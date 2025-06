Två svenska restauranger lyser i årets hetaste lista

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Frantzén fortsätter leverera

Björn Frantzéns flaggskepp i Stockholm, som tidigare varit rankad så högt som nummer 6, klamrar sig kvar i den absoluta världstoppen. På plats 38 visar Frantzén att man fortfarande tillhör eliten – och är ensam i Norden om att kombinera tre Michelinstjärnor med denna typ av internationell lyskraft.

Men det är inte längre det enda svenska inslaget på listan.

Vyn i Simrishamn – från Österlen-idyll till världsscenen. Nästa stopp: Tokyo?

Nykomling från Österlen

Simrishamn, Skånes kustpärla, har fått sitt internationella genombrott. Vyn, med sin naturnära estetik och hyperlokala råvaror, går rakt in på plats 47. Det är en sensation. Från potatisåkrar och havsbris till världens hetaste fine dining-scen – utan att blinka.

Bakom Vyn står kocken Daniel Berlin, som i intervjuer poängterat vikten av hållbarhet, enkelhet och smak. Och kanske just därför blev Vyn juryns nya favorit.

Kritik och karisma för dessa restauranger

Det är dock inte en lista utan kontrovers. The World’s 50 Best Restaurants kritiseras återkommande för sin transparens – eller snarare bristen därpå. Till skillnad från till exempel Michelin-guiden får de 1100 röstande “gastronomiska experterna” ta emot kostnadsfria måltider. Många av dem är dessutom offentliga personer i branschen. Opartiskhet? Nja.

Men samtidigt: få andra listor får matnördar att boka flygbiljetter lika snabbt. Och för restaurangerna innebär en placering här ofta både publik och pengar.

Norden tappar – men levererar fortfarande

Danska Alchemist håller sig kvar i topp 5, men tidigare dominanter som Noma är nu förpassade till listans Hall of Fame, den så kallade “Best of the Best”. Från Norge och Finland syns inga spår – Sverige och Danmark är alltså ensamma om att försvara Nordens gastronomiska heder.

Från Lima till Simrishamn

Att Maido i Lima och Vyn i Simrishamn nu samsas på samma lista är ett tecken i tiden. Den globala fine dining-kartan ritats om, från gamla gastronomiska tempel i Paris till nya kreativa kök i Sydamerika och Skåne.

För oss som älskar matresor är detta årets mest spännande läsning.

Alchemist i Köpenhamn – världens mest pretentiösa sci-fi-måltid. Och ja, det är en komplimang.

Perfect Weekend Guide till utvalda restauranger

Frantzén, Stockholm

Tre Michelinstjärnor. Nordisk precision möter japansk poesi. Kostar skjortan – smakar som en dröm.

www.restaurantfrantzen.com

Vyn, Simrishamn

Kanske Sveriges vackraste matsal? Råvaror från trakten, menyer som förändras med vinden. En gastronomisk saga i Skåne.

www.vyn.se

Maido, Lima

Världens bästa restaurang 2025. Japansk-peruansk fusion som får smaklökarna att explodera.

www.maido.pe

Alchemist, Köpenhamn

En teater, ett laboratorium, ett konstprojekt – och så lite mat. Danska Alchemist är allt på en gång.

www.alchemist.dk

Världens bästa kockar samlas – och det är mer glitter än på Met Gala.

The World’s 50 Best Restaurants 2025

Maido, Lima Asador Etxebarri, Atxondo, Spanien Quintonil, Mexico City DiverXO, Madrid Alchemist, Köpenhamn Gaggan, Bangkok Sézanne, Tokyo Table by Bruno Verjus, Paris Kjolle, Lima Don Julio, Buenos Aires Wing, Hongkong Atomix, New York Potong, Bangkok Plénitude, Paris Ikoyi, London Lido 84, Gardasjön, Italien Sorn, Bangkok Reale, Castel di Sangro, Italien The Chairman, Hongkong Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico, Italien Narisawa, Tokyo Sühring, Bangkok Boragó, Santiago Elkano, Getaria, Spanien Odette, Singapore Mérito, Lima Trèsind Studio, Dubai Lasai, Rio de Janeiro Mingles, Seoul Le Du, Bangkok Le Calandre, Padua, Italien Piazza Duomo, Alba, Italien Steirereck, Wien Enigma, Barcelona Nusara, Bangkok Florilège, Tokyo Orfali Bros., Dubai Frantzén, Stockholm Mayta, Lima Septime, Paris Kadeau, Köpenhamn Belcanto, Lissabon Uliassi, Senigallia, Italien La Cime, Osaka L’Arpège, Paris Rosetta, Mexico City Vyn, Simrishamn Celele, Cartagena Kol, London Jan, München