm, Singapore och Marbella, och nästa år väntar även Sydney. Nu hamnar alltså Malmö på samma lista.

Restaurangen ska öppna i Västra station vid Dag Hammarskjölds torg. Den nuvarande stationsbyggnaden är från 1897 och användes ursprungligen för tågtrafiken mot bland annat Ystad och Trelleborg.

“Vi gillar energin i Malmö”, säger Frantzén Groups kommunikationschef Stefan Gissberg till Sydsvenskan.

Närheten till kontinenten och Malmös växande matscen uppges ha varit avgörande. Frantzén Group har dessutom hittat en lokal partner, vars namn ännu hålls hemligt.

Stockholm flyttar söderut

Satsningen kommer samtidigt som flera tunga Stockholmsaktörer etablerar sig i Malmö. Aloë-kocken Niclas Jönsson är involverad i Margaux och Como i Börshuset, medan Nobis – gruppen bakom bland annat Operakällaren – etablerar hotell i det gamla Skånskan-huset.

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Astoria blir dock ingen kopia rakt av. Enligt Frantzén Group är konceptet ungefär 90 procent gemensamt mellan restaurangerna, medan resten anpassas efter staden.

Exakt meny och öppningsdatum återstår.

Men en sak är klar: Malmö behöver knappast längre åka över bron eller upp till Stockholm för att äta stort. Nu kommer stjärnorna till Malmö i stället.