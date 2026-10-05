Lotus behöver nya pengar inom ett år – tvivlar på fortsatt drift

Europa tappade 17% på redan låg försäljning

Elbilarna Eletre och Emeya byggs i Wuhan, i en fabrik som enligt Auto Express har kapacitet för 150 000 bilar om året, och halvårets 3 008 suvar och sedaner motsvarar drygt 6 000 i årstakt, eller 4 procent av vad fabriken kan bygga.

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Emeya 600 har 612 hästkrafter och ett batteri på 102 kilowattimmar och går enligt Lotus upp till 580 kilometer enligt WLTP.

På Lotus svenska sajt kostar den från 1 350 000 kronor, 25 procent mer än det tyska utgångspriset på 95 990 euro med ECB:s kurs den 2 oktober.

Lotus vd Qingfeng Feng har avfärdat uppgifter om att Geely övervägt att stänga sportbilsfabriken i Hethel i England. Den byggde omkring 2 000 bilar i fjol. ”Om Lotus försvann i våra händer, wow”, sa han till Auto Express i juni.

Vi riskerar att se den sista bilen byggas av Colin Chapmans arv. Lotus Emira kan bli den sista som byggs i England. Foto: Lotus

Geely slutar bygga egna fabriker

Geelys mål för 2030 är att sälja över 6,5 miljoner fordon om året och bli en av världens fem största biltillverkare, med mer än en tredjedel av försäljningen utanför Kina, enligt ett pressmeddelande i år.

Grundaren Li Shufu sa i våras att Geely slutar bygga nya fabriker och ska använda befintliga, främst Volvo Cars, enligt The Next Web. Han lämnade ordförandeposten i Geely Auto den 18 augusti, och efterträdaren An Conghui sa vid halvårsrapporten att Volvos europeiska fabriker ska börja bygga Geelys dyrare bilar från 2028.

”Att arbeta isolerat leder i slutändan till en självdestruktiv väg mot att bli omodern”, sa Li Shufu till aktieägarna i våras, enligt Investing.com.

Geely Auto ökade sin underliggande vinst med 46 procent under första halvåret, enligt CnEVPost.

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Volvo Cars drar tillbaka sin prognos

I Volvo Cars, där Geely äger omkring 79 procent, blev kassaflödet minus 5,2 miljarder kronor under andra kvartalet, men bolaget räknade då med att landa runt noll för helåret.

Den prognosen drogs tillbaka den 2 oktober. Försäljningen i Kina föll 40,6 procent under tredje kvartalet. Totalt sålde Volvo 141 609 bilar.

”Marknadsnedgången i Kina visade inga tecken på att avta”, säger Volvo Cars kommersiella chef Erik Severinson.

Volvo Cars lämnar sin rapport för tredje kvartalet den 23 oktober.